Vali Seddar Yavuz, Haydar Aliyev Kültür Evinde

Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz Haydar, Aliyev Kültür Evi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu ve üyelerle görüşme yaptı.

Yönetim kurulu başkanı Bilal Dündar, kuruluşundan bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalarımız ve elde ettiğimiz başarılar bize desteklerini esirgemeyen belediyelerimiz ve onların değerli başkanlarının sayesinde olmuştur.

Nitekim, içinde faaliyetlerimizi yürüttüğümüz Kültür Evimiz, 2012 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu verdi. Her iki devletin bakanlarının bulunduğu geniş bir katılımla açtık.

Bütün Belediye Başkanlarımıza ve destek verip emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Sayın Valimiz, ziyaretinizden çok memnun olduk, hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyoruz.

Aranızda bulunmaktan ve sizleri ziyaretten memnun oldum.

Bu şehrin valisi olarak sizleri bağrıma basıyorum.

Bizler ‘Bir Millet İki Devlet’ olarak kardeş ve dostuz

Tarihin her döneminde birbirimizin elini tutarak destek olduk.

2020 yılında 44 gün süren zafer savaşında Türkiye Devletimiz ile halkımızın tamamı Azerbaycan'ımızın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz.

Her iki ülkemizin Cumhurbaşkanlarınca tarihi ŞUŞA Beyannamesi imzalanarak stratejik ortak olduk. Bir üçüncü devletten gelebilecek tehdit ve saldırıya iki devletimiz birlikte karşılık verecekler.

Artık gidiş ve gelişler pasaport ile değil nüfus cüzdanı ile yapılmaktadır.

Karabağ'ın kurtarılışı sırasında şehadet şerbeti içmiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralanmış gazilerimize acil şifalar dileyerek geçmiş olsun diyorum.

Hocalı Soykırımını yapanları nefretle kınıyoruz.

Müzenizde yaşanmış acılarla dolu örnekleri unutmak hiç mümkün değildir.

Bu acılardan hepimizin ders çıkarması gerekir. Bu durumları bir daha yaşamamak için kuvvetli ve de birlikte olmamız gerekiyor.

Birçok konuda duygu ve düşüncelerini paylaşan sayın valimiz çalışmalarımız için teşekkür ederek yanınızda olup gereken desteği vereceklerini söyledi.

Duygu yüklü samimi ziyaretleri, sohbetleri ve destekleri için valimize yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür edildi.

Günün anısına fotoğraflar çekilerek uğurladık.

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SİVİL TOPLUM MERKEZİNDE KONFERANS

15 Ekim Cumartesi günü (bugün) Fuar İçi Sivil Toplum Merkezinde İçişleri Bakanlığı ile Haydar Aliyev Kültür Evi arasında imzalanan protokole göre proje kapsamında;

"Türkiye ile Azerbaycan Arasında Ticari, Sınayi ve Turizm işbirliğinin Geliştirilmesi" konuları ile ilgili konferans geçirilecektir.

Konuları ile ilgili dalında uzman kişiler katılımcılara bilgi paylaşımında bulunacaklar.

Daha sonra konferansta yapılan konuşmalar bildirimleri kitap olarak yayınlayıp parasız olarak dağıtımı yapılacaktır.

Hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek başarılar diliyorum.