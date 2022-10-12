Mehmet Ali Çelebi denince artık ‘topaç’ aklıma gelecek!

Siz hiç topaç oynadınız mı?

Ben çocukluğumda çok oynadım.

İpi sararsın, topacı ilk üç parmağının arasına iyice yerleştirirsin, elini havaya kaldırıp yere fırlatırsın.

Başlar dönmeye, döner de döner…

Nerede duracağını bilemezsin topacın.

2018’de CHP’den Meclis’e giren, geçen yıl Memleket Partisi’ne geçen Mehmet Ali Çelebi’nin, önceki gün de AKP saflarına katıldığı haberini duyunca, her nedense “topaç” aklıma geldi.

“Teğmen Çelebi dönmeye başladı, ne zaman nerede duracağını bilemezsin” dedim kendi kendime.

Çelebi, “ibretlik” bir kimlik

******

Mehmet Ali Çelebi’yi tanıyorsunuz.

Teğmen Çelebi…

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaparken “Ergenekon Davası” kapsamında 18 Eylül 2008’de tutuklandı, 16 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 41 ay cezaevinde yattı, 11 Mart 2014’te hakkında ileri sürülen suçlardan beraat ederek cezaevinden tahliye edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün mağdur askerlerle olduğu gibi, cezaevindeki teğmen Çelebi ile de çok ilgilendi.

Hemen hemen her grup konuşmasında Çelebi’nin mağduriyetini de gündeme getirdi.

Teğmen Çelebi 2013 yılında Hasdal Cezaevi’nde hayatını Kezban Çelebi ile birleştirirken, nikâh şahidi Kemal Kılıçdaroğlu idi.

Kılıçdaroğlu, cezaevinden çıktıktan sonra da Mehmet Ali Çelebi’ye sahip çıktı, kendisini İzmir’den milletvekili seçtirdi.

Özetle, teğmen Çelebi’yi Ergenekon kumpasından sonra tekrar hayata bağlayan CHP ve Kılıçdaroğlu idi.

Sonra ne oldu?

Çelebi, kendisine yapılan iyilikleri unutup bir süre sonra “zıplamaya” başladı.

29 Ocak 2021’de kendisine kucak açan CHP’den istifa etti, 17 Mayıs 2021’de Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’ne katıldı.

Çelebi, 25 Şubat 2022 tarihinde bu partiden de istifa etti.

Ve Çelebi’nin son durağı şimdilik AKP.

Bir zamanlar çok eleştirdiği, yerin dibine batırdığı AKP…

Nereden nereye?

********

Daha yakından tanımak için, Mehmet Ali Çelebi’nin önce Ergenekon Davası sırasındaki “mahkeme savunmasına” bir göz atalım.

Çelebi, duruşma salonunda kendisine kumpas kuranlara şöyle sesleniyordu:

“Kendime bir sanık gözüyle bakmıyorum. Aksine vatanseverlik davasının savunucusuyum. Söyleyeceğim her söz, kanımdan bir damla, etimden bir parçadır. Çünkü burada kendimi değil ülkemin değerlerini, yaşamımın özü ve anlamı olan Kemalist devrimleri savunuyorum. Mensubu olduğum Türk Ordusu, devşirme bir ordu değildir. Sermayenin, iktidarın ordusu değildir. Türk Ordusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onu kuran halkın ordusudur. Esen rüzgârlara göre doğruluğuna inandığımız esaslardan ve vazife gereklerinden vazgeçmeyiz. Bizi tek etkileyecek rüzgâr vicdanımızdır. Bu nedenle ben, Teğmen Çelebi, 15 Mayıs 1019’da İzmir’i hiç direnmeden Yunanlılara teslim eden, bir Yunan teğmeninden tokat yiyen, elinde ucuna beyaz mendil bağlanmış bir sopa ile kışladan çıkıp esir kafilesinin başında yürümekten utanmayan Ali Nadir Paşa’ların ve türevlerinin değil, direnen, savaşan Mustafa Kemal’lerin emrindeyim. Bana omzumdaki metalleri idare edecek şahıslar değil, ruhuma dokunacak komutanlar gerekir. Bizi yargıladığınız bu süreç, bu görkemli işkence çarkı, emperyalistlerin geleceğimizle ve kaderimizle daha rahat oynayabileceği koşullar için hazırlanmıştır. Bir ihanet suçlamasını Türk subayıyla bağdaştırmak için çok komik durumlara düştünüz. Hukuku kendi cinnetlerinize göre saptırdınız, çarpıttınız, tepetaklak ettiniz. Ruhunuzu bir kez olsun adaletin kollarına atamadınız. Vasatın bataklığına öyle gömülmüşsünüz ki, gerçekler bile sizi tekrar ayağa kaldıramıyor. Anlaşılıyor ki, hiçlik yazgısına başkaldıramıyorsunuz. Pusulanız karanlığı gösteriyor. İnsanoğlunun binlerce yıldır hesapsız akan kanlar pahasına elde etmeyi başardığı kazanımlarla beraber şu an yerin yedi kat dibindesiniz. Adaletin sesi dediğiniz bu mütalaa, cehennemin dibinden yalanlar türküsüdür. Bu mütalaada, bu parçalanmış Türkiye hayalinin tohumunda, emperyalistlerin yürek atışını seziyoruz. Ben buraya esas hakkındaki yanıltmacanıza cevap vermeye gelmedim. Böyle bir durum beni küçültürdü. Ben buraya, gerçekleri geleceğe bırakma borcunu ödemeye geldim. Gerçeğin bana verdiği yetkiyle, utanma duygusunu hatırlatmak için geldim. Bana ayrılan kısa sürede mahkemeye aşırı dozda doğruluk enjekte edeceğim. Doğruluk alerjisi olanların tedbir alması önemle duyurulur. İşte size bu dava boyunca aradığınız ama bulamadığınız şiddeti getirdim. Hakikat, şiddetin ta kendisidir. Bu şiddeti başlatıyorum. Ben, tam bağımsız Türkiye ideali uğruna sonsuz cezalarınız için yaşamımda demir parantezler açmaya razıyım. Sizin vereceğiniz ceza, asla sırtımda ve vicdanımda taşıyacağım bir yük olmayacaktır. Çünkü evlatlarımıza onlara yaraşır nitelikleri, ancak buradaki başkaldırı kazandırabilir. Onlar, Türkiye’nin baş eğmez ruhları, bugünlerin hatırasını ebediyen muhafaza edeceklerdir. Biliyorum ki, kuşaklar boyu insanların hafızasında kalacak sonsuz utançlar, bize bu iftirayı atanlar için yeterli olacaktır. Şimdi siz görevinizi yapın, tarih de görevini yapacaktır.” ***********

Nasıl, teğmen Mehmet Ali Çelebi haksızlıklara, zulme, kumpas kuranlara, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı “fişek” gibi değil mi?

Devam edelim.

CHP’den milletvekili seçildiği ilk günlerde de dik duruşuyla dikkat çekiyordu.

2018’deki iki konuşmasına göz atalım:

* Cumhuriyet düşmanlarına karşı: ”Cumhuriyet devrimlerine karşı planlı bir hareket yürütülüyor. Ucube bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle TBMM tasfiye edildi.”

*Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a: “Esir düşmüş subaylarını cezaevine ziyaret etti, ama subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil.”

*******

Mehmet Ali Çelebi’nin, Memleket Partisi’ndeyken AKP aleyhine neler söylediğini de sanırım bilmek istersiniz:

“Bu kutup siyasetinden insanlar bıkmış durumda. Başını kaldır, orada Memleket’i göreceksiniz. 20 yıldır muhalefet bizi AK Parti’ye mahkûm ediyor. AK Parti’yi bu muhalefet bile kurtaramayacak.”

Ve teğmen Çelebi AKP’de

*******

Topacın dönmesini gözünüzün önüne getirin.

Topaç dönerken öne arkaya, sağa sola sürekli yer değiştirir.

Teğmen Çelebi de “siyasetteki dönüşlerini” devam ettiriyor.

CHP, Memleket Partisi, şimdi de AKP…

Çelebi, AKP’ye girerken bakın neler söyledi:

*“Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim.”

*”Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.”

Helal olsun teğmenime

*****

Mehmet Ali Çelebi’nin siyaset serüvenini nasıl buldunuz?

“Her türlü övgüyü” hak ediyor değil mi?

Ergenekon duruşmasındaki teğmen Çelebi nerede, AKP’nin kapısındaki teğmen Çelebi nerede?

Mehmet Ali Çelebi, “ teğmen” imajına da, “ilkeli siyasetçi” imajına da büyük zarar verdi.

Oysa Ergenekon mağduru iken ve siyasete yeni atılırken, çevresinde ne çok sempati yumağı vardı.

Kendine yazık etti, umut bağlayanları da üzdü.

Demek bu kadarmış.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk siyaseti, “ibretlik Mehmet Ali Çelebi kimliğini” hiçbir zaman unutmayacak.

“Vefasızlık” denince, “Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinden sapma” denince, “eğilme, bükülme” denince hep o akla gelecek.

Ben de her “topaç” gördüğümde onu hatırlayacağım.