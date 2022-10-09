Geçenlerde bir okurum, taa 21 Ocak 2017’de yazdığım “Tek adam”ı seçeyim derken sakın ‘hiç’ olmayın” başlıklı yazımı mailime göndermiş, altına da “Geç oldu, ama sonunda hiç olduğumuzu anladık” diye de not düşmüş.

Yıllardır “7 gün/52 hafta” bıkmadan usanmadan yazıyorum.

İzmit’te de olsam, İzmit dışında da olsam…

Yurtdışında seyahatte de bulunsam…

Hatta sağlık sorunu da yaşasam…

Şartlarımı zorlayıp köşemi boş bırakmıyorum.

Bakalım “pedalı çevirmeye” daha ne kadar devam edebileceğiz?

O yazıyı 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesi yazmıştım ve okurlarımı “Tek adamı seçeyim derken sakın ‘hiç’ olmayın!” diye uyarmıştım.

Şöyle demiştim:

“Artık anlaşıldı, anayasa değişikliği referanduma gidiyor.

Sandığa gideceğiz, memleketi “tek adam” yönetsin mi yönetmesin mi oy kullanacağız.

Daha var, ama şimdiden söyleyeyim bir tarafa not edin!

Bir yerde “tek adam” varsa, anlamı üzerinde, diğer bulunanların hepsi “hiç”tir.

Kimsenin “esamesi” okunmaz!

Siz “siz” mi olmak istiyorsunuz, yoksa “hiç” mi?

Düşünün, kararınızı ona göre verin!”

Aynen böyle demiştim.

O yazımı kesip saklayan ve birkaç gün önce bana gönderen okurum, itiraf ediyor, “Haklıymışsınız, geç oldu ama sonunda ‘hiç’ olduğumuzu anladık” diyor.

Siz ne dersiniz?

Türkiye’nin getirildiği noktada siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Siz bugün “siz” misiniz, yoksa “hiç” mi?

Özellikle referandumda “evet oyu” kullanan ve “tek adam rejimi”nin yolunu açanlara bu sorum.

Laiklik neden şart?

Şükrü Elekdağ…

Emekli büyükelçi…

Yaşı 100’e dayandı (97), ama hâlâ düşünmeye, üretmeye ve ülkemizin yararı için gerçekleri söylemeye devam ediyor.

Görüşlerini sıkça Sözcü’de Uğur Dündar’ın köşesinde görüyoruz.

Uğur Dündar soruyor: “Mısır ve diğer Arap-İslam ülkelerinde demokrasinin temel sorunu, laikliğin benimsenmemiş olması… Sizce laik bir rejim olmadan demokrasi işleyebilir mi?”

Şükrü Elekdağ’ın cevabı: “Hayır işleyemez… Laik bir altyapıya dayanmadıkça, demokrasinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve işlemesi mümkün olmaz. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ve İslam dininin güçlü potansiyel bir siyasi faktör haline dönüşebildiği ülkelerde, laikliğe dayanmayan bir yönetim sistemi, şu nedenlerle asla demokratik olamaz:

*Evrensel nitelik kazanmış insan hakları ilkeleri ne uygulanabilir, ne de korunabilir.

* Kadın-erkek eşitliği uygulanamaz, kadının sosyal ve ekonomik alanda faal olması sağlanamaz.

*Çağdaş standartlara uygun bir hukuk sistemi kabul edilip hayata geçirilemez.

*Pozitivist bir eğitim sistemi benimsenemez.

*Devlet bütün inançlara eşit mesafede davranıp, ayrımcılığı önleyemez.

Burada altını önemle çizmek istediğim bir nokta var. Bu da, Türkiye’nin İslam âlemindeki tek demokratik olmasının sırrının laiklik ilkesini benimsemiş olmasında yattığıdır.

Türkiye’deki laiklik uygulamasında bir paranın iki yüzü gibi olan demokrasi ile laiklik, birbirlerini tamamlamak ve güçlendirmek suretiyle ülkenin modernleşme yolunda attığı adımları kolaylaştırmışlardır.

Burada, AKP iktidarına bir noktayı hatırlatmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik olması zayıflatılırsa, sadece demokrasisi tehlikeye düşmekle kalmaz, aynı zamanda Türkiye örnek ülke olma vasfını da kaybeder.”

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97 yaşındaki Şükrü Elekdağ, “laikliğin Türkiye için neden şart olduğunu” ne kadar da güzel anlatmış.

Kendisine sağlıklı daha uzun bir ömür dileyelim.

Dileyelim ki, ülkemizin aydınlık günlerini görebilsin.