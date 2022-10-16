Bütçeyi denkleştirmek için çare kredi kartında!

Enflasyon yüzde 80’leri geçince, sürekli zamlar gelince, doğal olarak vatandaşın satın alma gücü düştü. Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, batık kart sayısı ikiye katlandı. Haberin bir bölümünü birlikte okuyalım;

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Vatandaş bütçesini denkleştirebilmek için çareyi kredi kartında bulunca patlak kart sayısı 2’ye katladı. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 91 bin kişi daha kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe alındı.

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Yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünde yaşanan dramatik düşüş milyonlarca vatandaşı daha fazla borçlanmaya itiyor. En temel harcamaların bile kredi kartları, krediler ve ek hesaplarla karşılanması banka borçlarında ciddi bir artışa yol açtı.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Ocak-Ağustos 2022 döneminde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 1 milyon 91 bin kişi oldu.

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Yasal takip işlemlerinde en sert artışın ise kredi kartlarında yaşandığı gözlendi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 613 bin oldu. 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde bu sayı 310 bin kişi idi.

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Bireysel kredi kartı riski son 12 ayda en hızlı büyüyen ilk üç şehir ise Kilis (yüzde 98.7), Şırnak (yüzde 85.2) ve Şanlıurfa (yüzde 84.5) oldu. Ağustos 2022 sonu itibarıyla bireysel kredi veya kredi kartı borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 158 bin 602'ye ulaştı.”

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Yukarıda haberi okudunuz…

Yüksek enflasyon devam ettikçe, vatandaşların satın alma gücü de düşmeye devam edecek. Enflasyon biran önce düşürülmeli ve vatandaşın satın alma gücünün arttırılması için adımlar atılmalı.

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Buğday üretiminde 12’nci sıraya indik

Türkiye, dünyanın en büyük buğday üreticileri sıralamasında 12’nciliğe geriledi. Gübre maliyeti buğdaydan vazgeçiriyor, ekim alanı azalıyor, buğday üretiminde Türkiye dünya sıralamasında hızla gerilere düşüyor.

ÜLKE ÜRETİM (milyon ton)

1-Çin 136.9

2-Hindistan 109.6

3-Rusya 75.2

4-ABD 44.8

5-Avustralya 36.3

6-Ukrayna 33.0

7-Fransa 32.9

8-Pakistan 27.5

9-Almanya 22.5

10-Arjantin 22.5

11-Kanada 22.3

12-TÜRKİYE 16.0

13-İngiltere 14.4

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Yapı Kredi Bankası Karamürsel Şubesi’nin ATM'leri yenilensin!

Karamürsel’deki Yapı Kredi Bankası’nın ATM’lerinden şikayet var. Karamürsel’den okurlarım ortak bir sorunlarını dile getirerek, “Yapı Kredi Bankası’nın ATM’leri hemen hemen her gün sorun yapıyor, biz vatandaşlar olarak mağduriyet yaşıyoruz” diyorlar. “Üzgünüz şu anda ATM işlem yapmıyor”, yada “yatırdığınız parayı sıkıştırdı, telefonunuza mesaj olarak 24 saat içinde gönderilecek “yazısı vatandaşları rahatsız ediyor. Vatandaşlar, banka yetkililerinden Karamürsel Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yapı Kredi Bankası ATM’lerinin yenilenmesini istiyor… Sorunsuz çalışan ATM’ler istiyorlar… Yetkililer şu ATM konusunu çözerse iyi olur, vatandaşlar da büyük bir mağduriyetten kurtulur.

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ATAKIZ

Elektrik :Dolar endeksli

Doğalgaz :Dolar endeksli

Benzin :Dolar endeksli

Motorin : Dolar endeksli

İthal gıda : Dolar endeksli

Ayçiçekyağı : Dolar endeksli

Maaşlar : Türk Lirası

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İYİ Kİ ÖĞRENDİM

Limonun içine tuz koyarsanız, odadaki havayı tazeler ve salgıladığı koku stressiz bir şekilde uyanmanıza neden olur. Uyurken haşerelerin yatağınıza yaklaşmasını da engeller.

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İYİ PSİKOLOJİ

• “Çok çalışmak yeterli olsaydı, çalışkan insanların hepsi zengin olurdu.”

• “İyilik yeterli olsaydı, kibar insanların hepsi sevilirdi.”

• “Zeka yeterli olsaydı, akıllı insanların hepsi mutlu olurdu.”

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Başarısızlık sebepleri

Başarısızsın, çünkü;

-Kitap okumuyorsun- OKU

-Yeterince araştırmıyorsun- ARAŞTIR

-Uyku düzenin bozuk- DÜZEN OLUŞTUR

-Egzersiz yapmıyorsun- SPORA BAŞLA

-Hedefin yok- BİR HEDEF BELİRLE

-Hiç çevren yok- ZEKİ İNSANLARLA GEZ

-Gereksiz harcıyorsun- BİRİKİM YAP

-Hemen pes etme- AYAĞA KALK

-Kendine güvenmiyorsun- YAPABİLECEĞİNE İNAN

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KADİM NASİHATLAR

Sözün kıymetini “lâl” olandan,

Ekmeğin kıymetini “aç” olandan,

Aşk’ın kıymetini “hiç” olandan öğren. (Şems-i Tebriz)

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GIDA DEDEKTİFİ

Demir içeriği en yüksek sebzeler (100 gr)

-Kuru nane 51,4 mg.

-Çöven 42,7 mg.

-Madımak 37,4 mg.

-Su teresi 23,2 mg.

-Maydanoz 18,5 mg.

-Isırgan 13,1 mg.

-Tere 11,7 mg.

-Rezene 11,1 mg.

-Dolmalık biber 11 mg.

-Ebegümeci 10,8 mg.

-Hindiba 10,5 mg.

-Ispanak 9,7 mg.

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KONUŞAN KİTAP

"Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan, cahilsin demektir." (Doğan Cüceloğlu)