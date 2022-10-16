Sakin olalım

Sözlerime başlamadan önce, Bartın-Amasra’da yaşanan maden faciasına değinmek istiyorum.

Ben bu yazıyı yazarken kırk bir şehidimiz vardı.

Her bir kayıp demek, bir ana, bir baba, bir eş, bir ya da birkaç kardeş ve çocuklar, akraba, arkadaş çevresi demek.

Her bir kayıp demek, düştüğü yeri yakan ateşin sıcaklığının ne yazık ki bir süre sonra bizim aklımızdan gitmesi, ama yakınlarının bir ömür boyu o acıyı kalplerinde hissedecek olması demek.

Her bir kayıp demek yüreğimizin yanması demek…

İçimizden bir şeylerin kopması demek…

Söylenecek çok söz var ama..

Her bir kayıp, sözün bittiği yer demek.

***

Vefat edenlere Allah’tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Geride kalanlara metanet ve sabır diliyorum.

Ve tüm Türkiye’nin başı sağ olsun diyerek sözlerimi burada noktalıyorum…

***

Kocaelispor’a gelelim.

Tam yarım saat fuchssports denen tv kanalını gerek internetten gerek televizyondan aradım durdum.

Özellikle internetten denemediğim yol kalmadı…

Ne yazık ki başarılı olamadım…

Bu kanalın nasıl açıldığına dair bana bilgi verebilecek dostlar varsa, minnettar kalırım.

Federasyon bu kanalı nereden bulmuş, onu da merak ediyorum…

Ne var ki, seyredemediğim bir maç için ne diyebilirim, onu da bilmiyorum…

***

Maçı açamayınca o sinirle kendimi Çenedağ’a attım.

Yakın çevrem beni iyi bilir.

Sık sık dağ yürüyüşlerine çıkarım.

Ve bu dağ yürüyüşleri bana gerçek anlamda huzur verir.

Yine öyle yaptım.

Ve maç sonucunu da heyecanla takip ettim…

***

Hatırlarsanız, geçtiğimiz hafta “iyi gidiyoruz” demiştim.

Ama dört maç üst üste kazanan bir takım için “Harikayız, süperiz, bu ligin çok üzerindeyiz, ya da on numarayız” demedim.

Sadece “iyi gidiyoruz” dedim…

Eksiklerimizin elbette farkındayım…

Ama konu Kocaelispor olunca hiçbir zaman yıkıcı olmam.

Hep yapıcı olmanın yolunu aramışımdır…

Yine aynı yolda olacağım…

Deplasmanda yirminci dakikada gol yiyip, son dakikaya kadar beraberliği kovalayan ve uzatmalarda iki gol daha yiyen bir Kocaelispor için yıkıcı yorum yapmamayı tercih ediyorum.

Maçın teknik analizlerini maçı seyreden arkadaşlar elbette yapacaktır…

Ben şimdilik sakin kalmayı seçiyorum…

Yönetim ve Teknik Direktör hakkındaki fikirlerimin ise ilk günkü gibi değişmediğinin altını çiziyorum…