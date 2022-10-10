“İtilen kakılan bir Türkiye” mi, “Onurlu bir Türkiye” mi?

Her devlet, farklı “ekonomik model” uygular.

Kimisinde “üretim ekonomisi” esastır, kimisinde ise “borç ekonomisi”…

Ekonomisi “üretime” dayalı ülkeler, güçlü ülkelerdir.

Üretirler, kendi ihtiyaçlarını karşılarlar, fazlasını da başka ülkelere satarak gelir elde ederler.

Güçleri, üretimden gelir.

Kasaları doludur.

Başka ülkelere borç verirler, buradan da para kazanırlar.

Dünya siyasetinde söz sahibidirler.

“Emir alan” değil “emir veren” ülke konumundadırlar.

Para gücüyle, oyun kurarlar, oyun bozarlar.

Özetle, ekonominin özü olan “çalışmak ve üretmek” şartını en iyi şekilde yerine getirirler, özgür ve mutlu yaşarlar.

Bir ülke, durup dururken “kalkınmış bir ülke” olamaz.

Kalkınmışlığın temelinde, “iyi yönetilmek”, “çalışmak” ve “üretmek” vardır.

Siz, iyi yönetilmeyen, çalışmayan, üretmeyen, ama kalkınmış bir ülke gördünüz mü?

Unutmayalım, bu üç öğe çok önemli: İyi yönetilmek, çalışmak ve üretmek.

Ve “borç ekonomisi” ile yönetilen ülkeler

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Ne yazık ki, Türkiye de uzun yıllardır “borç ekonomisi” ile yönetilen bir ülke.

Bu nedenle önce aynaya bakalım ve şu soruları kendi kendimize soralım:

İyi yönetiliyor muyuz?

Hayır, çok kötü yönetiliyoruz.

Sadece son 20 yıldır değil, onlarca yıldır.

Taa, “ABD’nin kıskacına” girdiğimiz 1946’lardan buyana.

2.Dünya Savaşı’ndan sonra, o günkü şartlar içinde, Atatürk devrimlerinden uzaklaşılıp emperyalizme kapı açıldı, açılış o açılış emperyalizme kapımızı bir türlü kapatamıyoruz.

Türkiye, o tarihlerde “üretim ekonomisi”nden uzaklaşıp emperyalizmin yönlendirmesiyle “tüketim ekonomisi”ne geçti, bir daha da iki yakamızı bir araya getiremiyoruz, sürünüp duruyoruz.

Yeteri kadar çalışıyor muyuz?

Çalışmıyoruz…

Yeteri kadar üretiyor muyuz?

Üretmiyoruz…

İşte bakın, tarımdan koptuk.

Gidin Anadolu’ya bakın, bağlar, bahçeler, tarlalar bomboş.

Çünkü köyde insan kalmadı.

Karnını doyuramayan, ürettiğini satamayan, ürettiğinden “üretim maliyetini” çıkaramayan çaresiz ve sahipsiz köylü, çareyi şehre göçmekte buldu.

Bugün nüfusun yüzde 93.2’si ilçe ve illerde, sadece yüzde 6.8’i köylerde oturuyor.

Bunların çoğu da “çalışma yaşını geçmiş” vatandaşlarımız.

Daha neyi konuşuyoruz?

Köylüyü uygun bir zaman diliminde “çiftçi” haline getiremedik…

Tarımsal üretimi ve tüketimi planlayamadık…

Affedersiniz salak gibi emperyalist ülkelerin tarımla ilgili yönlendirmelerine “he” dedik…

Geldik duvara tosladık!

Bakalım sofralarımıza, yediklerimizin çoğunda yabancı şirketlerin “ayakizi” var.

Ya tamamı olduğu gibi yurt dışından satın alınmış, ya da ülkemizde yabancının ilacı, gübresi, tohumu ve enerjisiyle üretilmiş.

Yüzde yüzü yerli üretim bir ürün yok artık sofralarımızda.

Yediklerimizin tamamı “dövize” endeksli.

İşte süt fiyatı!

İşte yoğurt fiyatı!

İşte peynir fiyatı!

İşte tavuk ve yumurta fiyatı!

İşte sebze ve meyve fiyatları!

İşte et fiyatı!

Türkiye, “dünyanın en pahalı etini yiyen ülke” haline geldi.

Bu acıklı durumumuzun tek suçlusu var:

Yıllardır uyguladığımız “borç ekonomisi”!

Çalışmak ve üretmekten planlı bir şekilde koparıldık, emperyalizmin bu klasik tuzağına yıllardır sesimizi çıkarmıyoruz, aldığımız borç paraları çıtır çıtır yiyip keyfimize bakıyoruz, şimdi baktık deniz bitti, bütün suçu “dış güçlere” atıyoruz.

Cumhuriyet’in bütün ekonomik işletmelerini sattık, yedik, bitirdik.

Cumhuriyet’le birlikte kovduğumuz kapitülasyonlar ve yabancı sermayeyi yine ülkemize davet ettik, çoğu haklarımızı ve işletmelerimizi bunlara devrettik.

Şu anda ismi “Türkçe” olan pek çok firma, marka ve şirket yabancıların.

Finans ve sigorta sektörü, büyük oranda yabancıların kontrolünde.

450 milyar dolar dış borcumuz var.

Borcu borçla çeviriyorduk, artık bu da mümkün görünmüyor.

Kasamız boş.

Dış itibarımız sıfır.

Bu süreçte planlı bir şekilde “bilimsel eğitimden” koparılıp, “dinsel eğitime” geçtik.

Sağlıkta, emperyalist ülkelerin “önce hasta, sonra tedavi et” tuzağındayız.

Devletimizin “laik” yapısı iyice hırpalanıp, ülkemizin rejimi “siyasal İslam’a” dönüştürülmek isteniyor.

İşte tam böyle bir noktada seçime gidip, “çıkış yolu” arıyoruz.

Zor bir gelecek bizi bekliyor.

Devlet, kurum ve kurallarıyla yok edildi.

Elde avuçta bir şey kalmadı.

Uçan kuşa borcumuz var.

“Çalışarak ve üreterek yaşamak” gibi bir zamanlar az da olsa sahip olduğumuz değerler bugün hiç yok.

Artık günümüz Türkiye’sinde, çalışarak ve üreterek yaşamak “enayilik” kabul ediliyor.

Zaten dikkat edin, ülkemizi yönetenler ve yönetmeye hazırlananlar da “çalışmak ve üretmekten” hiç söz etmiyor.

Yol ayrımı

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Peki, ne olacak?

Çalışmayan ve üretmeyen ülkemiz, nasıl belini doğrultacak?

Daha ne zaman kafamız “dank” edecek?

Şunu bilelim, tek kurtuluşumuz, çalışmak ve üretmek!

Başka çaremiz yok.

Çalışmak ve üretmezsek, “onurlu bir ülke” olamayız.

Artık karar vermeliyiz:

*“İtilen kakılan bir Türkiye” mi?

*“Onurlu bir Türkiye” mi?

İlk seçimde oyumuzu “onurlu bir Türkiye” için kullanmalıyız.