Toplum ruh sağlığımız

Bugün 10 Ekim, “Toplum Ruh Sağlığı Günü” olarak belirlenmiş.

Ne önemi var?

Çok büyük önemi var.

Aile içinde, mahallede, kentlerde, ülkede, ekonomik toplumsal yaşamda ve siyaset sahnesinde yaşadığımız hemen hemen tüm sorunların kaynağında ve sonuçlarında “toplum ruh sağlığı” var!

Bir aile düşünün;

Ekonomik koşulları yerinde, sağlıklı ve dengeli beslenebiliyorlar, çocuklar iyi bir eğitim alabiliyor, her yıl ailece güzel bir tatil yapabiliyorlar, canları çektiğinde ara sıra güzel bir mekanda bir akşam yemeği yiyebiliyor, aile içinde paylaşabilecek sohbet ortamı bulabiliyorlar, aile içinde “ŞİDDET” yaşanmıyor.

Böyle bir ailede “ruh sağlığı” yerinde olmaz mı?

Bir başka aile düşünün;

İki genç insan birbirini severek bir yuva kurmuşlar. İkisi de çalışıyor, çok yüksek değilse de geçimlerini sağlayabiliyorlar. Sonra, genç adam işten çıkarılıyor! Eşinin maaşı ile geçinmeye çalışıyorlar. Ama tek maaş yeterli olmuyor. Genç adam iş arıyor ama bulamıyor. Eşinden harçlık almaya başlıyor. Artık yüzler gülmüyor! Maddi-manevi sorunlar başlıyor. Kaygılar, hatta şüpheler zamanla sözlü ve bir aşama sonrası şiddete dönüşüyor! Kadın, üç beş eşyasını alıp baba evine sığınıyor. Bir gün, erkeğin eline “boşanma davası” ihbarnamesi geliyor! Adamda ruhsal denge bozuluyor!

Bunun gibi, bireyin ve toplumun ruh sağlığını bozan binlerce örnek verilebilir.

Her gün, günlük hayatta yaşanan ve giderek artan ölçüde büyüyen ve cinayetlere kadar varan toplumsal olayları medyadan izliyor ya da yakinen tanık oluyoruz.

Çok çabuk alınıyor ve hemen şiddet gösteriyoruz.NEDEN?

Geçtiğimiz yıl, “Toplum Ruh Sağlığı Federasyonu”,gündemi “EŞİTLİĞİN OLMADIĞI BİR DÜNYADA RUH SAĞLIĞI” olarak belirlemiş.

Galiba, sorunun temel kaynağı bu;

EŞİTSİZ, HAKSIZ, İNSAN ONURUNU ve RUHSAL DENGESİNİ yok eden bir karanlık yaşam…

Bu sorunun kaynağı;

“Siyaset dünyasının aktörlerinin, toplumu ayrıştıran KİRLİ DİLLERİ” ve “Ekonomik sömürü düzeni” değil mi?

Hani bir söz var; “Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar!” diye…

İnsanların büyük çoğunluğu; ADALETSİZ BİR YAŞAM süreci içinde, CEHENNEMİ bu dünyada yaşıyor!

Petrol için, silah şirketleri için, yıkılan kentleri yeniden inşa edecek uluslararası müteahhit şirketleri için “KİRLİ SAVAŞLAR” yaşıyoruz!

Bu savaşlardan kurtulmak, “İNSAN GİBİ YAŞAMAK” isteyen milyonlarca MÜLTECİ yollara düşüyor! Bu sorunun failleri olan ülkeler seyirci kalırken, bizim gibi ülkeler ceremeyi çekiyor!

Bugün ülkemizde, toplumu ruhsal sarsıntıya taşıyan en önemli sorunlar; İşsizlik, geçim sıkıntısı ve ülkemizde yığılan SIĞINMACI sorunları değil mi?

Bu ülkenin çocukları iş bulamazken, sığınmacılar iş buluyor, aş buluyor, yardım alıyor, ev sahibi yapılıyor!

Bu ülkeyi yönetenler; “Suriyeliler giderse işadamları isyan eder” diyebiliyor!

Bunun adı KÖLE TİCARETİ değil mi?

Bunun adı kendi vatandaşına İHANET değil mi?

Bu sorunları yaşayan bir toplumda “RUH SAĞLIĞI” kalır mı?

Bugün bu ülkede 78 ilde, 163 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) var!

Ama yetmiyor!Bilim adamlarının tespitlerine göre; “Bireysel ve toplumsal ruh sağlığı sorunları hızla artıyor!”

Bunun en büyük SORUMLUSU olan –kimi SİYASETÇİLERİMİZ, bu olayın farkında değiller!

En büyük günahları; “TOPLUMU AYRIŞTIRMAK!”

“Ben en iyisiyim, ötekiler “hain, terörist, dinsiz, illet, zillet, çapulcu” diye siyaset yapılır mı?

Diyanet İşleri’nin yayımladığı “Kur’an Mealini” açıp okuyun;

“Kibarca konuşun, gerçeği söyleyin, adaletli olun, düzgün konuşun” diyor!

Dini bir siyaset malzemesi olarak kullanan kimi siyaset bezirganları bu ilahi emirleri yok sayıyor ve toplumun ruh sağlığını bozuyor!

Toplum ruh sağlığını korumak istiyorsanız;

Vatandaşınıza saygılı ve adil olun! YALANLARLA kandırıp toplumu birbirine düşürmeyin!

Toplumun ruh sağlığı ile oynamayın!