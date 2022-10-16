Halkın evini halkın belediyesine teslim edin!

İzmit Halkevi, 1938 yılı nisan ayında, o günkü CHP İl Başkanlığı tarafından arsası satın alınarak, aynı yıl inşasına başlanmış, Halkevleri’nin 10. Kuruluş yıldönümünde, 1942 yılında hizmete açılmış.

Halkevleri, Cumhuriyeti kuranların “kitlesel eğitim ve kültürel gelişme” amaçlarıyla kurulmuş.

Halkevleri, okuma yazma kurslarının yanı sıra, tiyatro başta olmak üzere kültür-sanat etkinliklerine sahne olmuş.

1947 yılında Ali Koç ve SEKA’da çalışan müzik ustaları tarafından kurulan “İzmit Musiki Derneği” ilk konserini 1948 yılında bu salonda vermiş. Yıllar sonraAli Koç, bana bu konserin bir fotoğrafını hediye etmişti. Çünkü, bu konserde amcam Özdemir Küpçü de solist olarak yer almış.

O yıllarda, Halkevi salonunda verilen konserler, kent içinde kurulan ses düzeni ile bütün bir kentte yayınlanmış.

Ben de ortaokul ve lise yıllarımda aynı sahnede tiyatro etkinliklerine katılmıştım.

Halkevi’nin çok zengin bir kütüphanesi vardı. Ders çalışmak ve kaynaklardan yararlanmak için bu kütüphaneye giderdik.

1952 yılında Demokrat Parti döneminde Halkevleri kapatılınca, İzmit Halkevi salonu sinema olarak kullanılmaya başlamış.

Halkevi binası içinde yer alan Şehir Lokantası, bu kentin sosyalleşmesinde önemli bir mekan olmuştu.

Daha sonra aynı mekanda “Halk Eğitim” hizmetleri verildi. Sinema salonunda kitlesel toplantılar, kongreler yapılırdı.

Halkevi binasını Mimar Seyfi Arkan çizmiş. O dönemin “kültürel bir yapısı” olarak tescil edilmiş.

Bu bina “KENT BELLEĞİ” adına bir güzel örnektir.

Avrupa’nın hemen bütün kentlerinde, tarihsel yapılar asıllarına uygun olarak korunur, restore edilir ve “Tarihsel geçmiş” yaşatılır.

Ne yazık ki, bizim ülkemizde tarihsel yapılara karşı bir hoyratlık, en azından “görmemezlik” egemendir!

Özellikle son yıllarda sözüm ona “restore edilen” birçok tarihi yapı, aslından koparılarak korunuyor!

Ya da yıkılması bekleniyor!

İzmit Halkevi binası da uzun yıllardır ilgisiz ve işlevsiz kaldı. Sanki, birileri bu CUMHURİYET mirasının yıkılmasını bekliyor!

Evet, son birkaç yıldır “aslına uygun olarak restore edilmesi” için art arda ihalelere çıkılıyor ama ihaleler ya iptal ediliyor ya da talip olacak firma bulunamıyor!

Oysa, halkın pek de ihtiyacı olmayan ve sadece bir kısım müteahhitler için kolay ve tatlı kazanç fırsatı olan “Millet Bahçeleri” için milyonlar harcanıyor!

Şimdi, İzmit Belediyesi Halkevi binasının restorasyonuna talip olmuş.

Belediyeler HALKIN kurumlarıdır.

Merkezi yönetimin denetimi de eli de çoğu işte ağır çalışır!

Hele, yönetimdekilerin bir işte gönlü yoksa, yıllarca sürer! Ama belediyelerin yerel halk tarafından takibi ve denetimi daha kolay ve etkilidir.

Gelin, Halkevi binasını İzmit halkına yani İzmit Belediyesi’ne bırakın.

Biz İzmitliler, bu tarihsel yapının restorasyonu için maddi katkı vermeye hazırız. Ben kendi payıma, aile geçmişim, kişisel anılarım adına ve bu kentin bir insanı olarak gücümün yettiğince maddi katkı vermeye hazırım.

Biz, İzmitliler, İzmit Belediyesi ile elele vererek bu işi başarırız.