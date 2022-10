Yağmur Mevsimi

Yağmurda yürümeyi severim güvercin.

Böylece kimse ağladığımı göremez.



Sonbahar, mevsimin hakkını veriyordu. Yağmurlar aralıksız, hiç durmadan yağıyor, bir yanı ile doğaya hayat verirken, öte yandan soğuyan hava ve ıslaklık, tüm canlılarla beraber güvercinlerin yaşamını da güçleştiriyordu. Sabah yağmurunda, bir hayli üşümüştü güvercin. Isınmak ve oyalanmak için, Lal’i görmeye gitti.

Lal’in yüzünde acı bir ifade vardı, rengi bembeyazdı. ‘Ne oldu böyle,’ diye sordu güvercin. ‘Kederler içindeyim,’ dedi Lal. ‘İçim kan ağlıyor. Hiç acı denizinde yüzdün mü güvercin? Hiç acının nefesini içine çektin mi? Acının kokusu nasıldır, bilir misin?’. ‘Ne oluyor Lal? Bana ne anlatmaya çalışıyorsun?’. ‘Çok sevdiğim bir arkadaşım ölüyor, komada, Güvercin. Ancak bedeninin bir kısmından vazgeçerse yaşamaya devam edebilecekmiş. Sanki kalbime demir bir pençe saplanmış, sıkıştırıp duruyor. Ne yapacağımı bilemiyorum, bilinci yerinde değil Güvercin. Bu kararı benim vermem gerekiyor.’. ‘Neden bu kadar zorlanıyorsun Lal’, diye sordu güvercin. ‘Kendini arkadaşının yerine koy. O olsaydı, ne karar verirdi, diye düşün, ona göre kararını ver.’. ‘Öyle bir yaşama arzusu ve tutkusu vardı ki…ne olursa olsun yaşamak isterdi diye düşünüyorum. Böyle bir kararı benim vermem kolay mı sanıyorsun?’. ‘Arkadaşın, bedenindeki kaybın farkında olacak mı Lal?’. ‘Sanmıyorum. O farkında olmayacak, çoğu zaman sadece biz farkında olacağız güvercin.’. ‘Arkadaşının yaşama tutkusunun hakkını ver Lal. Elinden geleni yap, arkadaşın yaşasın. Zaten tercih hakkında yok. Bir insanın yaşamasına veya ölmesine sen karar veremezsin. Senin yapabileceğin tek şey, onu yaşatmaya çalışmak.’. ‘Belki de bunu biliyor olmaktır, bu kadar çok acı veren,’ dedi Lal. ‘İnsan olmak, acı çekmektir diyorlar Lal. Mutlaka duymuşsundur. Sen buna katılmıyor musun?’. ‘Ben şimdi acı ikliminde yaşıyorum güvercin. Kendimi nasıl teselli edebileceğimi de bilemiyorum.’. ‘İnsanlığın, geçmiş zamanlarında yaşayan Buda, acı çekmekte, mutlu olmak da boştur, anlamsızdır. Önemli olan, bunların ötesine geçebilmektir, diyor Lal.’. ‘Acı çekmiyorsak veya mutlu olmuyorsak, nasıl, ne için yaşayacakmışız? Buda, onu da söylüyorlar mu güvercin?’. ‘Belki de aklın sınırlarını taşmadan, yaşamaktan bahsediyordur Lal.’. ‘Sen ne diyorsun güvercin? Benim içimde iki ses, aynı anda konuşup duruyor. Biri, aklın sınırlarını aşmadan yaşa diyor, öbürü ise aklını sınırlarını aşmadan yaşamak, ölmeye başlamaktır, diye beni korkutuyor. Ben de bu ikisinin söylediklerini hatırımda tutmaya çalışarak, bir ona, bir ötekine bakıyor, bu kaos içinde yaşamaya çalışıyorum güvercin. ‘Aklın sınırları içinde yaşamak, geçmişe mahkum olmaktır’, dedi güvercin. ‘Heyecansız, ateşsiz, soğuk bir yaşam demektir. Tanıdık bildik, güvenli alanda yaşamayı seçmektir. Konfor alanında koruma altında yaşamak, aynı zamanda, onun soğuk sonuçlarına da katlanmak demektir Lal. Aklın sınırları içinde yaşamak, rahat, katı ve soğuk bir yaşam biçimi kurmaktır, ölü canlarla oynamaktır. Bunu iyi bilirim.’. ‘Senin ağzından çıkanı, kulağın duyuyor mu güvercin?’. ‘Neden soruyorsun Lal’. ‘Ben belirsizlikler içinde uçarak, yaşamaya mahkum olmuşum. Konfor alanım olamaz. Her an, her yer, her mekan bana yabancı olabilir. Her anı, son bir an gibi yaşarım. Çünkü her an son an olabilir. Bu yüzden benim yaşamam tehlikeli, ateşli ve heyecan doludur. Sana başka türlü bir cevap vermem mümkün müydü sanki Lal. Hepimiz, sorularımızı, hangi cevabı istiyorsak, o cevabı verecek kişiye sormaz mıyız?’. ‘Bu soruyu bilerek mi sorduğumu düşünüyorsun güvercin?’. ‘Benim sadece iki seçeneğim var Lal.’. ‘Yaşamak ve ölmek demek istiyorsun herhalde güvercin?’. ‘Yaşama tutkusu ve ölüm korkusundan bahsediyorum Lal.’. ‘Beni mi teselli etmeye çalışıyorsun yoksa kendini mi? Senin yüreğin, hiç korkudan taş kesildi mi? zamanın ilerlemesinden ve olacaklarından korkmak nedir, bilir misin?’. Bu sözlere güldü Güvercin. ‘Ne kadar acıklı ve trajik’ diyerek. ‘Ben hiç düşünmeden, uçmak zorundayım. Benim düşünerek, korkudan taş kesildiğim an, öldüğüm andır.’. ‘Acıdan bahsederken, nasıl bu konuya geldik güvercin? Bazen senin düşünme şeklini, hiç anlayamıyorum.’. ‘Belki de düşünmüyor, düşünmek istemiyorumdur Lal, olamaz mı? Belki de tam bu noktada aklın sınırlarını aşmaya başlıyorumdur. Kimbilir? Güvercinim ben, sadece yaşamaya, yaşar kalmaya çalışırım. Konfor alanım yok benim, her yer bana yabancı. Her an, herşeyden korkarak, uçarak yaşamaya mahkumum ben.’. ‘Hissettiklerini abarttığını düşünüyorum güvercin’, dedi Lal. ‘Bugünlerde hep mahkumiyetten bahseder oldun. Farkında mısın?’. ‘Bugünlerde boğuluyorum nedense Lal. Belki de nefes alma zorluğu çektiğimdendir,’dedi güvercin. ‘Öte yandan belki de sen kendini mahkum gibi hissettiğinden, duygularını bana yansıtıp, beni aynalıyorsundur. Olamaz mı?’. ‘Neden olmasın güvercin, belki de öyle yapıyorumdur,’ diye boynunu büktü Lal. ‘Oyalamaya çalışsa da Lal'in kederi, güvercini de vurmuştu. Onun yanından kaçarcasına ayrıldı. Akşama kadar ortalıklarda uçup, dolandı durdu. İçine sinmedi. Akşam üzeri yeniden Lal’i görmeye gitti. Bu sefer, Lal’in yüzü biraz düzelmişti. ‘Yüreğimdeki demir pençe kalktı güvercin’, dedi Lal. ‘Yürek bilir. Doğru olanı yaptık. Arkadaşım kurtuldu, yaşıyor. Gözlerini açtı, yine eskisi gibi, sevgi dolu gözlerle bakıyor, bizi yanına çağırıyor.’. ‘Gördün mü bak’, dedi güvercin. ‘Olan, olması gerekendir. Yağmur, her şeyi temizledi, arındırdı, fazlalıkları da aldı götürdü.’. ‘Haklısın’, dedi Lal. ‘Şu sıralar yağmuru çok seviyorum güvercin. Belki de benim yerime ağladığı içindir’. ‘Boşuna ağlama Lal. Gökkuşağına ulaşmak istiyorsan, yağmura katlanmak zorundasın…’.