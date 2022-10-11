Yaşamın sırrı doğada saklı

Ben bir esnaf çocuğuyum.!

Ben ve kardeşlerim, çalışma hayatına ne zaman girdiğimizi bilemeyiz!

Çünkü;“esnaf çocuğu, yürümeye başladığı zaman iş hayatına katılır!”

Örneklerini görmek isterseniz, semt pazarlarına bakın!

Oralarda, ilkokul, ortaokul çağında çocukların yaşam kavgalarına tanık olacaksınız!

İşte, bu nedenle ben Pazar alışverişlerimi yaparken, alacağım ürünü biraz daha ucuza alabilmek için çaba harcamam.

Özellikle “ÜRETİCİ KÖYLÜ” olursa tercih ederim.

Son bir aydır yaşadığım Akçay’da köylüler, ürettikleri meyveyi, sebzeyi, dağ bitkilerini sergiliyorlar.

Öyle, tezgah falan da yok!

Kaldırım kenarlarında, “emek ürünlerini” sergileyip “YAŞAMAYA” çalışıyorlar.

İçlerinde, hayli yaşlı olanları var. Yani, köşesine çekilip; oğlu, kızı-gelini ya da torunundan “yaşam desteği” bulması gerekenler!

Yol üzerine yaşlı bir kadına rastlıyorum.

Belli ki “beslenme yetersizliğinden” küçücük kalmış, yüzü elleri buruşmuş, yaşından çok yaşlanmış bir İNSAN.

Dağdan topladığı üç beş ürünü satmaya çalışıyor.

İhtiyacım olduğu için değil, “insanca bir duygu” ile yaklaşıyorum;

- Teyze bu nedir?

- Alıç.

- Neye yarar?

- Mideye, kalp damar hastalıklarına iyi gelir, diyor.

- Ya bu? Diyorum,

- Kuşburnu; her derde devadır. Çayını yap, reçelini yap, marmelat yap, şifa bul, diyor.

İkisinden de alıyorum.

Evde, büyük bir keyifle eşime aldıklarımı sunuyorum!

Alıç, olduğu gibi yenebiliyor.

Kuşburbu, emek istiyor!

O küçücük meyveyi tek tek ayıklıyoruz.

Öyle kolay değil!

Üstündeki siyah parçayı kesip, serçe parmağından küçük meyveyi ikiye bölüp, içindeki çekirdekleri ayıklamak gerekiyor!

Sonra, kaynatıp, posalarını süzüp kalanı kavanoza koyup dinlenmesini beklemek gerek!

İnanılmaz ölçüde çileli bir iş.

Deneyip görün!

Doğa’da, Kuşburnu ve Alıç gibi binlerce “doğal bitki” var.

Bunları “bilinçli olarak” tüketirseniz, “sağlıklı ve insanca bir yaşamı” hak ediyorsunuz demektir.

Yok, bu zenginliğin ve yaşam kaynağının farkında değilseniz, hele bir de“DOĞAYA İHANET” ediyorsanız, siz lanetli bir varlıksınız!

Bildiğiniz bilmediğiniz pek çok ilaç, bu gerçeğin farkında olan insanların “AKIL EMEĞİ” ile üretiliyor.

Ey insanlık;

YAŞAMIN SIRRI DOĞADA SAKLI.

İşte bu nedenle;

Ormanları “lüks otel” ya da “lüks villalar” için yakan, orman alanlarını yapılanmaya açan, “siyanürle altın aranması” için yabancı maden ocaklarına ruhsat veren “DOĞA ve İNSANLIK DÜŞMANLARINA” geçit vermeyin.

İNSANCA YAŞAM Hakkınızı koruyun!