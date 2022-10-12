Avrupa Birliği maceramız!..

İkinci Dünya Savaşı’nın düşmanları Almanya, Fransa, İtalya ile Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, “işgücü, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı” temel amaçları üzerine, 1959 yılında AET- Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kurdular. Türkiye, 14 Nisan 1987’de üyelik başvurusu yaptı.

Bu tarihten bu yana bekliyoruz!

Zamanla, diğer Avrupa devletleri de bu organizasyona katılmak istediler. 7 Şubat 1992’de gerçekleşen “Maastricht Sözleşmesi” ile AB-AVRUPA BİRLİĞİ adını alan topluluk, belirlediği ilkeler ve hedeflere uyum gösterecek Avrupa ülkeleri ile genişlemeye başladı.

Maastricht Anlaşması 3 temel üzerine oluşturuldu;

Ekonomik ve parasal birlik,

Ortak dışişleri ve güvenlik politikası,

Adalet işlerinde işbirliği.

AB, “Devletler dışı bir organizasyon” olarak tanımlandı.

Üyelik koşullarını yerine getiren her devlet, AB ortak parasını kullanacak, belirlenen tüm kurallara uyacak. Hatta, bir “AVRUPA ORDUSU” kurulması da söz konusu olacak!

Ve; ADALET yani HUKUK işlerinde “ortak değerler ve güvenceler” olacak. Örneğin; TAHKİM!.

Yani; bir başka ülkede iş yapan AB üyesi bir ülkeye ait bir şirket, anlaşmazlık halinde, kendi ülkesinin yargısında davanın görülmesi üzerine anlaşma yapabilecek!

Hani şimdi, yerli-yabancı ortaklı, dövize endeksli, uzun vadeli işletme garantili MEGA PROJELER (Köprü, otoyol, havaalanı, hastane, tünel geçiş gibi) için “Tahkim var tahkim! Söke söke alırlar!” diyorlar ya!

İşte, öyle!..

Gelelim, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği macerasına.

1987’den bu yana, gelmiş geçmiş bütün siyasal iktidarlar, AVRUPA BİRLİĞİ “tam üyelik” niyet ve çabaları içinde oldular

İşadamlarımız, sınai ve ticari ortaklıklarla Avrupa’ya ve daha ötesine açılmayı düşlerken, “İŞ KAYGISI” içindeki milyonlarca vatandaşımız da AB Vatandaşı olup daha iyi bir yaşam hayalleri kurdular.

“AB ÜYELİĞİ” her dönemde siyasi partiler için etkin bir “SEÇİM KOZU” oldu! Ve, hayli ekmeğini yediler!

Avrupa’yı elinin tersi ile iten, farklı düşlerin siyasal görüşleri bile, her seçim bildirgesinde “Hedef Avrupa Birliği” masallarıyla vatandaşı etkilemeye çalıştı!

Ancak, sene 2022 ve biz hala “AB-Tam Üyeliği” ile oyalanıyoruz!

Adamlar haklı!

Bu ülkenin siyaset bezirganları, AB üyeliğini bir “SEÇİM ZOKASI” olarak kullanırken, zaten Türkiye’nin aralarına girmesini istemeyen Avrupalılar da dalgalarını geçiyorlar!

AB serüvenimizin son 20 yılına özetle bir bakalım;

AKP iktidara geldi, müzakereler başladı: AKP, kuruluş ve ilk seçim bildirgesinde, “AB’ye tam üyelik” hedefini koymuştu.

2002 Aralık, Kopenhag Zirvesi sonucu; “Türkiye’nin kriterleri karşılaması şartıyla müzakereler başlayacak” dediler. Erdoğan, bu görüşmeleri “Medeniyetler İttifakı” olarak tanımladı!

29 Ekim 2004: Abdullah Gül ve Erdoğan, “aday ülke” olarak; “İslamiyet’i yok etmeye yemin etmiş, Türk düşmanı Papa 10. Innocenizo”nun devasa heykeli önünde “AB Anayasasını” imzaladılar! Gazetelerimiz tam sayfa ve coşkuyla yansıttı!

Aynı yıl, Brüksel’de gerçekleşen AB zirvesinde müzakerelerin 2005 yılında başlatılması kararı alındı. Avrupalı parlamenterler “EVET” yazıları ile katıldılar bu coşkuya!

Koşul; “Türkiye, Kopenhag Kriterleri’ni istisnasız uygulayacak, siyasi reformları gerçekleştirecek, içselleştirecek ve sivil toplumla diyalogları güçlendirecek.”

2005 Kriz Dönemi: Müzakereler başlatıldı ama kimi zaman durma noktasına geldi. Kritik neden 2004’de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin AB’ye üye olmasıydı. Bu olay, AKP için çok güzel bir “iç politika malzemesi” olarak kullanıldı! AKP, bir yandan “üyelik talebinden çekilme” tehdidi yapıyor, diğer yandan 2013 yılına kadar AB hukukuna uymayı hedeflediğini belirtiyordu. AB ise bu tarihi “üyelik” için son tarih olarak desteklemeyi reddetti.

Mülteci Krizi: Suriye Savaşı nedeniyle oluşan ve Avrupa’ya ulaşmak isteyen mültecilere Türkiye sahip çıkınca, AB karşısında

olumlu bir puan kazandık! AB üyesi ülkelerle, mültecilerin Türkiye’de kalmaları için bir anlaşma imzalandı. 13 Aralık 2013’de, “GERİ KABUL ANLAŞMASI” ve 18 Mart 2016’da ORTAK EYLEM PLANI imzalandı. Neydi bunlar?

Türkiye, mültecileri tutacak, AB de Türkiye’ye 6 Milyar Avro finansal yardım gönderecek! Ne var ki, anlaşma krize dönüştü! Erdoğan, AB’yi taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı ve sınırı açmakla tehdit etti!

Sonunda, AB ile Türkiye “mülteciler” konusunda anlaştı!

Daha ilginci;

Türkiye AB’nin istediği ve içinde İnsan Haklarına dair pek çok kriterin yer aldığı 72 şartı yerine getirecek ve 2016 sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da VİZESİZ SEYAHAT yapabilecekti!

Türkiye, 72 kriterin 65’ini karşıladı. Ancak, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, “Türkiye, Shengen bölgesine vizesiz giriş hakkını kazanabilmek için diğer 6 kriteri de yerine getirmeli” dedi.

Zamanın Başbakanı Davutoğlu, “AB, Haziran 2016’da T.C. vatandaşlarına vize muafiyeti vermezse, Türkiye AB ile olan Mülteci Anlaşmasına destek vermeyecek” dedi!

Yerine getirilmesi gereken 5 kriter neydi?

Yolsuzluğun önlenmesi için tedbirlerin alınması!

Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) ile bir anlaşma yapılması!

AB standartlarına uygun “kişisel verilerin korunması” ile ilgili ulusal mevzuatın uyumlaştırılması!

Türkiye’nin, cezai konularda bütün AB üyesi ülkelerle çalışması!

Avrupa standartlarıyla uyumlu bir TERÖR YASASINI oluşturması!

Şimdi, her aklı başında, mantıklı insan bu 5 kriterin yerine neden getirilemediğini düşünmeli ve siyasal sorumlulara sormalıdır!

AB İle yaşanan olaylar ve sorunlar bu kadar mı? Hayır.

15 Temmuz Darbe Girişimi:

Yaşadığımız darbe girişimi sonrası AB, “demokratik yollarla seçilmiş hükümetin yanındayız” mesajını açıkladı. Ancak, hükümet tarafından ilan edilen OHAL ve peş peşe yayımlanan OHAL Kararnamelerini eleştirdi! Bu da yeni bir gerilim yarattı! (Anımsatalım; Anayasa Mahkemesi, bu kararnamelerle işten atılan 17 bin 265 kişinin haksızlığa uğradığını onayladı!. Daha 2 bin 895 dosya incelemede!)

Doğu Akdeniz Krizi:

Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon yatakları ve Türkiye’nin anakarasına yakın bölgelerde bulunan Yunan adalarının Türkiye kıta sahanlığını daralması ve Kıbrıs’taki Maraş bölgesinin kamuya ait sahil bölümünün bir kısmının açılması da yeni kriz yarattı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Uymamak:

Türkiye, AVRUPA KONSEYİ kurucu üyelerinden biri. Bu konseyin kuruluş amacı; “Hukukun Üstünlüğünü Savunmak.” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Avrupa Konseyi’ne bağlı bir Uluslararası Yargı kurumu.

AİHM, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” ve “Uluslararası Yargı Kurallarına” göre çalışan bir yargı kurumu. Burada yer alan 47 hakimden biri de Türkiye’den. Ancak, AİHM’de görev yapan yargıçlar ülkeleri adına değil, evrensel barış ve adalet için görev yaparlar.

Avrupa Konseyi üyesi her ülkenin vatandaşları, kendi ü

ülkelerindeki yargı sonuçlarına itirazları varsa, tüm iç yargı süreci tamamlanmışsa, AİHM’ne başvuru ve HAK ARAMA hakları vardır!

Ne yazık ki Türkiye, son yıllarda AİHM kararlarını tanımıyor!

Ve, öncelikle Avrupa ülkeleri, sonra tün dünyada büyük saygınlık kaybı yaşıyor!

Özetle;

Yaşanan olaylar ve özellikle son 7 yıldır yaşanan gerilim, Türkiye’nin dış politikasındaki “farklı” arayış, Türkiye’yi AB’den gittikçe uzaklaştırdı.

Son zamanlarda hemen tüm AB üyesi ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına VİZE vermekte büyük zorluklar çıkarıyor!

NEDEN?

Sorun yalnızca Avrupa Birliği’nden mi kaynaklanıyor?

Uluslararası alanda ne kadar saygı görüyoruz?