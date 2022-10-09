Kısa adı ASAD olan Akademik Spor Araştırmaları Derneği bu defa 6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi’ni Adnan Menderes Üniversitesi’nin Didim’deki Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdi. İçeriğinde Spor, Sanat, Kültür, Turizm ve Eğitim bulunan çok sayıdaki çalışma iki ayrı salonda 3 gün boyunca sunuldu ve tartışıldı.

Birçok genç akademisyenin çalışmalarını sunma fırsatı bulduğu bu kongre, Aydın’ın Didim ilçesinde, önceki paragrafta belirttiğim Üniversitenin Sosyal Tesislerinde yapıldı. Zaman olarak eğitim-öğretimin başlaması sonrasına planlandığı için bir bakıma uygun bir periyot seçilmiş.Çünkü bu ayın sonunda İstanbul’da FB Üniversitesinin Hareket ve Antrenman Kongresi var. Kasım ayında ise geleneksel Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kasım ayı içerisinde Antalya’da düzenlenecek. Bazen tarih konusunda çakışmalar yaşandığı için kongrelere katılımda tercih sorunları ortaya çıkabiliyor.

İşin bir başka tarafı, bu kongrelere katılımla ilgili masrafların son senelerde artmış olmasıdır. Etrafıma baktığımda Artvin’den, Iğdır’dan, Kilis’ten, Erzurum’dan gelen araştırmacıları görüyorum. Büyük bir özveri gösteriyorlar. Kongre düzenleyicileri uygun koşulları yaratmaya çalışıyorlar. Bu nedenle ASAD Yönetimini tebrik ediyorum.

Çalışmalara baktığımda çok farklı alanda yapılmış ilginç konularla karşılaştım. Basketbol oyuncularının üst ekstremite kuvvetlerini geliştirmeleri sonunda şut ve isabet sayılarının belirlenmesi, eğitim yöneticilerinin cinsiyet dağılımları, sporda öfke ve bunun kontrol edilmesi, markaların logo değiştirme aktiviteleri gibi çalışmalar öne çıkanlar arasında yer aldı.

Bir oturumda Kılavuz Kaptanlarla ilgili 3 farklı sunumu izledik. Açılış töreni yapılacağı için Oturum Başkanı, konuşmacıları biraz baskı altında tuttu dersem yalan olmaz. Bazen bu gibi sarkmalar olunca sürmekte olan oturumun hızla bitirilmesi isteniyor. Bu yüzden, oturum başkanlığı yapacak arkadaşlarımın sunumların zamanında başlaması ve konuşma süreleri üzerine daha hassas olmasında yarar bulunur. Sizden sonraki oturumlara saygı göstermek gerekir…

Konulardan birisi kılavuz kaptanların çeşitli nedenlerle yardım isteyen gemilere “Şeytan Çarmıhı” denilen merdivenlerden tırmanarak çıkması üzerine idi. Bu merdivenlerin hemen hepsi halatlara bağlanmış ahşap ya da hafif metallerden yapılıyor. Ancak gemilerin yüksekliği, geminin hareketliliği, dalgalardan dolayı yalpalaması ya da inip çıkması gibi nedenlerle bu merdivenden dikey ilerlemeyi olumsuz etkileyebiliyor. İşte bu sebeple kılavuz kaptanların çok iyi bir kondisyona sahip olması gerektiği açıklandı.

Oturum Başkanı,TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Üyesi Sayın Ahmet Yaşar Canca’nındenizcilik eğitimi esnasında Ruhi Sarıalp hocamızdan ders aldığını ve onun yaptığı uyarıları dinleyerek eğitimini sürdürdüğünü duymak beni şahsen çok memnun etti. Ruhi Sarıalp’i rahmetle anıyorum. Ama şunu yazmadan geçemeyeceğim; bu merdivenin adının “Şeytan Çarmıhı” olduğunu unutmayalım!

Açılış töreni sonunda Didim Kaymakamı, Didim Belediye Başkanı, Aydın Adnan Menderes ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitelerinin Kıymetli Rektörleri, Akademik Spor Araştırmaları Derneğinin Başkanı ile birlikte oldukça hararetli sohbet yaptıklarını gördük. Bu sohbet Adnan Menderes Üniversitesinin çay ikramı ile zenginleşti. Kongre, iyi dilekler ve yedincisinde buluşmak üzerek denilerek kapandı. Seneye bir başka şehirde buluşmak üzere…