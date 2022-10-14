Sevgili okurlarım, 75 yaşına geldim, demek daha göreceğim, mesleğim ve ülkem adına utanç duyacağım şeyler varmış.

Önceki gün çıkarılan şu “Sansür Yasası”na bakar mısınız?

Amacı güya “sosyal medyayı” düzenlemek ve “dezenformasyonu önlemek”, ama özüne bakıyorsunuz düpedüz “Gözünün üstünde kaşın var, suçlusun” yasası.

O derece…

Yasanın bir tarafına “havuç”, diğer tarafına “balyoz” koymuşlar, havucu yemek isteyenin tepesine küt balyoz iniyor.

Araştırın, iktidar her konuda aynı yöntemi kullanıyor.

Yıllardır başıboş bırakılan “sosyal medya” ile ilgili yasal düzenleme yapılması gerekir miydi?

Evet, gerekirdi.

Bağımsız olarak bu düzenlemeyi yapsana!

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” diye adlandırılan ve 1-3 yıl arası hapis cezası gerektiren “uyduruk bir suç”un bu yasada ne işi var?

Sonra suç, hukukta somut olarak tanımlanır.

Yasada böyle bir tanımlama da yok.

Hangi haber, halkta korku ve endişe yaratır?

Hangi paylaşım, kamu düzenini tehdit eder?

Verilen haber yanıltıcı mı, değil mi?

Bütün bunlara kim karar verecek?

Tabii ki, iktidarın emrindeki ilgili kurum.

Senin yazdığın ne kadar gerçek olursa olsun, iktidarın emrindeki o kurum diyecek ki, “Haber yapılan bu bilgi yanlış”, sorgusuz sualsiz doğru kodese.

Bunun adı, sansür ve zulüm değil de ne?

“Halkı endişe, korku ve paniğe sürüklemek” suçu

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Önceki gün TBMM’de AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilen yasanın 1-3 yıl arası hapis gerektiren diğer bir maddesinde de “halkı endişe, korku ve paniğe sürüklemek” suçu var.

Bu suçta da bir “tanım” yok.

Yargıç, isterse yazdığın her haberi veya makaleyi bu suç kapsamına alabilir.

Sonra bir şey söyleyeyim mi, başka suçlu aramaya gerek yok, çıkarılan bu yasa, bizzat kendisi “suç kapsamında”!

Halk, günlerdir bu yasa nedeniyle “korku ve endişe” içinde.

Ne yapacağız, bu yasanın toplumda yarattığı “endişe, korku ve panik” nedeniyle kimi yargılayacağız?

Bu yasanın çıkarılması talimatını veren Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’yi mi, yoksa Meclis’te parmak kaldıran piyonlarını mı?

Siz bugüne kadar bizzat kendisi “suç kapsamında” olan bir yasa gördünüz mü?

Bu yasa kimlere?

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Dikkat ediyor musunuz?

Bu yasaya yandaş ve yalaka medya kuruluşlarından hiç tepki yok.

Neden olsun ki, onlar zaten “parti bülteni” olarak yayın yapıyorlar.

Aynı manşeti atıyorlar…

Haberlerde aynı başlığı ve aynı fotoğrafı kullanıyorlar…

Hatta bazen köşe yazarlarının yazıları bile aynı.

Bu nedenle bu sansür yasası, “zımbırtı gazete ve gazetecilerle” ilgili değil.

Bu yasa, 20 yıldır evrensel basın ilkeleri çerçevesinde mesleğini sürdüren gazete ve gazetecileri eğip bükmek için çıkarıldı.

“Konuşmayacaksınız” diyorlar.

“Yazmayacaksınız” diyorlar…

“Yolsuzluklardan, soygunlardan, vurgunlardan kimsenin haberi olmayacak” diyorlar…

“Doların yükseleceğinden, enflasyonun artacağından, çarşı pazarda fiyatların el yakacağından, halkın kışı zor geçireceğinden, 128 milyar doların nerede olduğundan, 47 milyon Euro’nun hesabının neden verilemediğinden, Yunanlıların 20 adamızı işgal ettiğinden, Suriyelilerin seçmen yapıldığından” size ne diyorlar…

Özetle bu yasa, bugüne kadar susturamadıkları gazete ve gazetecilere, bir de sosyal medyada gerçekleri paylaşan vatandaşlara karşı çıkarıldı.

Bugüne kadar “basın yoluyla işlenen suçlara karşı” yasa yok muydu?

Olmaz olur mu, elbette vardı.

Yıllardır yürürlükte olan o yasaları yetersiz buldular, şimdi basındaki ve sosyal medyadaki “son aykırı sesleri” de susturmak istiyorlar.

“Tek sesli Türkiye” istiyorlar.

Önümüzdeki seçimleri “gizli kapaklı” yapmak istiyorlar.

Başarabilirler mi?

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Kesinlikle hayır!

Tarihimizi inceleyin, tek parti döneminde olsun, çok parti döneminde olsun, gücünü kaybeden her iktidar, ilk çare olarak “basını susturma” yöntemine başvurmuş, ama başaramamıştır.

Ve ilginçtir, her basını susturma girişiminden sonra, bu yöntemi kullanan iktidarlar seçimi kaybetmiş ve yok olup gitmiştir.

Hiçbir özgürlüğe sınırlama getirilemez.

Hele hele basın özgürlüğüne hiç!

Halkta korku ve endişe yaratan kim?

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55 yıldır gazetecilik yapıyorum.

Son 20 yıldır, AKP iktidarı döneminde, kentimi ve ülkemi çok yakından izliyorum.

Hiçbir iktidar döneminde, bu iktidar döneminde olduğu kadar “korku ve endişe” yaratıldığına tanık olmadım.

Yine hiçbir iktidar döneminde bu kadar “dezenformasyon” yaşanmadı.

“En fazla dezenformasyonu kim yapıyor, gazeteler mi, yoksa ülkeyi yönetenler mi?” diye sorarsanız, cevabım ülkeyi yönetenler olur.

Alt alta yazın, sayfalar tutar.

*Bunlar camilerimizi yakmak istediler…

*Bunlar camide bira içtiler.

*Isparta’da üniversiteyi kim açtı?

*Eskiden ambulans mı vardı?

*Oy kullanma yaşını 30’dan 18’e biz indirdik.

Ya halkı korku ve endişeye sevk eden o sözler:

*Ulan ahlaksızlar.

*Zillet ittifakı.

*Adiler.

*Bunlar sürtük.

*Alçak, şerefsiz, edepsiz.

*Geri zekâlı.

*Vampir.

*Soysuz, rezil, çakal.

Hangi gazetede böylesine “dezenformasyon” bulabilirsin?

Sosyal medya mı?

Sosyal medya da bu iktidarın eseri.

Onlarca yıldır göz yumdu, kendi siyasi çıkarı için kullandı, şimdi rüzgâr tersine esince, susturmaya kalkıyor.

Bu yasa, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e hiç yakışmıyor

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Çıkarılan yasa, bir zulüm yasası.

Çıkarılan yasa, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni boğma ve teslim alma yasası.

Böyle bir yasa, AKP iktidarına yakışıyor, garipsenecek bir tarafı yok.

Ama bu yasa, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyor.

“Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı” yok edilemez.

Çıkardılar, uygulayacaklar, nasıl bir sonuç alacaklarını hep birlikte göreceğiz.

Türkiye’yi susturamayacaklar.

Her ortamda ve her fırsatta, “KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET” haykırışları yükselecek.

Biz ne yapacağız?

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Elinizde tuttuğunuz gazete 48 yıldır yayında, bugüne kadar hiçbir iktidara, hiçbir egemen güce boyun eğmedi.

Daima dik durdu.

Daima halkımızın yanında oldu.

Daima kentimizin, memleketimizin, milletimizin çıkarlarını kolladı.

Gerektiğinde, devletimizi soyanlara, yetim hakkı yiyenlere, ihale yamyamlarına, halka zulüm edenlere karşı korkmadan diklendi.

Bizi tanıyorsunuz.

Bizim, bu yasa çıktıktan sonra nasıl bir tutum takınacağımıza dair, kafanızda en küçük bir soru işareti bulunmasın.

Biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, “kimseden korkmadan ve halktan kopmadan” yolumuza devam edeceğiz.

Bundan emin olun!