En büyük düşmanımız: İSTİKRARSIZLIK

Kocaelispor camiasında sular bir türlü durulmuyor. Ne takımın, ne teknik heyetin, ne kulüp ve kent yönetiminin, ne de taraftarın bir haftası bir haftasına uymuyor… İstikrarsızlık diz boyu… Bir hafta başkana hakaret eden taraftar, bir diğer hafta üçlü çektiriyor…

FIRAT GÜL’ÜN SAÇMA SAPAN KARARLARI, PUAN KAYIPLARINI GETİRDİ

Ligde 3 hafta üst üste kazanan takım zirveye ortak oluyor, iki kez kazandığı Türkiye Kupası’nda daha ilk maçında, Ayvalık gibi sıradan bir 3.Lig takımına, hem de 4-1 yenilip plakayı yazdırarak eleniyor… Teknik heyet de bir alem… Geçen yıl küme düşme mücadelesi verirken Diogo’yu savunmada oynatmamakta direnen Fırat Gül, ilk haftalarda Türk asıllı Portekiz’liyi düşünmüyor, Taş gibi Mehmet’i savunmada oynatıp, takıma gol yediriyor… O Diogo son haftalarda forma giyiyor, gol de atıyor ve takımı sırtlıyor… Göz göre göre yaşanan ve yaşatılan bu istikrarsızlık ortamında, Engin Koyun’un kongre kararı almasıyla sular nasıl bir anda duruluyor ?.. Kongre kararı alınmadan önce kazanılan maçta bile Koyun’a hakaret edenler kimlerdi ve madem onlar için taraftar değil diyorsunuz, kime hizmet ediyorlardı ?..

BAŞKANLIĞA VE TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE KİMİ GETİRMEK İSTİYORSUNUZ ?..

Şeffaflık ve istikrar olmadıkça, üç haftadır kazanan bu takım, geçen yılki gibi bir anda küme düşme hattına da iner, küme de düşer. Geçen yıl devre arasında Engin Koyun “Göreceksiniz Play-Off’tan yükseleceğiz” derken, biz “Dikkat edin de küme düşmeyelim” diye uyarmıştık. O zaman bize ‘Şaşırmış bunlar’ diyenler, sezon sonu elimizi öptü. Ama iş işten geçti ve takım hala 2.Lig’de tırmalıyor. Yeniden soruyoruz: Başkana hakaret eden ve kongre kararı sonrasında üçlü çektirenler, kimi başta görmek istiyor ?.. Hocaya isyan edenler, hatta açık açık hakaret edip “Defol git!” diyenler, hangi hocayı getirmek istiyor ?..