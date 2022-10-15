“Milli Şef-Tek Adam” İsmet İnönü döneminde basına sansür

Bugün Türkiye, “çok parti-tek adam” rejimini yaşıyor.

Ancak yaşadıklarımıza bakarsak, bugünün dünden, örneğin 1938-1950 arasından bir farkı yok.

O dönem “tek parti-tek adam” rejimi vardı ve ülkemiz basın özgürlüğü yönünden yine yerlerde sürünüyordu.

Demek ki neymiş, hangi zaman diliminde olursa olsun “tek adam rejimi”nin basın özgürlüğüne tahammülü yokmuş.

Bugün nasıl yazana çizene, farklı görüşte olanlara, kin, nefret ve öfke hep en üst düzeydeyse, geçmişte de aynı düzeyde olmuş.

Bugün size 1946 yılında, yani günümüzden 76 yıl önce yaşanan bir “basına sansür” olayını anlatacağım.

Sansürü uygulayan CHP ve Milli Şef İsmet İnönü…

Sansürün mağdurları ise Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve tabii ki Türk halkı.

1946’da neler yaşanmıştı?

Aziz Nesin, gülmece ustasıydı.

Büyük bir yazardı.

Zekâsı, dili ve kalemi keskin bir muhalifti.

Zindanlara, sürgünlere, işsizliğe, tehditlere rağmen bütün yaşamı “toplumu aydınlatma” mücadelesiyle geçti.

Her dönemde baskı gördü.

Her dönem ülkeyi yönetenlerin hedefindeydi.

Bugün bunlardan birini anlatacağım.

Yıl, 1946…

Cumhurbaşkanlığı koltuğunda İsmet İnönü oturuyor.

“Tek parti” dönemi ve basın “baskı” altında.

25 Kasım 1946’da Aziz Nesin ve Sabahattin Ali, MARKOPAŞA adlı bir mizah dergisi yayınlamaya başlıyor.

Daha sonra ekibe Rıfat Ilgaz, Mim Uykusuz ve Haluk Yetiş de katılıyor.

Dergi kısa zamanda 30 bin tiraja ulaşıyor, dönemin “en çok satan yayın organı” oluyor.

Ancak iktidarı sürekli eleştirdiğinden bir süre sonra kapatılıyor.

Yerine MALUMPAŞA’yı çıkarıyorlar, o da kapatılınca sırasıyla ALİ BABA, YEDİ SEKİZ PAŞA, BİZİM PAŞA, ÖKÜZ MEHMET PAŞA ve MEDET’i, kapatılan dergilerin yerine çıkarmaya devam ediyorlar.

YEDİ SEKİZ PAŞA Dergisi’nin 29 Nisan 1949 tarihli sayısında yer alan şu satırlar, İnönü döneminin basın özgürlüğüne bakışını ve yazarların çektiği çileyi çok net yansıtıyor:

“1946 yılında Markopaşa nam bir gazete çıktı. 1949 Nisanı’na kadar ancak 53 sayı çıkabildi. Bu muntazam bir çıkış olsaydı bir senelik neşriyat idi. Halbuki bu bir senelik neşriyat tam 2.5 senede çıkabildi. Bu gazete muhtelif zamanlarda ayrı ayrı 6 isim, 8 neşriyat müdürü ve 11 matbaa değiştirdi. 53 sayı çıkabilen bu gazete aleyhine 28 dava açıldı. Dört muharrir hapse girdi ve ceman 21 ay hapis yattılar. 12 sayısı toplatılmıştır.”

İbretliktir, derginin 16 ve 17’inci sayılarında, derginin logosunun altına “Muharrirleri polis nezaretine alınmadığı ve hapse girmediği zamanlarda çıkar” notu düşülüyor.

Sadece bu ifade bile, İsmet İnönü’nün basın özgürlüğüne bakışını net olarak ortaya koyuyor.

Peki, MARKOPAŞA neyi eleştiriyordu da başına bütün bunlar geldi?

CHP’nin “bağımsızlık” konusundaki tutumunu…

CHP’nin Türk Devrimi’nden uzaklaşarak “ABD emperyalizmine” teslim olmasını…

Derginin 25 Kasım 1948 tarihli sayısında, Sabahattin Ali’nin öldürülmeden önce kaleme aldığı “İstiklal” başlıklı yazısı yer alıyordu. Sabahattin Ali, şöyle diyordu:

“……..bizim bildiğimize göre, müstakil bir memleketin toprakları üzerinde, ister general olsun ister teknisyen, ister üniforma giysin ister sivil, ister yaya dolaşsın ister jeep otomobiline binsin, yabancı bir devletin ordusuna mensup birlikler, devamlı vazife ile bulunamazlar. Bizim bildiğimize göre, müstakil bir memleketin topraklarından bir karışı bile askeri maksatla kullanılmak için, yani üs olarak, sulh zamanında yabancı bir devletin kara, deniz, hava kuvvetlerinin veya teknik personelinin emrine verilemez.

…….Acaba Mustafa Kemal’in memleketinde bu kadar kısa zamanda istiklal anlayışı bu kadar kökten değişmeler mi geçirdi?”

Sabahattin Ali’nin bu görüşleri ve Aziz Nesin’in yazdıkları, İsmet İnönü döneminin gerçek yüzünü göstermesi yönünden çok önemli.

1945’li yıllardan bugünlere de ışık tutuyor.

MARKOPAŞA’da çıkan bazı yazılardan birkaç cümle:

*YABANCI SERMAYE: “Bu işte hangi menfaatlerin oyunu var? Dünyayı bir ahtapot gibi sarmaya çalışan emperyalist sermayenin kucağına atılmak, milletin alınterini dolara ve sterline satmak isteyenler kim?” (2 Aralık 1946)

*İRTİCA: “Nihayet günün birinde yobazlık, kara kuvvet, yeşil sarık, irtica sahiden hortladı. Ama Menemen’de değil, o eline ayağına köstek vurmak istedikleri halkın içinde de değil… Ankara’da ve kendi aralarında.

……Daha dün Atatürk’ün etrafında ileri düşünceli, laik zihniyetli görünmeye çalışan bu iki yüzlüler, şimdi yeşil sarığı küflü kafalarına geçirip diyorlar ki; Amerika’da da, İngiltere’de de ahlak dine dayanırmış…” (3 Şubat 1947)

*NE YAPILMALI: “Biz istiyoruz ki, bu memlekette yapılan her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran milyonların yararına olsun. Herhangi bir karar alınırken, İzmir’deki ortak tüccar, İstanbul’daki ahbap milyoner değil, bu kararların altında beli bükülen, çoluk çocuk yığınlar olsun. Biz istiyoruz ki, şu topraklar ve onun üzerinde yaşayan insanlar, hiçbir yabancı devletin oyuncağı olmasın.” (10 Şubat 1947)

*ALÇAKLARA: “Bu alçak, Amerika’nın Türkiye’yi himayesinden bahsediyor. Müstakil bir devlet için himayenin ne demek olduğunu bu millet bilir. Bir zamanlar böyle bir himayeden canını zor kurtarmıştı. Atatürk’ün idaresinde koca bir milletin oluk gibi kan dökerek istiklalini kazandırdığı bu toprakları Amerikan bankerlerinin himayesine vermekte bu ne acele böyle?” (29 Eylül 1947)

MARKOPAŞA’yı çıkaran iki isimden biri olan Sabahattin Ali, 2 Nisan 1948’de Kırklareli’nde, ordudan ihraç edilen Ali Ertekin tarafından başına sopayla vurularak öldürüldü.

Aziz Nesin’in çilesi ise devam etti.

Tehditler, hapisler…

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak Oteli katliamından ise canını zor kurtardı.

6 Temmuz 1995’te hayata gözlerini yumdu.

Hayatı “özgürlük ve aydınlanma” mücadelesiyle geçti.

Basının bitmeyen çilesi

Osmanlı dönemini inceleyin, Cumhuriyet dönemini araştırın, şunu göreceksiniz:

Başarısız ve beceriksiz iktidarlar, “sıfırı tükettiklerini anlayınca” basına derhal sansür getirmişler.

Halkın gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışmışlar.

Bu CHP’nin “tek parti” döneminde de böyle olmuş, 1950-1960 arası Demokrat Parti’nin “çok parti” döneminde de böyle olmuş.

Daha sonraki yıllarda, özellikle 1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlük ortamı basına bir süre nefes aldırmış, ama demokrasinin rafa kaldırıldığı dönemlerde basın hep çile çekmiş.

İşte yeniden bir “basına sansür” dönemini yaşıyoruz.

Geçecek…

Türkiye, bugüne kadar neleri atlatmadı ki!

İnsanı üzen, dünyanın “iletişim ve özgürlükler” çağını yaşadığı bir dönemde, ülkemde “iletişim ve özgürlüklere sınırlama” getirilmesi.

Basına sansür, 1940’lı yıllarda o günün şartları içinde belki normal karşılanabilir, ama bugün asla!

Ne yani, Türkiye 75-80 yıl öncesine geri mi dönüyor?

Ülkemize yazık ediyoruz.

Evrensel değerlerden her geçen gün uzaklaşıyoruz.

Yediğimiz çarpıların sayısı her geçen gün artıyor.

Ne zaman durup, düşünüp, aklımızı başımıza alacağız?

Yarın, çok geç olabilir!