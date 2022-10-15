Mutlu olmak için para şart mı?

Para… Para… Para… Biliyorsunuzdur fakat yine de hatırlatayım. Bu sıkça telaffuz ettiğimiz para, M.Ö.7.yüzyılda Lidyalılar tarafından keşfedilmiş. Bakın ne yalan söyleyeyim Lidyalıları hiç sevmem. İşleri güçleri yokmuş bugün insanların birbirlerini katlettiği, güç unsuru kabul edilen, ailelerde cinayetler işleten, kardeşi kardeşe düşüren bir şey icat et.

Daha icat edilecek o kadar şey varken o yüzyılda sen git parayı bul.

Şimdi onlar açısından da ne rahatlık takas etmeyi bırakıp, bas parayı al malzemeyi hesabı olmuş, pek sevinmişlerdir muhtemelen.

Lidyalıları bırakıp günümüze gelelim.

Para her zaman gerekli olan, kullanılan, bir şekilde çalışarak kazandıklarımızı harcayarak ihtiyaçlarımızı aldığımız sadece bir araç aslında.

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Oxfam’ın yayınladığı rapora göre dünya üzerindeki en zengin 85 kişinin toplam malvarlığı ile en yoksul 3.5 milyar insanın toplam malvarlığı birbirine eşit.

Çok enteresan olduğu kadar aynı zaman da ironikte.

Sadece 85 kişi gelse ve servetlerinin yarısını verseler 1.7 milyar insanın hayatı değişir.

Bu da dünya nüfusunun 4’te 1’i demek.

Nasıl ama?

Şaka gibi değil mi?

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Gelelim başlık konumuza;

Para mutluluk için şart mıdır?

Bu soruyu size sorsalar nasıl yorumlar yaparsınız?

Ben kendime bu soruları sorduğumda verdiğim cevapları yazayım sizde bana sizin düşüncelerinizi yazın.

Para dediğimiz şey bana göre bir ihtiyaçtır, bir araçtır, ulaşılması gerekenlere ulaşmak için kullandığımız meteryaldir.

Bu para denen şey bize mutluluk verir, vermesine ama aldığımız veya bize ulaşmamızı sağladığı eşya kadar mutluluk verir.

Ulaşılan şey ne kadar büyük meblağlarda olursa o kadar tatmin eder ve yani o kadar mutlu olursun.

Yalnız bir sıkıntı vardır bunda, alınan her şeyin hep bir ötesi vardır.

Bu da onlarca para verdiği her ne ise hevesi geçince yani ona ulaşınca daha eskimeden sıkılıp yenisini arzular insanoğlu.

Yani daha başında mutsuzluk baş gösterir.

Kısacası para mutlu etse de o mutluluk sahtedir ve ardında hep bir hüzün barındırır.

Paranın ağırlığı yoktur insan hayatında aslında, unutur insan bunu.

Ağır olan senin ruhundur.

Eğer mutlu olmaksa konu o zaman önce ruhunu düşünmelisin mutlu olmak için. Düşünün büyük paralar verip yediğiniz yemekleri, aldığınız kıyafetleri, gittiğiniz tatilleri söyleyin hangisini hatırlarsınız.

O ünlü restoranlar da yediğiniz ve büyük paralar ödediğiniz bir tabağı düşünün hatırlar mısınız lezzetini veya sunum şeklini?

Kısa zaman da unutur gidersiniz.

Deneyin bakın haklı olduğumu göreceksiniz.

Aldığınız herhangi bir eşyaya ilk baktığınız gibi bakar mısınız 1 ay sonra?

Yani aslında para morfin gibidir suni bir mutluluk verir kısa zaman sonra hem verdiği mutluluk geçer, çok daha yapay mutluluk için sizin daha da çok çalışmanıza sebep olur.

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Benim için ise mutluluğun para ile satın alınması imkansızdır…

Çünkü mutlu olunması gereken şeylere paramız yetmez.

Mutluluğu satın almanın tek bir yolu olduğunu biliyorum, o da istediğimiz mutluluğu önce vermektir.

Çevrenizdekilere bir bakın sizin verdiğiniz mutluluğa karşılık dünyaları vermezler mi size?

Üstelik onların size verdiği mutluluk, paranın sağladığı mutluluk gibi geçici de değildir. (Alıntı: hayatailmekatmak.wordpress.com)

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Karamürsel’de 60 yıllık dostluk ve 45 yıllık resim!

Bazı arkadaşlıklar, dostluklar ebediyete kadar sürer. Karamürsel’de herkes tarafından tanınan dostlukları aksamadan süren, böyle bir dostluğa sahip, iyi günlerinde, kötü günlerinde tam 60 yıl bir arada kalabilmeyi başarmış bir grup.İşte onlardan biri… Geçtiğimiz gün mailime Karamürsel’den bir okurum 45 yıl önce çekilmiş resim atmış attı… Fotoğrafın altına da eklemiş; ‘Bazı dostluklar zamanın acımasızlığına, yılların yıpratıcılığına karşın diri kalır hep. Asla eskimez. Belleğinizin bir köşesinde dışarı çıkacağı günü, saati bekler. Bu umulmadık bir karşılaşma, beklenmedik bir ‘alo’ sesi ya da sayfalarını okşar gibi çevirdiğiniz bir kitabın çağrışımıyla ortaya çıkar. İşte o anda dost yüzlerin yansısı düşüverir belleğinize.

Resim 6 Kasım 1977 yılında çekilmiş, Karamürsel’de berberlik yapan herkes tarafından tanına bir isim eski Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Sağkol, şu anda 68 yaşında, kendi düğününde dostlukları hala süren resmi benimle paylaşmış, yaşları 65 ile 68 olan, resimde kimler mi var, soldan sağa, Ahmet Baş (Baş Değirmen Tesisleri sahiplerinden), Erkek Berberi eski Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Sağkol, üst tarafta eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Rıza Tevfik Erdoğan, Karamürsel otogarından merhum erkek berberi Hasan Güzel’in oğlu Makine Teknikeri Nihat Güzel, merhum Raşit Çetintaş’ın oğlu Karamürsel Belediyesi’nden emekli Ali Çetintaş yer alıyor yani 45 yıl öncesi bir resim.

Herhangi bir maddenin değerli olabilmesi bizim ona ne kadar değer verdiğimizle doğru orantılıdır. Bakıldığında para sadece bir kağıt parçasıdır ancak onu metalaştıran, değer kazandıran yine insanın ta kendisidir. İşte o değerleştirilmenin örneği 45 yıl önce çekilmiş ve saklanmış tarih…

Değer görmek böylesine önemliyken, bu değere 45 yıl koruyup, sahip çıkabilmek büyük bir başarı örneğidir.