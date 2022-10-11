Merkezi verirsek sıkıntı çekeriz

Kocaelispor 3’te 3 yaparak döndüğü, nispeten zayıf rakipleriyle oynadığı seriyi, Fethiyespor karşısında kazanarak devam ettirmek istiyordu.

Maçın bölüm bölüm oynandığını söylesek yanlış olmaz.

İlk 15 dakikalık bölümde maça hızlı başlayan, rakip savunmanın arkasına doğru, kanatlara attığımız toplarla topa sahip olmaya ve pozisyonlar bulmaya çalıştık.

Bu dakikalarda bulduğumuz duran toplarla skor avantajını da erkenden elimize geçirdik.

Ardından frene basıp, oyuna yarı sahada kabul etmeye başladık.

SELÇUK ALİBAZ VE SELİM KAYACI

İkinci 15 dakikalık süreçte oyunu oynayan taraf ise Fethiyespor’du.

Özellikle orta alanda Selçuk Alibaz ve Selim Kayacı ikilisinin orta sahada kazandığı toplar ve dikine yaptığı koşularla tehlikeler oluşturdular.

Biz ise merkezde yumuşak kaldık. Sonradan giren Yiğitali de çare olamadı.

Konuk takım ceza sahamıza kalabalık geldikleri ilk pozisyonda penaltı kazandı.

Golü yedikten sonra oyun hakimiyetini elimize geçirmekte zorlandık.

Bu süreçte rakibimiz kontralarla kalemize gelmeye başladılar.

Bunlardan birisinde Selim’in ceza sahamıza verdiği pasta, rakibini düşüren Mehmet Yılmaz ikinci kez penaltıya sebebiyet verdi.

İlk 15 dakikada 2-0 önde olduğumuz maçta, 15-30 dakikaları arasında kalemizde iki penaltı golüyle gördük.

Şurası gerçek ki skor 2-0 olunca o an maçı kafada bitirdik.

OKTAY BALCI İYİ OYNADI

2-2’den sonra oyun daha ortada oynanmaya başlandı.

İki ekip de pozisyonlar üretmeye çalışırken başarılı olamadı.

Bireysel yetenekle, Pazarspor maçında attığı golün bir benzeri gibi ceza sahasına giren Beykan’ın asisti ve Samed Ali’nin tek vuruşu devre arasına 3-2 önde girmemizi sağladı.

İkinci yarının ilk 30 dakikalık büyük çoğunluğu orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

Fethiyespor’un kalemize çektiği ve tehlike oluşturan şutların geneli ceza sahası dışından şutlardı.

Özellikle Oktay Balcı ikinci yarıda topu ileride tutması ve sürpriz noktalardan çıkarttığı şutlarla etkili oldu, iki topu direkten döndü!

Kocaelispor ise daha sabırlı şekilde çok adamla ve set halinde kaleye gitmeye çalıştı.

Bu pozisyonların çoğunda, son pas ve ekstra pas sorunu yaşadı.

Fizksel mücadelenin ağırlıklı olduğu ikinci yarı, ilk yarıya göre pozisyon ve skor anlamında daha nakıstı.

YİĞİTALİ KENDİNE GELMELİ ARTIK!

Hafta içindeki Pazarspor mesaisinin yorgunluk etkisi özellikle 65-70. dakikalardan sonra kendisini göstermeye başladı.

Bu dakikalarda yapılan İlyas Kubilay Yiğitali değişikliği kağıt üzerinde makul bir değişiklik olarak gözükse de Yiğitali maalesef etkili olmaktan uzaktı.

Kesinlikle Yiğitali kendine gelmeli ve takım içinde kalmaya devam etmeli.

Bu durum bizi sallantıya soktu ve orta saha Selim ve Selçuk daha geniş alanlar buldu.

Son 15 dakika takımlar daha sık ve direk kaleye gitmeye çalıştı. Geliştirdiğimiz bir kontra sonucunda seken topa şık bir röveşatayla vuran Tayfun’un golüyle rahatladığımızı zannettiğimiz sandığımızda, rakibimiz hemen ilk atağında önce direğe takıldı, ardından sonradan oyuna giren Mustafa’yla şık bir röveşata golü bularak Tayfun’a nazire yaptı.

ORTA SAHANIN DİRENCİ ARTMALI

Maçın geri kalan kısmında tempo yükselmeyince Kocaelispor 4’te 4 yapmış oldu.

Alılan sonuçlarla birlikte lider İskenderunspor ile puan farkı 1’e inmiş oldu.

Galibiyette en göze batan artılarımız, skor bulma noktasında hem çeşitliliğimizin hem verimimizin artmasını söyleyebiliriz.

Akan oyunda, duran topta farklı farklı isimlerin katkılarını görebiliyoruz.

Özellikle “Nazar değmesin” hücum hattımızın artan performansı, sezon başından beri büyük özveriyle mücadele eden Tayfun takımın en özverili ismi.

Merkezde bu maçta esneyen Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay’ın mutlaka dirençlerini artırması gerekiyor.

Okan yine Fethiye ilçesi ile boğuştu.

EKSİKLERİMİZ

En fazla göze batan eksikliklerimiz ise oyunu tutma ve savunma yerleşimi noktasındaki beceriksizliğimiz.

Savunma dizilişimizin idealinde tandemde muhakkak bulunması gereken Yalçın’ın sakatlığını atlatıp, sonradan oyuna girmesi ve formaya kavuşması çözüm adına önemli bir durum oluşturacaktır.

Kanat beklerimiz belki de sezonun en verimsiz maçını geçirdi.

Oyunun tutulması anlamında, çabucak topu ayağımızdan çıkartmaya çalışmak yerine, özellikle pas kabiliyeti yüksek orta sahalarımız ile ikinci üçüncü bölgede paslaşarak vakti eritmeyi ve rakibin kalesine yakın yerlerde boşluklar aramayı denemeliyiz.

Bu anlamda takımın boyunun kısalmasına ve hücum ederken savunmaya yapmaya ihtiyacımız var.

Sezon öncesi yaptığımız pas alışverişlerindeki yüksek standardı ligde göremiyoruz.

Evet, bu ligde mücadele lazım ancak bu oyuncu grubu her rakibine üstünlüğünü her anlamda kabul ettirebilecek durumda.