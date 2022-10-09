Google’da en çok ‘Doğal gaz yardımı nasıl yapılır?’ sorusuna yanıt arandı!

Kış kapıda…

Yılbaşından beri elektrik ve doğalgaza peş peşe zamlar geldi…

Durum böyle olunca vatandaş bu sorundan kurtulmak için çareler arıyor.

Vatandaşlar internette arama motorlarından sosyal yardımlar ve doğalgaz yardımlarına yöneldi. Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş, ‘Trend kabarık fatura ve yardımlar!’ başlıklı bir haber yaptı.

Okudum, dikkat çekiciydi. Bu haberi sizinle paylaşmak istedim;

İĞNEDEN İPLİĞE ZAM YAĞMURU

Artan hayat pahalılığı ile resmi verilere göre yüzde 83,45’e ulaşan enflasyon hayatın her alanında etkisini hissettiriyor. ‘İğneden ipliğe zam yağmuru’ sürerken en son eylül ayında doğalgaza yapılan fahiş zam, yaklaşan kış öncesinde yurttaşı endişelendiriyor. Açlık sınırının 7 bin 245 TL, yoksulluk sınırının ise 23 bin 600 TL olduğu ülkede halk, kabarık faturalar karşısında çareyi ‘sosyal yardım’larla arıyor. Bu durum, internette yapılan arama verilerine de yansıdı. Yoksulluk ve sosyal yardım kıskancındaki yurttaşın “Sosyal yardıma nasıl ulaşabilirim?”, “Doğalgaz faturası desteği” gibi başlıkları, arama motorlarında arattığı görülüyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI

Google Trend verilerine göre, ekonomik güçlük yaşayanlara yardım sağlanan “Aile Destek Programı” en çok aratılan başlıklardan biri. Son 12 aya oranla artış gösteren ve sosyal yardımlara ilişkin yapılan aramalardan bazıları şöyle:

•“Sosyal yardım alanlara bayram parası 2022” başlığını aratanların sayısı, bir yıl öncesine oranla yüzde 5 bin artış gösterdi.

•“Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?” başlığını Google üzerinden sorgulayan kişi sayısı, 12 ay öncesine oranla yüzde 4 bin 800’lük yükseliş gösterdi. “Aile destek başvuru” başlığındaki yükseliş oranı ve “sosyal yardım başvurusu hizmeti”ndeki artış da yüzde 5 bin olarak belirlendi.

•“İBB’nin sosyal yardım başvurusunu” sorgulatanlardaki yükseliş de yüzde 5 bin olarak kaydedilirken “e-devlet sosyal yardım başvuru hizmeti” başlığını aratanların sayısındaki artış yüzde 3 bin 100 oldu.

•Sosyal yardımlarda olduğu gibi “fatura desteği” için yapılan başvurulardaki artış da dikkat çekici. Google Trend verilerine göre, ‘doğalgaz’ kelimesiyle ilgili aramalar ve artış oranları şöyle:

•“e-devlet doğalgaz yardımı” başlığını aratanlardaki yükseliş, geçen yıla oranla yüzde 5 bin artış gösterdi. “Doğalgaz yardımı nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arayanlar ile “Doğalgaz yardımı şartları”, “Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?” gibi başlığını aratanlardaki artış da yüzde 5 bin olarak belirlendi.

‘YARDIM’ KONULU BAŞLIKLAR

Dikkat çeken haberi yukarıda okudunuz…

Kömüş’ün haberine göre yoksulluk ve sosyal yardım kıskacındaki yurttaşın “Sosyal yardıma nasıl ulaşabilirim?”, “Doğalgaz faturası desteği” gibi başlıkları, arama motorlarında arattığı görülüyor.

Zam yağmuru devam ettikçe, internette yardım başlıklı konulara bakmaya devam edeceğiz.

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AB ve Türkiye! birbirine muhtaç

Oda binasında düzenlenen ‘İkiz Dönüşüm ve Yeşil Mutabakat’ konulu panelde konuşan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği’nin Türkiye için önemine değindi. Zeytinoğlu, “Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin birinci ticari partneri; Türkiye ise AB’nin altıncı ticaret partneri” dedi… Zeytinoğlu’nun bu söylemiyle, hem AB’nin Türkiye’ye hem de Türkiye’nin AB’ye muhtaç durumda olduğunu gösteriyor.

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Kartepe’ye bugün yeni merkez açılıyor

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet verecek olan Kartepe Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nin açılış bugün yapılacak. Dumlupınar Mah. Bizim Sok. No:11-1 Kartepe (Kartepe Semt Polikliniği Yanı) adresindeki merkezin açılışı saat 14.00’te… Yeni merkez Kartepe’ye hayırlı olsun.

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Bu nasıl insafsızlık!

Sözcü’nün haberine göre vatandaşın belini büken yüksek elektrik faturalarının kanuna aykırı çıkarılan tebliğle daha da şişirildiği ortaya çıktı. Sayıştay, elektrik dağıtım şirketlerinin araştırma geliştirme (AR-GE) harcamalarının kanuna aykırı şekilde elektrik faturalarına yüklenerek vatandaştan haksız para toplandığını tespit etti. Yani AR-GE harcamalarını bize yüklemişler. Yuh olsun size.

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Sönmez’den tavsiyeler!

Tahmininizin de ötesinde ruh ve beden sağlığınıza iyi gelen 9 şey;

1-Yürüyüş yapmak

2-Doğayı seyretmek

3-Toprağa basmak

4-Sosyal olmak

5-Kısık sesle müzik dinlemek

6-Soğuk duş almak

7-Nefes egzersizleri

8-İyimser olmak

9-Negatif ve sürekli eleştiren insanlardan uzak durmak. (Prof. Dr. Güner Sönmez)

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RAPORLAR

Dünyaca ünlü seyahat dergisi @CNTraveler tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre dünyanın en iyi havalimanları;

1.İstanbul Havalimanı

2.Singapore Changi

3.Seoul Incheon

4.Zurich

5.Tokyo Haneda

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GIDA DEDEKTİFİ

Demir içeriği en yüksek sebzeler (100 gr)

-Kuru nane 51,4 mg.

-Çöven 42,7 mg.

-Madımak 37,4 mg.

-Su teresi 23,2 mg.

-Maydanoz 18,5 mg.

-Isırgan 13,1 mg.

-Tere 11,7 mg.

-Rezene 11,1 mg.

-Dolmalık biber 11 mg.

-Ebegümeci 10,8 mg.

-Hindiba 10,5 mg.

-Ispanak 9,7 mg.

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ATAKIZ

10 yıl sonra Türkiye'deki genel durum:

Patronlar: Katarlı

Müdürler: Suriyeli

Çalışanlar: Afganistanlı

İşsizler: Türk

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KONUŞAN KİTAP

Dostoyevski şöyle der…

"Sırf kalp kırmamak, kendime yakışanı yapmak için cevap vermediğim herkes, kendini haklı zannetti."

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İYİ PSİKOLOJİ

İbn-i Sina der ki; "Şüphe hastalıkların yarısıdır. İyimser olmak, olumlu düşünmek ilaçların yarısıdır. Sabır ise şifanın ilk adımıdır."

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FARKLI GERÇEKLER

İlk sigara reklamlarında doktorlar ve hemşireler yer almış, hatta reçetelere sigara yazılmıştır

1920-1994 sigara reklamlarındaki ifadeler:

“Ürünlerimiz güvenlidir”

“Nikotin bağımlılık yapmaz”

“Sigara kansere yol açmaz”

“Doktorların çoğu C...L markasınıtercih ediyor.