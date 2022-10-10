Sansür Yasasına Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ne diyor?

Basın özgürlüğü toplumun haber alma özgürlüğüdür.

Basın özgürlüğü, iktidarları halk adına denetlemek, yolsuzlukları kamuoyuna açıklamak, toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmenin temelidir.

Basın özgürlüğü düşünce ve ifade özgürlüğünün temeli, açık toplumun garantisi, demokrasiyi geliştiren en itici güçlerden birisidir.

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Denetlenmek istemeyen, yolsuzlukların kamuoyuna açıklanmasını istemeyen iktidarlar basın özgürlüğünü sevmezler.

Dikkat ediniz demokratik toplumlarda basın özgürlüğü, ifade ve düşünce özgürlüğü sonuna kadar varken, demokratik olmayan toplumlarda bu özgürlükler sınırlandırılmış, ortadan kaldırılmış, devlet tekeline alınmıştır.

Bu nedenle basın özgürlüğü gelişmiş toplumlar gelişmekte, gerileyen toplumlar da gerilemektedir.

Yani ülkelerin demokrasileri basın özgürlüğü ile ölçülür durumda.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 2005 yılında 98'inci sırada yer alırken, 2010 yılında 138, 2015'te 149, 2020'de 154'üncülüğe gerilemiş, yani demokrasimiz de geriye gitmiş gözüküyor.

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünce yayınlanan 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye, 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada yer aldı.

Bu raporda listenin ilk üç sırasında İskandinav ülkeleri Norveç, Danimarka ve İsveç bulunurken listenin son sırasındaysa Kuzey Kore var. Bu ülkenin önündeyse Eritre ve İran bulunuyor.

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Ülkemizde iktidar tarafından oluşturulan güçlü bir yandaş basın var.

Bu denli ağır ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlara rağmen A Haberi dinleyin memleketin gülük gülistanlık olduğunu zannedersiniz.

İktidar yasama ve yargıyı etkisi altına almış durumda.

Hülle yolu ile İstanbul başsavcısının ve yakın zamanda içişleri bakan yardımcısının iktidar tarafından Anayasa mahkemesine atanabilmesi de bunu apaçık göstermektedir.

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İktidar demokrasinin beşinci gücü olan sivil toplum kuruluşlarının bir çoğunu de etkisi altına almış yada kendisine yandaş yeni sivil toplum kuruluşu adında yeni kuruluşlar oluşturmuş durumda Şimdi bunlarla da yetinmeyerek yazılı ve görsel basını, tabii bunun yanında sosyal medyayı da hayati bir seçim olan önümüzdeki seçimlere gidilirken çok daha fazla etki altına almanın, susturmanın yollarını arıyor gibi gözüküyor.

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Anlaşılan odur ki;

Burada iktidarın amacı;

Basını, muhalif sesleri etkisi altında bulundurduğu yargı aracılığı ile seçim öncesi daha da susturarak, seçimden sonuç alabilmektir. Bu kadar ağır baskı yetmiyormuş gibi şimdi seçim öncesi daha da otoriter ve demokratik olmayan adına “DEZENFORMASYAN” yasası denilse de SANSÜR yasası olarak nitelendirilen yeni yasanın 14 maddesini meclisten geçirmiş durumda.

Örneğin bu yasa ile medya yolu ile halkı endişe, korku ve paniğe sürüklemek iddiasının karşılığı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olabilecek. Bugüne kadarın iktidar yargıyı kullanarak bir çok muhalif siyasi kimliği ve gazeteciyi hapis ve tazminat cezaları ile karşı karşıya getirdiğini biliyoruz.

Basın özgürlüğü gazeteciler için hava ve su gibi yaşamsal bir kaynaktır.

Bu yasa ile basın özgürlüğü daha da gerileyecektir.

Bu nedenle kendisini gazeteci olarak tanımlayan kişi, kurum ve kuruluşlarının bu yasaya karşı durması,ısrarla bu düzenlemeye itiraz etmesi beklenir.Türkiye gazeteciler cemiyeti çok doğru biçimde bu yasaya karşı çıkıyor.

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Pekiyi Kocaeli gazeteciler cemiyeti bu konuda neden susuyor?

Özgür basından yana değil mi?

Yoksa iktidarın etkisi altına aldığı ve susturduğu sivil toplum kuruluşlarının arasında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti de mi var acaba?