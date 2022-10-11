En fazla işe yerleştirme satış danışmanlığında gerçekleşti!

İş bulmak eskiden aslanın ağzındaydı, şimdi midesine indi…

Ekonomik kriz böyle devam ettikçe, enflasyon bu kadar yüksek oldukça, hayat pahalığı ve alım gücü bu seviyede iken, işsizliğin sorun olmaya devam etmesi normal. Birgün gazetesi, işsizlikle ilgili bir haber yaptı. Birlikte okuyalım;

GENÇLERİN İŞSİZLİK DURUMU

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 282 bin kişi oldu. Eylülde hem özel sektörde hem de kamuda işe yerleştirilenlerin sayısı 103 bin 975 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 oranında azaldı.En önemli iş arama kanallarından biri olan İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı eylülde 3 milyon 282 bin oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,5’ini erkekler, yüzde 50,5’ini ise kadınlar oluşurdu. Ayrıca 100 işsizden 28,2’si de 15-24 yaş aralığındaki gençler.

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İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, eylülde geçtiğimiz eylüle kıyasla 68 bin kişi azaldı. Ancak kadın işsizliği bu dönemde arttı. Kayıtlı kadın işsiz sayısı 1 milyon 652 binden 1 milyon 657 bin kişiye çıkarken, kayıtlı erkek işsiz sayısı 1 milyon 698 binden 1 milyon 625 bin kişiye geriledi.

10 İŞSİZDEN 3’Ü İŞE YERLEŞTİ

Kurumun bu yılın Ocak-Eylül döneminde istihdamına aracılık ettiği toplam kişi sayısı ise 1 milyon 23 bin 350 oldu. Bu rakam kayıtlı işsizlerin yalnızca yüzde 31’ine denk geliyor. İşe yerleştirme oranında geçen yılın aynı dönemine göre ciddi düşüş yaşandı. Kurum, eylül ayında 62 bin 672 erkek, 41 bin 303 kadının işe yerleşmesinde aracı oldu.

DÜŞÜŞ ÖZEL SEKTÖRDE

Geçen yıl eylül ayında hem kamu hem de özel sektörde işe yerleştirilen kişi sayısı 206 bin 546 olurken bu yıl 103 bin 975’e geriledi. İşe yerleştirme oranı geçen yılın eylül ayına göre yüzde 49,7 oranında düştü. Düşüş özellikle özel sektörde yaşandı. 2021’in eylül ayında 204 bin 582 bin kişinin işe yerleştirildiği özel sektörde bu yıl 102 bin 498 kişi işe yerleştirildi.

SEKTÖRDE AÇIK İŞ SAYISI

İŞKUR’un eylül ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 217 bin 592 olarak kayıtlarda yer alırken, Ocak-Eylül döneminde bu sayı 1 milyon 784 bin 743’ü buldu. Açık işlerin büyük çoğunluğunu da özel sektör oluşturdu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş talebi 730 bin 336 ile imalat sanayi sektöründen geldi. En çok açık iş ilanı ise satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve garsonluk için verildi.

İŞE YERLEŞTİRME SIRASI

Öte yandan Ocak-Eylül döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında olurken, mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleşti.

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Haberi yukarıda okudunuz.

Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleşmiş…

Demek ki şimdilik bu meslekler revaçta…

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ATAKIZ

Halkın Temel Tüketim maddelerindeki vergi

Yat : % 0 ÖTV

Pırlanta : % 0 ÖTV

Elmasta : % 0 ÖTV

Kürklerde : % 0 ÖTV

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Halkın lüks tüketim ürünlerindeki vergi

Su : 5 çeşit vergi

Elektrik : 7 çeşit vergi

İnternet : 7 çeşit vergi

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İKNA ETMENİN PSİKOLOJİSİ TÜKENMİŞ İNSAN

1.Sürekli uyumak ister.

2.Yorgundur.

3.Aşırı kaygılıdır.

4.Ani öfke patlaması yapar.

5.Duygusal acı çeker.

6.Motivasyonu düşüktür.

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GIDA DEDEKTİFİ

D vitamini en yüksek balıklar (100 gr.)



-Çipura 1037 IU

-Tirsi 702 IU

-Palamut 586 IU

-İstavrit 518 IU

-Hamsi 313 IU

-Zargana 231 IU

-Lüfer 198 IU

-Alabalık 191 IU

-Levrek 153 IU

-Barbun 145 IU

-Mezgit 50 IU

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KONUŞAN KİTAP

Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir. (Euripides)

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İYİ PSİKOLOJİ

Müthiş bir iletişimsizlik var. Kimse kimseyi dinlemiyor, yanlış anlayan özür dilemiyor üste çıkmaya çalışıyor. Egolar savaşının ortasındayız.