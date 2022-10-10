Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan işsizlik, bir yandan hayat pahalığı, bir yandan alım gücünün düşmesi, bir yandan geçim sıkıntısı, bir yandan ev kiralarının uçması… Bütün bunları üst üste topladığın zaman, insan psikolojisinin etkilenmemesi mümkün değil.

Dün Ruh Sağlığı Günü idi…

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan, psikolojiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

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Arslan; Psikoterapiye gitmeli miyim? Psikoterapiye ihtiyacım olduğunu nasıl anlarım? Psikoterapiye ne zaman gitmeliyim?’ gibi sorular aracılıyla ruh sağlığının ve psikoterapinin hayatımızda ki önemini anlattı.

PSİKOTERAPİ DESTEĞİ

Günümüzde psikoloji alanına yönelik hatalı inançlar ne yazık ki varlığını halen sürdürmektedir. Gerek medyadaki yanıltıcı örnekler gerekse toplumdaki doğruluğu sorgulanmayan kalıplaşmış inançlar psikoterapiye dair hatalı düşünce kalıplarının oluşmasına etken olabilmektedir. Bu inançlar ise kişilerin psikoterapi desteği almaya yönelik yaklaşımını negatif yönde etkileyebilmektedir.

Değişim anne karnında başlar

Anne karnından içinde bulunduğumuz ana kadar birtakım yaşantıların deneyimlenmesi ve genetik etkenler sonucunda bireyler fizyolojik ve psikolojik değişim halinde yaşamlarını sürdürürler. Değişim kaçınılmazdır. Kendiliğinden olan ya da birtakım farkındalıklarla ilerleyen bir süreçtir. Burada farkındalıktan kastedilen nokta değişimin ne yönde geliştiğini görebilmektir. Yaşamdaki değişimler, terapide gelişim olarak şekil almaktadır. Bunu görebilmekte ki en iyi yerlerden birisi de terapidir.

Psikoterapiye ne zaman gitmeliyim?

Kişiler yaşadıkları sorunlarla baş edemediklerinde ya da yeteri kadar iyi yaşayamadıklarını hissettiklerinde yardım arayışı içine girebilirler. Genel olarak bakıldığında, problemler kişisel ya da sosyal etkileşimlerden kaynaklanabilir. Ekonomik krizler, evlilik sorunları, korkular, uyum sorunları, travmatik yaşam olayları tüm bunlar kişide strese yol açabilir ve var olan kaynaklarını zorlayabilir. Bu durumda kişiler kimi zaman kendi istekleriyle, kimi zamanda başkalarının aracılığı ile yardım arayışına gerebilirler.

GELECEKLE İLGİLİ PLANLAR

Kimi zaman herhangi bir problemle karşılaştıkları için değil, yaşamlarından istedikleri kadar etkin olamadıklarını düşündükleri için yardım almak isteyebilirler. Kişinin gelecekle ilgili planının olmaması, hedefi olmayan bir yaşam sürdürdüğünü düşünme ve yaşamından tatmin olmama gibi sorunlar bu düşüncelere örnek olabilir.

“Terapiye gitmeli miyim?” dediğiniz anda terapiye gitmelisiniz

Terapi ihtiyacı meselesini bir örnekle ele almak istiyorum; günlük hayatımızda durduk yere ‘Acaba ağrı kesici atmalı mıyım?’ demeyiz. Eğer başımızda ağrı varsa buna ihtiyaç duyarız ve bu soruyu kendimize sorarız. Bu durumda da ağrının yoğunluğuna, günlük hayatımızda ki işlevselliğimiz üzerindeki etkisine göre kimi zaman kendimiz, kimi zaman da çevremizde ki insanların gözlemi ve uzman görüşü üzerine atıp atmamaya karar veririz. Terapide aynı bu şekilde eğer siz bugün kendinize terapiye gitmeli miyim, sorusunu kendinize yöneltiyorsanız sebebi ne olursa olsun terapiye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

PSİKOLOJİK TESTLER

Sanılanın aksine terapistin amacı, danışanın problemlerine yönelik akıl vermek ve yönlendirmek değil, danışanın mevcut problemlerini daha etkin bir biçimde yönetmesine ya da kazanılan bu becerilerle gelecekte karşılaşılacakları benzer problemlerle ya da farklı problemlerle baş edebilmesine yardım etmektir. Tüm bu yardım sürecinde belirli ekollerden ve bilimsel tekniklerden faydalanır. Gerekli gördüğü durumlarda değerlendirmede psikolojik testlerden faydalanır.

RUH SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Unutulmamalıdır ki ruh ve beden bir bütündür. Fiziksel sağlığınız iyiyse ruh sağlığınıza da bu durum olumlu yansıyacaktır. Ruh sağlığınız yani psikolojik iyi oluşumuz ne kadar yüksekse beden sağlığınızda o yönde olumlu etkilenecektir. Ruh sağlığınızı ihmal etmeyin!

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İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan’ın Ruh Sağlığı Günü ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi yukarıda okudunuz. Günümüzde psikoterapiye gitmek, kişinin yakın çevresinde hoş karşılanmıyor. Ama bunu aşmak lazım. Psikoterapiye gitmek istemiyorsanız, sorunlarınızı ‘dost’ dediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.

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Yoksul sayısı artıyor!

Dünya Bankası, 'Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu'nun 2022 sayısını yayımladı. Rapora göre, 2030'a kadar çoğu Afrika'da olmak üzere yaklaşık 600 milyon kişinin günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacak. Rapora göre, yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 2020'de yüzde 11 artarak 11 milyon 719'a yükseldi. Küresel kriz böyle devam ederse, yoksul sayısında artış devam edecek…

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‘6 bin 1 kilometre!

Ticaret Bakanlığı'nın 6 ay-6 bin kilometre sınırının ardından, araç ilanlarında dikkat çeken bir durum göze çarptı. İkinci araçların ilanlarının konulduğu platformlarda pek çok araç, ‘6 bin 1 kilometre' olarak satılıyor. Bakanlık, konuyla ilgili harekete geçti; şartları ihlal edenlere 300 bin lira ceza kesileceği öğrenildi. İlginç bir durum. Yani Türk insanı, alınan kararları delecek yöntemler buluyor.

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İstanbul, Ankara ve İzmir

lüks Miami’yi SOLLADI

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi 2022 ikinci çeyrek sonuçlarını yayımladı. Dünyadaki 150 kenti kapsayan rapora göre, Türkiye'nin üç büyük şehri listeye damgasını vurdu. Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer yüzde 184,9 ile İstanbul oldu. Ankara yüzde 165,4 ile ikinci, İzmir yüzde 150,9 ile üçüncü, Miami (ABD) yüzde 34 ile dördüncü sırada yer aldı. Türkiye şehirlerinin listede zirvede yer alması raporda, enflasyonun yüzde 80’e ulaşması, artan inşaat maliyetleri ve arz eksikliğine bağlandı. Sadece ülkemizdeki üç şehirde değil, Türkiye’nin tamamında konut satışları fırladı. Böyle devam ederse, fiyatlar fırlamaya devam edecek.

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İYİ Kİ ÖĞRENDİM

Bitki çayları ve faydaları:

-Tarçın çayı:Boğaz ağrısına iyi gelir

-Papatya çayı:Uykusuzluğa iyi gelir

-Zencefil çayı:Baş ağrısına iyi gelir

-Zerdeçal çayı: Sinüzite iyi gelir

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AKIL TOZU

Psikolojik test yapalım:

Evdesin...

1-Bebek ağlıyor

2-Çok tuvaletin geldi

3-Telefon çalıyor

4-Kapı çalıyor

5-Banyonun suyunu açık unuttuğunu fark ettin

Sorunları çözmek için, öncelik sıran nasıl olurdu?

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Bir yarayı iyileştirmek için onu kaşımayı bırakmalısın. (Paulo Coelho)

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İŞ DÜNYASI KİTAPLARI

Çok önemli tavsiyeler…

1) Sağlığına dikkat et

2) Daha fazla oku ve not tut

3) Zamanı boşa harcama

4) Dost ve danışacağın insanları çoğalt

5) Yatırım yap

6) Geçmişe takılma

7) Hayata kesit atmayı öğren

8) Dünyayı gez

9) Cesaretli ol

10) Hayallerinin peşinden git.