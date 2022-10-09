3.5 saatlik liderlik…

Saha berbat…

Hakem berbat…

Rakip berbat…

Kocaelispor orta halli…

4 gol…

Sonuç 3 puan…

Son 4 maçta atılan 13’üncü gol…

Liderlik mükemmel…

Bereketli Kocaelispor…

Ama gol yeme konusunda da öyle…

Dünkü maçta bu nüksetti…

Fethiye, bizim Fethiye caddesinde gezer gibi penaltı ve goller buldu…

Kocaelispor oynadı, Fethiye gol attı…

Böyle zar zor gelen galibiyetlere alışacağız anlaşılan…

Neyse, biz maratoncuyuz…

Sezon sonu ipi göğüsleyelim yeter…

Maç bittiğinde liderdik ve bu yazı yazıldığında İskenderun maçı henüz başlamamıştı…

Bir saç saatliğine de olsa, zirvede olmak güzel ve bize çok yakışıyor…

Bakalım bugün nasıl bir güne uyanmış olacağız…

Kendi sahamıza kavuşmadan rahat yok !..