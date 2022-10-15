Bodur armut fidanı yetiştirmek için yabani ana çeşidinin aşılanması

Saygıdeğer okuyucularım;Bu yazımda sizlerle bodur armut fidanı yetiştirmek için hangi yabani anaç çeşidine aşılanması ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Armut çeşitleri büyük boylu ağaç olması istendiğinde yabani armut (Ahlat fidanı) üzerine aşılanır. Bodur şekilde olması istendiğinde ise ayva fidanı yabanisi üzerine aşı yapılır. Aşı için en sağlıklı ve uygun olanı ise göz, diğer bir adıda yaprak aşısıdır.Bu aşı için en uygun zamanda Temmuz ayıdır. Genelde diğer bütün meyve fidanların aşılanmasıda Temmuz ayında yapılması en uygun bir zamandır.

Aşılı bodur armut fidanları bahçelere dikildiğinde üç veya dört metre arayla dikilmelidir. Bodur armut ağaçlarında meyvelerin toplanmaları, ilaçlanmaları ve budamaları diğer büyüyen armut ağaçlarıyla kıyaslandığında daha kolay ve daha tasarruflu olacaktır.Ayrıca dikim sıra aralıkları da diğerlerine göre daha sıktır.

Boylu armut çeşitlerinin dikim sıra aralıkları ise çeşit ve toprağa göre yedi ile on metre arasında değişmektedir. Ayva üzerinde aşılı bodur armut ağacı yetiştiriciliğinde iri ve gösterişli meyve elde edebilmek için yazın sulanabilen humuslu - kumlu - killi derin ve zengin topraklara dikilir. Dikmenizi tavsiye edebileceğim armut çeşitlerini şöyle sıralayabilirim: William, William Rouge, AbbeFetel, BeurreClairgeau,PassaCrassane,Cure,Coscia,Santa Maria, Akça,armudu gibi çeşitleri sıralayabiliriz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…