Çok “Çalışan Yiğit VE Kağan” kardeşler Türkiye’nin zirvesinde

İki tenisçi kardeş, kendinden büyüklerle mücadele etmesine rağmen Türkiye’nin zirvesine çıktı

ZİRVEDEN İNMİYORLAR

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmit Tenis Kulübü’nde ulusal çapta düzenlenen 8-9-10 Yaş Sonbahar Kupası’nda, 10 yaş tek ve çift erkeklerde mücadele eden 9 yaşındaki Yiğit Çalışan, tüm maçlarını kazanarak hem teklerde, hem çiftlerde şampiyon oldu. Yiğit Çalışan’a çiftlerde Sakaryalı tenisçi Mehmet Ege Dünya eşlik etti.

HEDEF 12 YAŞ MİLLİ TAKIM

Bahçeşehir Koleji 4. sınıf öğrencisi Yiğit Çalışan ve ailesi, emeği geçen tüm antrenörlerini ve İzmit Tenis Kulübü’nü çifte başarısıyla onurlandırırken, yeni hedefi 12 yaş turnuvalarında başarı elde etmek ve milli takıma girmek olarak belirledi. İzmit Tenis Kulübü yönetimi açıklamada bulunarak “Başarılı tenisçi Yiğit Çalışan’ı ve çiftler partnerini biz de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Tebrikler şampiyon Yine güzel iş çıkardın” mesajıyla kutladı.