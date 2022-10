Seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı?

Başlığı okuyunca içinizden bazılarının “Ne demek yapılacak mı, yapılmayacak mı? Seçimler en geç 18 Haziran 2023’te yapılacak” diye itiraz ettiğini duyar gibi oluyorum.

Tamam, her şey normal giderse, seçimler 18 Haziran 2023 veya bir iki ay önce yapılacak.

Ya normal gitmezse?

Çünkü ülkemizi yönetenler, “bir şeylerin normal gitmemesi için” ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar.

Benim endişem bundan.

“Ekonominin normal gitmemesi” için…

*“Üretim ekonomisine” dönmüyorlar, “borç ekonomisini” ısrarla sürdürüyorlar.

*“Faiz indirmeye” inatla devam ediyorlar.

*Toplumu, “çalışarak ve üreterek değil, sürekli borçla yaşama” sarmalına sokuyorlar.

*Sabah akşam her gün zam yapıyorlar.

*İş yapmayı, para kazanmayı zorlaştırıyorlar.

Sonuçta köylü-çiftçi bağını bahçesini ekip biçmeyi bırakıyor, sanayici üretimden kaçmak için fırsat kolluyor.

Yoksulluk ve işsizlik diz boyu.

Halk burnundan soluyor.

Yine…

Ülkemizi yönetenler, “komşularımızla ilişkilerin normal gitmemesi için” de büyük bir çaba içindeler.

Devletimizin Atatürk’ten kalma “Yurtta barış, dünyada barış” temel ilkesini çoktan rafa kaldırdılar, toplumu ayrıştırarak “yurttaki barışı” dinamitlediler, sürekli çatışarak da “komşularımızla barışı” yok ettiler.

Bakın şöyle, aramızın iyi olduğunu söyleyebildiğimiz bir komşumuz kaldı mı?

Her birine sürekli “Bir akşam ansızın gelebiliriz” tehdidi savuruyoruz.

Daha önemlisi…

Kurum ve kuralları ortadan kaldırılan Türkiye, “devlet” olma özelliğini çoktan kaybetti.

“Güçler ayrılığı” ilkesi terk edilip “güçler birliği” sistemine geçildi, yasama da yargı da yürütme de “tek kişiye” bağlandı.

Dünyada “dördüncü güç” olarak kabul edilen basın da, son çıkarılan “Sansür Yasası” ile artık o tek kişinin kontrolüne giriyor.

Geride ülkemizde “normal kabul edeceğimiz” bir şey kaldı mı?

Bütün bu anormallikleri bir seçim değiştirebilir, ama…

*******

Şunu kabul edelim.

Sadece gerçek demokrasiyle yönetilen ülkelerde, kurumlar sağlıklı çalışır, kurallar harfiyen uygulanır ve seçimler “zamanında” yapılır.

Bizim ülkemizde demokrasinin “d”si kalmadığı ve şartlar “anormalleştiği” için, “seçimin zamanında yapılmama ihtimali” her zaman var.

Eğer iktidar, yaklaşan günlerde “kaybetme riskini” net olarak görürse, “anayasal hakkını kullanarak” seçimi erteleyebilir.

Türkiye normalleşecekmiş, taşlar yerli yerine oturacakmış, bunu hiç düşünmez.

Normalde anayasayı tanımaz, ama iktidardan gitmemek için “Anayasal hakkımı kullanıyorum” der, çıkar işin içinden.

Anayasa diyor ki…

*******

Seçimlerin ertelenmesiyle ilgili anayasa maddeleri şöyle:

MADDE 78:

“Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.”

TBMM’nin seçimleri erteleme yetkisi aynen böyle.

Erteleme “bir yıl” olarak başlıyor, eğer “sebep” ortadan kalkmamışsa, bir yıl bir yıl daha devam edip gidiyor.

Anayasamızda bir de “cumhurbaşkanına verilen seçim erteleme yetkisi” var.

Daha önemli ve çerçevesi daha geniş.

Hatta “ağır ekonomik bunalım” da işin içine gidiyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı OHAL (olağanüstü hal) ilan etmesi, seçimin ertelenmesi için yeterli oluyor.

MADDE 119 şöyle:

“Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durum baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.”

Anayasanın ilgili maddelerine bakar mısınız?

OHAL ilan etmek için o kadar çok sebep var ki!

Hiçbir şey bulamadın, “ağır ekonomik bunalım” dersin, olur biter.

Biliyorsunuz, Meclis’in olağanüstü hal kararını kısaltma, uzatma veya kaldırma yetkisi var.

Var da, Meclis çoğunluğu da kendilerinde olduğuna göre, OHAL nedeniyle seçimlerin ertelenmesinin önünde bir engel yok.

Cumhurbaşkanı 6 ay OHAL ilan eder, daha sonra bu OHAL TBMM tarafından 4 ay 4 ay uzatılır gider.

Şunu söylemek istiyorum:

Öncelikli temennim, ülkemizde “seçimlerin yapılmasını engelleyecek şartların oluşmaması” ve seçimlerin zamanında yapılması.

Ancak şunu da unutmayalım, bırakın her şeyi, Türkiye “ağır ekonomik bunalım”da ve ne yazık ki iktidar bu ekonomik bunalımı derinleştirmek için de bugünlerde elinden gelen gayreti gösteriyor.

Dikkat edin, iktidar yetkilileri, ekonomik bunalımın en somut göstergesi olan enflasyonun düşmesi konusunda “Şubat 2023”ü işaret ediyorlar.

Ya “enflasyon” düşmezse…

Ya “ekonomik bunalım” daha da ağırlaşırsa…

Her zam haberi, açıklanan her enflasyon oranı, piyasaların her geçen gün çökmesi, bana ister istemez “Seçimler yoksa tehlikede mi?” dedirtiyor.