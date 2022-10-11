KOTO’da dillere destan bir zafer

Kocaeli’de TOBB’a bağlı 5 oda bulunuyor ancak her seçim dönemi en büyük heyecan Kocaeli Ticaret Odası’nda yaşanıyor. Bu dönem de aynı durum yaşandı. Odaların çoğu sessiz sedasız, dertsiz tasasız kongrelerini yaptı.

Kocaeli Ticaret Odası’ndaki seçimler ise, “Yerel Seçim” heyecanında yaşandı. İki grubun yarışına bazı komitelerde bir grup daha katıldı. Bir önceki dönem ezici bir üstünlükle alınan seçim, Başkan Necmi Bulut ve ekibinin omuzlarına büyük bir yük bindirmişti. Ve bu yıl yapılacak olan seçimin sonucu ise, bu ekibin omuzlarındaki yükü nasıl taşıdığını gösterecekti.

Ya bertaraf olacaklardı ya büyük bir yara alacaklardı. En iyi sonuçla birkaç komiteyi kaybedeceklerdi. Üstelik seçimlere var gücüyle asılan bir rakipleri de vardı.

İbrahim Bıyıklı, oda seçimlerini kazanabilmek için tüm gücünü kullandı. Gece gündüz demeden çalıştı, her platformda bilinirliğini arttırmaya çalıştı. Öyle ki Kocaeli Ticaret Odası seçimlerinde oy kullanma hakkı olmayan Körfez ilçesinde bile billboardlara ilanlarını yaptırdı.

8 Ekim Cumartesi günü geldiğinde ise tarih yine tekerrür etti, Necmi Bulut ve ekibi tüm komitelerde seçimi kazandı.

Bu rekor bir başarıydı, iktidarda olmak Bulut ve ekibini hiç yıpratmamış aksine güçlendirmişti. Necmi Bulut ve ekibi her şeye rağmen dimdik ayakta kaldı.

Tebrik edilmeye değer bir başarıyla yeni döneme başlayan KOTO, güven oyu aldı.

Uzata uzata yazmama gerek yok, her şey ortada. Necmi Bulut ve ekibini tebrik eder, yeni dönemde üyelerin güvenine layık bir çalışma programı geçirmelerini dilerim…

45 sene geçse de…

Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan emekli müzik öğretmeni Tuğrul Doğan Karagöz, 45 yıl önce mezun olduğu İstanbul Mehmet Beyazıt Lisesi’ndeki sınıf arkadaşının izini bulmuş. Daha doğrusu kader onları 45 yıl sonra yine bir araya getirmiş. Gençlik döneminin en güzel anılarını biriktiren lise dönemi kuşkusuz herkes için çok özeldir. Hele bir de haylaz bir öğrenciyseniz…

Behzat Özdemir ile 45 yıl sonra bir araya gelip sanki onca yıl geçmemiş gibi aynı samimiyetle sohbet eden Tuğrul Hoca, “Gerçek dostluk samimiyettir” diyerek durumu özetliyor. Saatlerce okul anılarından bahseden Tuğrul Hoca ve arkadaşı Behzat Bey, bu buluşma ve sohbet sayesinde en az 5’er yaş gençleştiklerini ifade ediyor. Allah bu dostluğu bozmasın…

Zeki Öztürk gayrimenkul uzmanı oldu

Emekli polis memuru Zeki Öztürk, gerekli eğitimleri alıp sınavları verdikten sonra Uzman Gayrimenkul Danışmanı unvanını kazandı. Kendi işini kuran Zeki Bey, 2015 yılında kurulan, Türkiye’de 5000’den fazla tapu devrine imza atan Tapu.com’un Kocaeli bölgesindeki faaliyetlerini sürdürecek.

60 Evler ve Çenesuyu üstgeçitleri yenilenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu’nun Derince 60 Evler ve Çenesuyu mevkilerinde bulunan 2 eski üst geçidi, yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi için yenileyecek.3 firmanın katıldığı ihalenin sonuçlanmasının ardından üstgeçitlerdeki çalışmalar başlatılacak. Özellikle 60 Evler bölgesindeki üstgeçit, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidenler için son derece önem taşıyordu.