Türban Tasarısı tepkileri

Sayın Kılıçdaroğlu hafta içinde türban ile ilgili bir yasa tasarısı meclise sunacaklarını ifade etti. CHP’liler başta olmak üzere sol kesimden eleştiri boyutlarını aşan hakaretlere varan söylemler yoğun bir şekilde sürdü gitti.

Düşündüm. Eleştiri getirenler haksız mıydı diye. Evet, haklı yanları vardı. Belki zamanlama yanlıştı. Özgürlüklerin kısılması ile ilgili önemli bir yasa tasarısı gündemindeydi. Kamuoyunda tartışılması gereken bir konu tam tartışılamadı. Peki, bundan önceleri de eğitimle, adaletle ve ekonomi ile ilgili birçok önemli yasalar birçok itirazlara ve tartışmalara karşın meclisten geçmedi mi?

Ben olaya başka yönden bakmaya çalışıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir yasa önerisini neden gündeme taşımak zorunda kaldı? Bakınız zorunda kaldı ifadesini kullanıyorum.

Bu konuda gerçekçi ve ülke şartlarını da göz ardı etmeden değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

Bugünkü ülke koşullarında 6’lı masaya gerek var mı yok mu? Yok diyorsanız söyleyecek sözüm olmaz. Ama durum öyle mi? Görünen o ki ülke göz göre göre tek kişinin iradesine göre şekillenecek sonu nere varacağı belli olmayan bir noktaya hızla gidiyor.

Bu duruma hayır öyle değil diyebilir miyiz? CHP olarak bu durumun olmaması yönünde tek başına engel olabilme gücümüz var mı?

Ne yazık ki yok. Maksimum %30 – 32’lerde olan oy potansiyeli ile bu gidişe dur denilemeyeceği apaçık ortada. Sorun ancak bu noktada ortak tavır koyan siyasi partilerle ortak hareket edilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. Nitekim bu zorunluluktan kaynaklı 6’lı masa oluşturulmuştur. 6’lı masada yer alan siyasi partilerin siyasi ve dini görüşlerine baktığınızda durum çok anlaşılmaz görünmüyor. 6’lı masa olacaksa, diğerlerinin de CHP ve Kılıçdaroğlu konusunda ellerinin güçlendirilmesi gerekecektir.

Bakınız somut örnek, Sayın Akşener’in İzmit konuşması ile Fatih Altay’lıya söyledikleri arasındaki söylemler tam ters söylemlerdir. İzmit söyleminde ailesine vasiyetinden söz ederken, bir gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili olumsuz konuşmalarını doğru anlamak lazım. Çünkü İzmit konuşması sonrası tabanında çok ciddi rahatsızlıklar hissetti. Bazı partililerin Zafer partisine üyelikleri basında yer almaya başladı.

Uçuruma doğru gidişi durdurmanın yolu demokrasi cephesinin ortak hareketiyle olacaksa ki bence başka yol görünmüyor, çok dengeli bir politika izlemek kaçınılmaz görünüyor. Ülkenin yörüngesi demokrasi tarafına çevrilmeyecekse, türbanında, peçeninde, çarşafında tartışılmasının bir anlamı kalıyor mu?

Lütfen olaylara birde böyle bakalım.