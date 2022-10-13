Araç muayene ücretleri özel hastane fiyatını aratmayacak

Akaryakıta art arda gelen zamlarla dertlenen vatandaş, muayene ücretleriyle yıkılacak. Ekim ayı verileriyle kesinleşecek Yeniden Değerlenme Oranı (YDO) ile araç muayene ücretine dev bir zam geleceği hesaplanıyor.

Ekim ayındaki aylık artış yüzde 2.5 civarlarında kabul edildiğinde, Yeniden Değerleme Oranı yüzde 120'leri buluyor.

YDO, yüzde 120 olarak açıklandığı takdirde geçen yıl 372 TL'den 507 TL'ye yükselen araç muayene ücretleri de yüzde 120 oranında zamlanacak. Doğrudan yansıyacak zamla birlikte araç muayene ücretleri 507 TL'den 1115 TL'ye yükselecek.

Böylece araç muayene ücretleri özel hastane muayene ücretlerini geçmiş olacak.

Sadece bu kadar da değil, sigorta poliçelerinde geçtiğimiz hafta yüzde 20’lik bir zam geldi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan zorunlu trafik sigortası primleri zammı 1 Ekim’de yürürlüğe girdi. Trafik sigortası zammı yüzde 20 iken aylık artış oranı yüzde 4,75 olarak açıklanmıştı. Kasko konusuna girmeye bile gerek yok. Kasko rakamları bir özel okulun yıllık maliyeti kadar yüksek.

Kısacası araban varsa derdin var…

Sağlık yöneticilerinden Başkan Kocaman’a ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, saha çalışmalarının dışında kalan zamanlarda makamında misafirlerini ağırlayarak, toplumun her kesimiyle istişarede bulunuyor. Dünya Göz İzmit Hastanesi Hastane Müdürü Sevim Aydın ve Özel İlgi Çocuk İnsan Kaynakları Müdürü Esra Altaş, Başkan Kocaman’ı ziyaret etti. Sağlıkta sosyal yardım projeleri ve işbirliği üzerinde durulan görüşmede, sağlık yöneticileri Aydın ve Altaş her zaman işbirliği ve desteğe açık olduklarını ifade ederek, Başkan Kocaman’a teşekkür ettiler.

Kocaeli’de FIT ACTIV sağlıklı yaşam merkezi açıldı

Kocaeli’de Fit Activ Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı. Kocaeli’nin en kapsamlı sağlıklı yaşam merkezi unvanına sahip olan FIT ACTIV içerisinde Fizyoterapi, Reformer Pilates, Hot Pilates, Beautyline Vacu, Active Rollshape, Bigshaper, Thinning Plate, Masaj, Refleksoloji, Diyetisyen, Psikolog hizmetleri sunacak. Fit Active Sağlıklı Yaşam Merkezi Horasan Caddesi Birlik Premium İş Merkezi 2’nci katında Kocaelililer için hizmet verecek.

“Çok Güzel Hareketler” Kocaeli’de…

Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan Sıfır Atık Festivali’yle kentte bir rüzgar esmeye başladı. Yıllar yıllar önce biri çıkıp “Gün gelecek çöp üretmemek adına festival düzenlenecek” deseydi sanırım, “Bu ne saçmalıyor” derdik. Ama günümüzde bu projenin hayati bir önem taşıdığını hepimiz biliyoruz. Sıfır Atık Projesi’yle dikkat çekmek ve çöp konusunda duyarlılığı artırmak için düzenlenen festival, kentin her bölgesinde her kesim tarafından duyuldu. Öncelikli olarak bu projeyi hayata geçirenleri kutlarım.

Festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek. Bu etkinliklerden biri de, yaptıkları programla insanları kahkahaya boğan “Çok Güzel Hareketler” ekibinin ilimize gelerek projeye destek olmaları... Ekip tam kadro olarak 16 Ekim Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde olacak. İlgi duyan herkes bu etkinliğe davetli…