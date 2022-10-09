Türkülerin suç sayıldığı bir ülke 

Tarihin her döneminde İngilizler hep entrika peşinde koşup, diğer dünya ülkelerine kendi görüşlerini kabul ettirmek için olmadık yollara başvurmuşlardır.

İngilizler diğer emperyalist ülkeler gibi kendi çıkarlarını düşünmüştür. Eh bundan doğal bir şey de olamaz.

Osmanlı döneminde sosyalizme yönelik olumsuz bir hava yoktu. Osmanlı ile Sovyetlerin Kars Antlaşması sonunda Osmanlı basını İngilizlerin kışkırtması ile Osmanlı basını sosyalizmi karalamaya başladı. Hatta öyle yayınlar yaptılar ki, “Kadınlar ortak kullanılıyorlar.” yalanı yayıldı.

İngilizler Müslümanların sosyalist olmasını istemiyordu.

Ankara hükümeti Sovyetlerden silah ve altın yardımı aldığı zaman İngilizler hemen Hintli Müslümanların da Ankara’ya silah ve altın yardımı yapmasını sağlamıştır. Amaç Ankara Hükümeti’nin Sovyetlerle yakınlaşmasını engellemektir.

Emperyalist ülkeler ulusalcı, halkçı, laik, toplumcu karakterli devrimlere hep karşı çıkmıştır.

Sovyetlerde 1917 Ekim Devrimi, Osmanlı aydınlarını ve Kurtuluş Savaşı veren ulusal kadroları çok etkilemişti. Burada Lenin’in Ankara Hükümeti’ne maddi yardımları etkili oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında her iki ülkenin dostluğu devam etti.

Ankara Hükümeti ile Sovyet Hükümeti arasındaki dostluk soğuş savaş döneminde koptu. Öyle ki Türkiye’de “S” harfinin söylenmesi bile hükümetler tarafından Komünizm propagandası sayıldı ve sosyalistler üzerinde büyük bir baskı kuruldu. Bu dönemlerde bırakın sosyalizm kelimesini sosyal kelimesini ağza almak bile büyük suç sayıldı.

Bakın şimdi size örnekler vereceğim.

Edirne Keşan yöresinin bir türküsü olan;

Kızılcıklar oldu mu?

Selelere doldu mu?

Gönderdiğim çoraplar

Ayağına oldu mu?

Bu türküdeki kızılcık kelimesi komünizmi çağrıştırdığı gerekçesiyle TRT’de çalınıp, söylenmesi yasaklandı.

Rahmetli Uğur Mumcu, KARS YÖRESİNE AİT BİR TÜRKÜYÜ YAZDI.

Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa

Askerin, milletin, bayrağınla çok yaşa

Sağdan sola, soldan sağa

Salla bayrağı düşman üstüne

Düşman üstüne bayrağın sallanması “Komünizm” propagandası sayıldı. 12 Mart 1971 askeri darbesi Uğur Mumcu’yu yedi yıllık ceza ile yargıladı. Türkiye İşçi Partisi eski Genel Başkanı Behice Boran, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi iken sınav kağıtlarını değerlendirirken, kırmızı kalem kullandığı için üniversiteden atıldı. Neymiş efendim. Kırmızı kelimesi “Kızıl Bayrağı” çağrıştırıyormuş.

Toplumda öyle bir Sovyet düşmanlığı oluşturuldu ki, sigara paketleri üzerinde orak çekiç aramaya kadar gidildi.

Bu ülke bu günleri de gördü. Yeni nesil bunları bilsin istedim.

Bu düşmanlık halen devam ediyor.

Siyasi iktidar sosyal medyayı kontrol altına almak için çıkarmak istediği yasa insanları baskı altına almak içindir.

Ülke seçime giderken siyasi iktidar toplumu baskı altına alıp konuşmasını, yazmasını engellemek istiyor.

Bu ülke geçmişte neler yaşadıysa bugün de aynısını yaşıyor. Hatta daha şiddetlisini, fazlasını yaşıyor. Dünya ülkeleri arasında tutuklu gazeteci sayısı bakımından üçüncü sıradayız. Avrupa’da birinciyiz. Bir ülke seçime giderken bir anda yirmi gazeteci gözaltına alınıp, tutuklanıyorsa biraz düşünmek gerekiyor.

Saçının bir teli göründü diye genç bir kızın işkence ile öldürüldüğü bir ülkeden, türkü söyledi diye hapse atılan bir ülkeye…

Gel de “Özgürlük benim karakterimdir” diyen büyük Atatürk’ü anma.

Özgür olmayan birey, birey değildir. Olsa olsa birinin kölesi olur.