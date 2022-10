Yapraklar Sararınca

Sonbahar hüznüyle yaşarken, kim fark edecek eksik yaprağı?

Bir rüzgarın esmesini bekleyen yaprağı kim, nasıl teselli edecek?

Ve güvercin, kim saygı duyup onaracak geçmişi?



Lal, çok üzgün ve kederliydi, son zamanlarda. Bu yüzden çok merak ediyordu güvercin. Lal’i görmek için, serasına kadar uçtu, onun yanına kondu. Konuşmaya başlarken, yüzünün aydınlanmış olduğunu fark etti, sevindi. Lal’in yüzündeki karanlık ve kederli ifade, nihayet sona ermişti. ‘Nasılsın’ diye sordu. ‘İyiyim güvercin’, dedi Lal. ‘Sevinçli bir haber aldım bugün. Hasta arkadaşım iyileşmeye başladı. Üç güne kadar yuvasına dönecekmiş. İçimde bir sevinç ve umut var artık.

Gerçi sabahtan beri karşılaştığım hayvanlar, bu güzel haberi vermişlerdi’. ‘Nasıl yani’, dedi güvercin. ‘Benden başka, bu kadar yakın konuştuğun hayvanlar da mı var?’. ‘Konuşmanın, haberleşmenin tek şekli olduğunu mu sanıyorsun güvercin? Konuşmak, çoğu zaman en eksikli ve yetersiz anlaşma biçimidir. Söyleyen başka söyler, anlayan başka anlar. Yanlış anlamalar sonucunda bir çok kırgınlık, küskünlük ve kavgalar çıkar. Yazı da öyledir. Duyguları anlatmaya yetmez çoğu zaman kelimeler. Yazarken, bir virgülün yerini değiştirsen, cümle neredeyse küfre dönüşür.’. ‘Nasıl yani’ diye tekrarladı yeniden güvercin. Bu soruya birlikte güldüler. Eskiden yaptıkları keyifli ve şakacı sohbetleri geri gelmişti. ‘Örnek mi istiyorsun’, diye sordu Lal. ‘Evet, istiyorum’, dedi Güvercin. ‘Peki o zaman. Çalış baban gibi, eşek olma. cümlesinin virgülünün yerini değiştir. Çalış, baban gibi eşek olma.’ ‘Haklısın. Sadece bir virgül, anlamı nasıl bu kadar değiştirebilir? Güvercin birden aymıştı. ‘Konuyu saptırma Lal. Hayvanlar seninle nasıl konuştu, onu merak ediyorum.’. ‘Hayvanlar, sesleriyle ve beden dilleriyle konuşur. Çoğu zaman da insanların beden dillerini, insanlardan çok daha iyi okurlar. Sevgiyle baktığında, göze yasak yoktur Güvercin. Ben de hayvanların beden dilini okurum. Onlara odaklanarak baktığımda, sokaklardaki kedi ve köpeklerin hangisinin acıkmış, hangisinin susamış olduğunu hemen fark ederim.’

‘Bugün hangi hayvanlarla karşılaştın, onlar sana ne söyledi Lal?’. ‘Sabahtan ilaç almaya, eczaneye gitmiştim. Karşıma çok güzel boz bir kedi çıktı. Eczanenin kapısında, tam ortada, arka ayaklarının üzerine oturmuştu. Aslanlı yolun, oturan aslanları gibi dimdik, bana bakıyordu. Ben de ona baktım, göz göze geldik, hiç kımıldamadı. Ben yavaşça yanından, neredeyse ona sürünerek geçtim. Kaçıp gitmedi. Hemen az sonra arabayla giderken, yarım metre önüme ansızın bir güvercin kondu.’. ‘Güvercin mi?’ diye bağırdı güvercin. Hayret etmişti. ‘Evet, senin cinsinden başka bir güvercin. Az çok güvercinlerle açık bir bağım vardır. Belki de senden dolayı, konuşmadan anlaşırız. Güvercinler bazen bana yürüyüşlerimde, yanımda yürüyerek, eşlik ederler. Sanırım benim de onlardan bir parça olduğumu biliyor, hissediyorlar, dedi Lal. Giden arabanın hemen önüne ansızın konan güvercine, insanlar, panikle baktılar. Fren yapmasaydım, güvercini ezebilirdim. Fren yapınca, araba hız kaybederek, yavaşladı. Güvercin uçup kaçmak için, fırsat buldu. Yola devam ettim. Güvercinden sonra neredeyse 300-400 metre kadar gitmiştim ki, bu sefer de 100 metre önümde yoğun trafiğin içinde, sanki hiç trafik akmıyormuş gibi, yavaş yavaş yürüyen bembeyaz bir kedi sakince yoldan karşıya geçti. Hayvanları üçledim, güvercin.’.

‘Bu hayvanlar, sana ne söylemiş olabilirler’, diye sordu güvercin. ‘Aslan duruşlu kedi, bana boşuna üzülme. Bak geçti, gidiyor, üzülme. Artık korkmadan dimdik durabilir ve rahatça nefes alabilirsin,’ dedi. ‘Ya Güvercin?’. ‘Güvercin ise, yüreğimdeki kederi gördü, Her şey geçiyor, sen kendine dikkat et, hastalık da kaza da bir anda oluveriyor, dedi. Bembeyaz kediye gelince, her şey açıldı, aydınlandı, hastan iyileşiyor, diye müjde verdi.’.

Böyle bir şey nasıl olabilir, bu davranışları, mesaj olarak nasıl böyle algılayıp yorumlayabilirsin ki, diye merakla sordu güvercin. Çok şaşırmıştı. ‘Ben hep, anda yaşamayı başarırsan evren seninle konuşur demez miyim güvercin?’. ‘Bunlar senin hep anda gördüklerin mi Lal?’. ‘Herkes görebilir, yeterki ilişkiler arasındaki bağlantıları görmeyi başar. Neden şaşırıyorsun? Evren bir ayna. Herkes, evrene baktığında içini yansıtır.’. Güvercin düşüncelere dalmıştı. Sonra konuyu değiştirdi. ‘Her sonbaharda, yapraklar sararır, Lal.’ ‘Sararırsa ne olurmuş güvercin?’ ’Sararan yapraklar, eninde sonunda düşer, toprağa karışırlar.’. ‘Yaprakların, toprağa düşme zamanlarını belirleme hakları yok mudur güvercin? Yaprakların toprakla buluşmasını geciktiremez miyiz? Yaprağı iyi bakılırsa, daha uzun süre yaşamaz mı? Çiçek satan insanlar, böyle yapmıyor mu? Biliyorum, eninde sonunda sararır ve toprağa karışacaklar.’. ‘Orası kesin Lal’. ‘Ben buna bir şey demiyorum. Ortalama olarak her yaprak, üç mevsim yaşayabilir. Kelebeklerin ömrünün ne kadar olduğunu biliyor musun güvercin?’ ‘Bir gün yaşarlar, diye biliyorum Lal.’. ‘Sadece bazı türleri bir gün yaşar,’ dedi Lal. ‘Bazı kelebeklerin ömrü, 24 saat, bazılarının ise 1-2 aydır. Kral Kelebekleri, diğer kelebek türlerinden oldukça uzun bir yaşama sahiptir. Kral kelebekleri, bir yılda 4 nesil olarak yaşamlarını sürdürürken, 4. nesil, 6 ay kadar yaşamaktadır. Kelebeklere bayılırım ben. Seninle kelebekler hakkında konuşmalıyız’, dedi Lal. ‘Şimdi güneşi selamlamam lazım Lal. Senin içindeki kederin gittiğini, rahatça nefes almaya başladığını gördüm. İyi halde olmana çok sevindim. Görüşür, hangi konudan konuşmak istersen o konudan konuşuruz,’ dedi ve uçtu gitti güvercin.