Erdoğan’ın itirafları

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın itiraflarına bayılıyorum.

Geçenlerde ne demişti?

“Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz."

(4 Eylül 2022 Samsun Çarşamba HavaalanıTeknofest açılış töreni)

Erdoğan’ın ifadesine bakar mısınız?

“Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz”…

Bu ne demek?

“Biz sizin bize ait adaları işgal ettiğinizi biliyoruz…”

Zaten aksi düşünülemez.

Ülkemizi yönetenlerin, bize ait adaların Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edildiğini bilmemeleri mümkün değil.

Tamam da, neden gereği yapılmadı?

Neden 20 adamızın Yunanlılar tarafından işgal edilmesine göz yumuldu?

Neden Yunanlıların, işgal ettikleri adalar dışındaki diğer adalara da uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silah yığmalarına ses çıkarılmıyor?

Erdoğan’ın “Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz” itirafı, söyler misiniz, devlet yönetimi ciddiyetiyle bağdaşabilir mi?

Madem adalarımız işgal edildi, neden gereğini yapmadınız?

Neden Yunanlıların Ege’deki adaları silahlandırmasına göz yumuyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak, sizin sorumluluğunuzda değil mi?

Geçelim en son itirafa

Daha yeni, Erdoğan’ın TÜGVA Olağan Genel Kurulu ve Gençlik Buluşması’ndaki konuşmasını da büyük bir şaşkınlık içinde izledik.

Dedi ki Erdoğan:

“Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Şu an itibariyle onun hazırlığı içindeyiz.”

Bu ne?

Bu da bir itiraf.

*“Yolsuzlukların olmadığı…” derken, demek 20 yıldır yönettiğiniz Türkiye’de “yolsuzluk” var.

*”Rüşvetin olmadığı…” derken, demek ülkemizde “rüşvet” var.

*”Yoksulluğun olmadığı…” derken, demek memleketimizde “yoksulluk” da var.

“Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye’yi biz hallederiz” ne demek?

Bugüne kadar Türkiye’yi sizin deyiminizle “Cehape ve Bay Kemal” yönetiyordu da, onlar memleketi yolsuzluk, rüşvet ve yoksulluğa boğdu da, siz gelip mi memleketi bu zararlı unsurlardan temizleyeceksiniz?

20 yıl önce iktidara “Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz” diye gelmiştiniz, başaramadınız, aradan 20 yıl geçti yine aynı vaatlerde bulunuyorsunuz.

Geçmiş olsun…

Türkiye, artık “yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar bataklığı”nda.

Olmadı, bir daha…

Olmadı, bir daha…

Halkımız bu kadar saf değil!

Bence iktidar, halka anlatacak başka masallar bulmalı.

CHP, Kocaeli’de acaba kaç evi ziyaret etti?

Geçenlerde ulusal gazeteler, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bir açıklamasını yayınladı.

İlginç ve çarpıcı bir açıklama.

Diyor ki Kaftancıoğlu:

“İstanbul’da bulunan 4 milyon 502 bin 560 hanenin 6 Ekim günü saat 23.00 itibariyle 2 milyon 622 bin 459’unu ziyaret ettik. Kapılarını tek tek çalıp dertlerini ve isteklerini dinledik. Bizler bu çalışmayı genel başkanımız dahil, bütün belediye başkanlarımız ve üyelerimizle planlı bir şekilde yürütüyoruz.”

Önce Canan Kaftancıoğlu’nu kutluyorum.

Demek, İstanbul’daki evlerin yarısından fazlası ziyaret edilmiş.

Hem de 80 gün gibi kısa bir sürede.

Bu “halka dokunma, vatandaşlarla yakın ilişki kurma” yöntemi, yıllarca başta “Milli Görüş” olmak üzere sağ partiler tarafından uygulanmıştı.

Nasıl başarılı bir sonuç aldıkları da ortada.

Burada merak ettiğim, bu yöntemin İstanbul’dan başka diğer illerde de uygulanıp uygulanmadığı.

Ben duymadım, ama eğer uygulanıyorsa, örneğin CHP Kocaeli yöneticileri bu program çerçevesinde bugüne kadar kaç evi ziyaret ettiler, açıklarlarsa sevinirim.