Karamürsel Merkez Cami’nde sorunlar giderildi, cemaat rahatladı

17 Eylül 2022’de “Karamürsel Merkez Cami şadırvanından şikayet var!” başlıklı bir yazı yazmıştım. Dilerseniz yazıyı bir hatırlayalım; Karamürsel’de Merkez Cami’nin şadırvanlarının bakımsız olması nedeniyle gazetemize şikayetler geldi. Şadırvanın bakımsızlığı ve oturakların çıkarıldığına dair fotoğraflar da gazetemize gönderildi. Fotoğraflara bakın ne demek istediğimi anlarsınız diye de not düşülmüş.

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Fotoğraflara baktım, abdest almak için oturakların üstü çıkartılmış ve hemen yanındaki oturulan yere konulmuş. Vatandaş, oturakların yanı sıra çoğu musluktan suların akmadığı gibi, hiç durmadan akıtan ve akan muslukların olduğunu da belirtiyor.

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Vatandaş, su hayat diyoruz, ama kimse ilgilenmiyor, abdeste almak için çok zorlanıyoruz.

Bir de şadırvanın temizlenmesi konusuna daha titiz davranılması gerektiğini belirtiyor. Merkez Camii olmasından kaynaklanan yoğunluk ve Karamürsel’e gelen yabancıların bu kötü manzara ile karşılaşması, elbette hiç hoş değil deyip, ilk önce ilçe müftülüğüne, daha sonra caminin hoca ve müezzinlerine bu konularda daha duyarlı olunması isteniyor. Yetkililere duyurulur!”

CAMİ TEMİZLENMİŞ

Yukarıdaki yazıdan sonra yetkililer hemen harekete geçmiş.

Son zamanlarda Merkez Camii’nden gelen olumsuz şikayetler sonunda yapılanlarla cemaat ve vatandaşlardan teşekkür geldi.

Karamürsel Merkez Cami’nin ikinci katındaki ‘kedi pisliği’ ve şadırvanlardaki oturaklarla çeşmelerinden gelen şikayetler, yerini takdir ve teşekküre bıraktı.

Caminin içinin yenilenmesiyle başlayan ve caminin dışı ve şadırvanın tadilatı ve boyanmasının ardından cami derneği ve imam ile müezzinlerine teşekkür geldi.

Cemaat ve vatandaşlar tarafından olumlu ve yapıcı eleştiriler mailime gönderildi.

Ben de siz okurlarımla paylaşmak istedim, tabii gönderilen resimlerle birlikte.

Ne kadar olumsuzlukları yazsam da, olumluları da yazmak da görevimiz. Hemen aklıma bir atasözü geldi. ‘Yiğidi öldür, ama hakkını ver’…

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ATAKIZ

Meclis Lokantasında; Kuzu şiş 22 TL Karışık Izgara 18 TL Izgara köfte 10 TL Kavurmalı Pilav 6 TL Salata 6 TL Fırın sütlaç 6 TL Çorba 2 TL

------------------------ Toplam: 70 TL Vatandaşa 1 kilo kıyma 200 TL

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TÜRKİYE GERÇEKLERİ

İstanbul-Kağıthane- Hamideye Mahallesi’nde 25 m2 konut, 2.850.000 TL... Fıkra bu kadar.

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İYİ PSİKOLOJİ

“Laf yetiştirmekten, kendini yetiştirmeyi unutmuş insanlar var.” - Montesquieu

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KONUŞAN KİTAP

Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir. (Euripides)

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

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Gizli tutman gereken 5 şey;

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