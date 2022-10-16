Barış, kadınların avuçlarında 

Ülkemizde son yıllarda kadına karşı işlenen cinayetler, şiddet ve taciz olayları çok arttı. Artmaya da devam ediyor. Gün geçmiyor ki bir kadınımız eşi, sevgilisi veya sapık biri tarafından öldürülmesin veya tacize uğramasın. Son olarak yirmi yaşındaki hayatının baharında genç bir kızımız Ceren Yıldırım cezaevi firarisinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Ceren Yıldırım son olmayacak.

Türkiye’deki kadın cinayetlerinin giderek artmasının nedenlerinden biri toplumun bazı kesimlerinin ve siyasi iktidarın kadınlara bakışlarından kaynaklanmaktadır.

Eğer sizler, bir kadını kendinize biat eden bir köle olarak görürseniz, kadınlara yapılan şiddeti ve tacizi durduramazsınız.

Eğer sizler, çalışan bir kadının annelik görevlerini yapmıyor diye çalışmasına karşı çıkarsanız ve işsizliğin nedeninin çalışan kadınlar olduğunu söylerseniz, kadına yapılan şiddeti ve tacizi durduramazsınız.

Eğer sizler, makyaj yapan kadının kaportası bozuktur derseniz, kadına yapılan şiddeti ve tacizi durduramazsınız.

Eğer sizler, tacize uğrayan bir genç kız için, “Mutat” saatin dışında sokakta ne işi olabilir derseniz, kadına yapılan şiddeti ve tacizi durduramazsınız. Hani bir savcımız tacize uğrayan bir kız için mutat saatin dışında sokakta ne işi vardı deyip, tacizcisini serbest bırakmıştı ya. Savcıya göre mutat saatin dışı akşam sekiz otuz. Yani bu savcıya göre bir kadın akşam sokağa çıkmamalı.

Eğer sizler, tacize uğrayan bir kızın tacizcisiyle evlenmesini hoş görürseniz, kadına yapılan şiddeti ve tacizi önleyemezsiniz, durduramazsınız.

Kadınlara yapılan şiddet ve taciz dünya kadınlarının yaptıkları protesto eylemleri dünyanın her yerinde olaysız, müdahalesiz yapılırken Türkiye’de kadınlarımız protesto eylemlerinde güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmaktadırlar. Ne yazık ki kadınlarımız kendilerine karşı yapılan şiddet ve tacizleri protesto etmek için yaptıkları gösteride kadın polislerimiz tarafından dövülüpyerlerde sürükleniyorlar. Kadın polisler kendi hemcinslerine böyle yaparlarsa erkek polisler durur mu?

Kadın polislerin anneleri yaşındaki kadınlara yaptıkları şiddet acımasızca oluyor.

Hiçbir kadın eyleminde kadınlarımızın elinde silah yok, kesici alet yok, sopa yok. Eylemlerinin hepsi kendi haklarını savunmak için. Ülkemizde her alanda kadınlar eşit haklara sahip değiller. Yıllardır bunun mücadelesini veriyorlar.

Gerek dünyaya, gerekse ülkemize barışın gelmesi kadınlarımızın elinde. Bir kadına el kaldıran biri, şunu bilsin ki annesine el kaldırmış demektir.

Özgürlüğü, onuru için direnen tüm kadınlara selam olsun.