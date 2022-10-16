Soma “fıtrat”, Amasra “kader”… Değişen bir şey yok!

AKP iktidarı, felaketler karşısında “fıtrat-kader ve şehit” siyasetine tam gaz devam ediyor.

Sekiz yıl önce Soma’da meydana gelen 301 işçinin öldüğü maden faciası, “fıtrat” idi.

41 madencinin hayatını kaybettiği son Amasra faciası ise, “kader”.

Ölenleri de “şehit” ilan edip, “felaket defterini” kapatıyorlar.

Biraz daha açalım.

İktidarın, maden facialarına bakışı

Çok değil 8 yıl önce, 13 Mayıs 2014’te Soma’daki maden kazasından sonra Erdoğan şunları söylemişti:

“Önce yaraları saracağız ve tabii ki yasımızı da tutacağız. Ardından bu acıyı tüm boyutlarıyla konuşacağız ve gerekeni yapacağız. Bunlar olağan şeyler, literatürde iş kazası diye bir olay var. Burada da oldu. Bunun yapısında, fıtratında olan şeyler. Boyutunun bu kadar fazla olması bizi derinden üzmüştür. Yapılan kontrollerde de iyi noktada olan kömür ocaklarından birisi olarak değerlendirmesi yapılmıştır.”

Erdoğan, son Amasra maden faciasından sonra ise şöyle dedi:

“En son 41’inci işçimize ulaştık o da rahmetli olmuş. Merhumların sayısı 41 olmuş oldu. Patlamanın sorumluları soruşturmayla ortaya çıkacak. Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkânlara sahip olan ocağımız olmasına rağmen, birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü bugünü ne de yarını olmayacaktır, bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım.”

Şu benzerliklere bakar mısınız?

*Soma faciası, fıtrat…

Amasra faciası, kader.

*Yapılan kontrollerde Soma, “en iyi noktada olan kömür ocaklarından biri”ydi…

Amasra ise “en ileri imkânlara sahip bir ocak”.

*Soma faciasından sonra “Gereği yapılacak” açıklaması yapılmıştı…

Amasra faciasından sonra da “Patlamanın sorumluları soruşturmayla ortaya çıkarılacak” dendi.

Facialara tepki şablonu

Önemli olaylara tepkileri, mesleğim gereği dikkatle izlerim.

AKP iktidarı, maden kazalarına verilecek tepki konusunda kendisine bir “şablon” oluşturmuş, her kazadan sonra onu uyguluyor.

*Birine “fıtrat”, diğerine “kader” diyor.

*“Ocakların durumu ve teknik donanımı çok iyiydi” diyor.

*”Sorumlular hakkında gereğini yapacağız” diyor.

Sonuç

Fıtrat, “yaradılış” demek.

“İşin fıtratında var” demek, “Madende çalışanların ölümü normaldir” demek.

Kaderin anlamı ne?

Kader, “yazgı, alınyazısı” anlamına gelir.

“Kaçınılmaz kötü son” anlamını da taşır.

Anlayacağınız, “fıtrat” da “kader” de “dinsel” birer kavram.

Geniş bir anlam çerçevesi çizersek, maden kazası ölümlerine “fıtrat” veya “kader” diyenler, aslında bu ölümlere “Allah’ın işi” demek istiyorlar.

Yani bu kazalardan ve ölümlerden iktidar olarak sorumluluk üstlenmiyorlar, sorumluluğu Allah’a havale ediyorlar.

“Bu işin fıtratında var” demek, “Kader planı” demek, başka nasıl açıklanabilir?

Tabii anlamadığım şu:

Madem ölümler kader, neden “kazanın sorumlularını” arıyorsunuz?

Pardon bu soruyu sordum, ama geri alıyorum.

“Gereği yapılacak” açıklamasını sadece kazaların sıcak saatlerinde ortalığı yatıştırmak için kullanıyorlar.

Olaylar soğuyunca “gereğini” yapmıyorlar.

301 madencinin öldüğü Soma maden faciası ile ilgili bugün bir tek tutuklu sanık yok.

301 işçi canını kaybetmiş, o facianın sorumluları ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyorlar.

Dahası var mı?

Göreceksiniz, yazın bir tarafa, Amasra faciasından da bir şey çıkmayacak.

Dinsel söylemlerle faciaların üstünü örtme çabası

Yıllardır aynı yöntem kullanılıyor.

Dinimiz sürekli “istismar” ediliyor.

Maden kazası mı oldu, ya “fıtrat” ya “kader”!

Ölenler de “şehit”.

Bir sorumsuzluğun, bir gereğini zamanında ve yerinde yapmamanın, bir kurallara uymamanın, bir ihmalin adı neden “fıtrat” olsun, neden “kader” olsun?

Ölenler neden “şehit” ilan edilsin?

İnsanların acısını bastırmak için dinimiz neden istismar ediliyor?

Maden kazasında ölmek, kesinlikle “kader” değildir.

Onlar “ kaza kurbanları”dır, bu kazalara neden olanlar cezalandırılmalıdır.