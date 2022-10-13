Hz. Muhammed’e dair ayetler

Peygamberlere iman İslâm Dininin inanç esaslarından bir tanesidir. Kur’ân-ı Kerim ve sahih sünnet çerçevesinde Hz. Muhammed konusu insanlık açısından çok önemli bir kavramdır. Bizler Hz. Muhammed (s.a.v)’i en doğru şekilde Kur’ân-ı Kerîm’den öğrenebiliriz. Çünkü Kur’an-ı Kerim, onun bize tebliğ ettiği ve kıyamete kadar yüce Allah’ın koruması altında olan mukaddes kitabımızdır. İşte bu sebeple Muhammed (s.a.v)’in Kur’ân’da nasıl tanıtıldığını her Müslümanın çok iyi bilmesi gerekir. Kur’an-ı tanımadan Resulullah’ı tanımak mümkün olmadığı gibi, Resûlüllah’ı tanımadan Kur’an-ı Kerimi iyi anlamak ta mümkün değildir.

Kur’ân-ı Kerimde Hz. Muhammed (s.a.v)’e hitap edilirken çoğunlukla ismi değil, onun peygamberlik vasfını öne çıkaran sıfatları kullanılmıştır. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerimde onun vasıtasıyla tüm insanlığa hitap etmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili ayet-i kerimeler çoktur. Bu yazımda bir gazete yazısı çerçevesinde Hz. Muhammed (s.a.v)’in tanıtıldığı bazı ayet-i kerimeleri arz edeceğim. (Ayetlerin sonunda verilen rakamlardan ilki sure numarası ikincisi de o sureye ait ayet numarasıdır)

1-Son peygamberdir.

Hz. Muhammed (s.a.v), Yüce Allah’ın görevlendirdiği peygamberler zincirinin son halkasıdır.

“Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.” (33/40)

2-Evrensel Peygamberdir.

Önceki peygamberler, kendi kavimlerine veya belirli bölgelere gönderilmişken, Hz. Muhammed’in (s.a.v) kıyamete kadar gelecek bütün insanlara gönderilmiştir.

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez.” (34/28)

3- Yüce Allah ve meleklerinin salat ve selamına mazhar olmuş kutlu elçidir.

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin." (22/ 56)

4- Müjdelenen bir Peygamberdir.

“ Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrail oğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler.” (61/ 6)ﾠ

5- Din adına söyledikleri ve yaptıkları vahiyden başka bir şey değildir.

“ Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir. ( 53/1-4 )

6- Yüce Allah’ın kendisine itaat etmemizi istediği bir peygamberdir.

"De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez." ( 3/ 32)

"Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resul’ünün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda toplanacaksınız." ( 8/24)

"… Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir." ( 59/ 7)

"Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendiişleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır." ( 33/36)

7-Âlemlere Rahmet olarak gönderilmiştir.

Son ve evrensel peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v), âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir:

“Doğrusu bu Kur'an’da, kulluk eden kimselere bildiri vardır. Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (21/106-107)

8-Yüce ahlâk sahibi ve en güzel örnek olarak gönderilmiştir.

“Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir.” (68/4)

Böyle yüce ahlâk sahibi bir peygamber, bütün insanlığın bağlanacağı en güzel örnektir:

“Ey inananlar! Ant olsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlüllah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir.”(33/21)

9- Şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmiştir.

"Şüphesiz biz seni bir şahit bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik." (48/8)

10- Yüce Allah’ın vahiylerine mazhar olmuş bir beşerdir.

"De ki: "Şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim; yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın." (18/110)

11- Ümmetine çok düşkün bir elçidir.

"Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir." ( 9/ 128)

İnsanlığın en büyük inanç, ibadet ve ahlâk önderi ve örneğine, binlerce salât ve selâm olsun.