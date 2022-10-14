Yaşamımı yönlendiren “AFERİN” …

Ben, kolej gibi okullarda okumadan, özel dersler alma imkanı bulamadan bir yabancı dil öğrenmek için adeta “didinmiş” bir kişiyim ve bu yaşımda da böyleyim. Çünkü yabancı bir batı dilini bilmenin edinilen meslekte ileri adımlar atabilmek için ne kadar önemli olduğunu daha ortaokul çağında iken anlayabilmiştim.

Yıl 1953. İlkokul 3.sınıftaydım. Hendek’te, TEKEL mahallesinde, bir lojmanda oturuyorduk. Bitişik lojmanda oturan ailenin çocuğu Ankara’da askeri okulda öğrenciydi. Onun tatil devresinde, lojmanın bahçesinde, İngilizce olduğunu öğrendiğim kitaplar okuduğunu görüyordum. Bazen onlara bakmama izin veriyordu. O kitaplarda, İngilizce kelimelerin okunuşu ne kadar acayipti! Neden o kelimeler bizim Türkçemizde olduğu gibi okunmuyordu! Onun, lojmanların bahçelerinde sohbet ederken memur amcalara İngilizce deyişler öğrettiğini görüyordum. Onlar kendisini ilgi ile dinliyorlardı. Öyle ki babam da heves etmiş, edindiği bir kitapla, evde boş zamanlarında İngilizce çalışıyordu.

Babasının bu davranışı ilkokul çağında bir çocukta yabancı dil öğrenme merakı oluşturmaz mı?

Merak etmek, öğrenme için çok gerekli olan hevesin kaynağı ama bu da bazı şartlarda yeterli olmuyor.

Yıl 1955. Artık Ortaokul öğrencisiyim. Hendek Ortaokulunda yabancı dil sadece Fransızca. İlk iki yıl, yabancı dil merakıma karşın hiçbir şey öğrenemedim. Şimdi anlıyorum ki o okulda, Fransızca derslerinin uygulanma şartlarında bunun aksi zaten mümkün olamazdı. Ancak yabancı bir dil için o kadar hevesliydim ki hiçbir şey öğrenemediğimin farkına varmıştım.

Babam 1957 sonbaharında İzmit’e tayin oldu. İzmit Ortaokulunda 3. sınıfa başladım. Öğretmenimiz Firuzan Akız Hanım daha ilk derste Fransızcada ne kadar geri olduğumu fark etmişti.

O günlerde gazetede bir reklam gördüm: Konusu, yabancı dil öğrenmek için Türkçe açıklamalı kitaplardı. Büyük bir sevinçle rahmetli dayıma mektup yazdım. Fransızca için olanını bulup bana göndermesini istedim. Sarıyer’de oturan dayım kalk, Nuruosmaniye’ye kadar git, kitabı arayıp bul ve bana postala!

Kitabın daha başlangıç kısmını okuduğumda, Ortaokul 1.ve 2.sınıflar için gerekenleri öğrenmiştim. Kısa zamanda 3.sınıf için gereken bilgileri de aşmıştım. Kitapta okuduklarımı okuldaki Fransızca derslerinde kullanmaya çalışıyordum.

Hep rahmetle andığım, öğretmenimiz, Firuzan hanım bir derste bütün sınıfa bir soru sordu. Kimse cevap veremeyince çekinerek elimi kaldırdım ve cevap verdim. Üstelik gramer açısından nedenleri ortaya koyarak… O kadar şaşırdı ki… ”Sen bu dili çok iyi öğrenebilirsin… Aferin sana!…” dedi.

İşte bu “Aferin!" benim gelecekteki yaşantımı çok değiştirecekti…

Artık, Fransızca öğrenebileceğime inanmaya başlamıştım.

O günden sonra, Fransızca konusunda, kendi çapımda bütün başarımı ben bu “aferine” borçluyum. Öyle ki başka derslere çalışırken ara verdiğimde dinlenmek için Fransızca çalışıyordum. Bir öğretmenin öğrencisi üzerinde tek bir kelimeyle ancak bu kadar olumlu etkisi olabilir.

O kadar meraklıydım ki.. Tanıdığım bir kişiden Fransa’da basılmış (yazarını bugün gibi hatırlıyorum-Maurice Journé.) bir kitabı geçici olarak aldım. Yaklaşık 160-170 sayfa ve tamamı, gramer açısından önemli Fransızca örnek cümleler içeriyor. O zamanlar fotokopi filan yok.. Bu yüzden günlerce uğraşıp kitaptaki bütün cümleleri bir deftere yazdım ve onları vakit buldukça okudum.

Lise de bitti. O yıllarda, her fakülte alacağı öğrencileri kendi yaptığı imtihanla seçiyordu. Ben Fransız filolojisi okumalıydım. Oranın giriş imtihanının yanı sıra İktisat, Hukuk, Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği ve Orman Fakültesi giriş imtihanlarını da kazandım. Ama burs verdiği için Orman Fakültesine gittim.

O yıllarda, Üniversiteye giriş yapanlar, yabancı dilden yazılı olarak muafiyet imtihanına alınırdı. Başaramayanlar lisan kurslarına devam etmek zorundaydı. O yıl muafiyet kazananlar içinde ben de vardım.

Yabancı dile düşkünlüğüm üniversite hayatımda da kesintisiz sürdü.

Fransızcamı ilerletmek için Orman Fakültesini bitirinceye kadar, Paris’te lisede okuyan bir kız öğrenci ile on yıl kadar mektup arkadaşlığı da yaptım. Mektuplarındaki gramer açısından tipik cümleleri ayrı bir deftere yazıyor, onları fırsat buldukça analiz edercesine okuyordum. Bana gönderdiği son derece kapsamlı gramer kitabını 60 yıldan beri saklıyor ve hâlâ kullanıyorum. Son mektubunda “Necdet, ben evleniyorum” diye yazdı ve mektup arkadaşlığımız sona erdi.

Ama benim Fransızcaya merakım sona ermemişti… İyi ki sona ermemişti. Bu merakın bana çok yararlı olacaktı.