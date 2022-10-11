Zeki  insan…

Zaman zaman sorulur, zeki insanların özellikleri nelerdir? İsterseniz 8 tane özelliğini inceleyelim…



Zeki insanlar naziktirler ve nezaket kurallarına uyarlar. İnsancıl yönleri fazladır ve karşılarındakine değer verirler. Hangi zeki insanı araştırırsanız araştırın, nazik olduğunu görürsünüz.



Zeki insanların duyguları çok yoğundur. Mantıksal gelişim aynı zamanda duygusal gelişimi de etkileyecektir. Bu duruma göre çocuk kalmayı başarmış insanlar daha zekidir gibi bir sonuca ulaşabiliriz. Çünkü çocuklar duygularını çok yoğun yaşarlar.



Özelliklerinden bir tanesi çok büyük fiziksel enerjiye sahip olmalarıdır. Bu doğuştan gelen bir enerji modellemesi olmayıp, tamamen kendini adapte ettiği konuyu tamamlamak için saatlerce çalışması gerektiği bilincine sahip olmasıdır. Bunun sonucu olarak da irade ve kalp koordineli bir şekilde enerjiyi temin için çalışırlar.



Üstün zekalı insanların diğer bir özelliği ise hem zeki görünüşlü olmaları ve hem de doğal görünmeleridir. Hem zekalarını belli ederler ve hem de çocukça bir yapıyla hareket ederler. Bu nedenden dolayı da bu kişi gerçekten zeki mi? diye sorgulanırlar.



Zeki kişiler hem disiplinle ve hem de oyun oynar tarzda işlerine eğilirler. Yaptıkları işi büyük bir ciddiyetle yaparlar. Ancak oyun havası verip eğlenceli hale getirerek yaptıkları işten büyük bir zevk alırlar.



Zeki kimseler hem gerçek dünya ile bağlarını koparmazlar ve hem de hayal dünyası içinde yaşarlar. Ürettikleri şeyler gerçek dünyada kullanılacaktır, ancak olmayan şeyleri üretmek zorundadırlar. Normal insanlara göre üstün zekalı insanların düşünceleri fantastiktir (gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, düş ürünü olan.) Ancak, bilimsel çalışmalar fantastik hayaller sonucu ortaya çıkmaktadır.



Üstün zekalı insanlar son derece inatçı yapılı kimselerdir. Başarısızlıkta asla yılmazlar ve asla pes etmezler. Düşünsenize, Edison ampulü bulmadan önce binlerce sefer deneme yapmıştır ve asla pes etmemiştir, sonunda da başarıya ulaşmıştır.



Üstün zekalı insanlar lider ruhlu insanlardır. Genellikle her konuda söyleyecekleri şeyler olduğu için her türlü insana hitap edebilirler. Sevecen ve babacan bir tavırları vardır. Genellikle öğrenciliklerinden itibaren lider ruhlu özellikleri belirginleşir.

Ülke siyasetinde her gün birbirinden farklı, dün söylenenin bu gün değiştiği söylemlerle ve davranışlarla karşılaşıyoruz. Hal böyle olunca; Yıllar önce beğenip sakladığım, kaynağını bilemediğim yukarıdaki incelemeyi bu günlerde bir daha okudum.Ufak tefek eklemeler yaptım. Sonra da kendime sordum. Bu özelliklerin hangilerine sahip olduğumu hangilerinden yoksun olduğumu sorguladım…

Bir de sizler kendinize sorun bakalım, ne sonuca varacaksınız?