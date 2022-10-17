Taraftarlar ile Fırat Gül arasında buzlar erimiyor

Kocaelispor tam 4 maçlık seri yaparak rekor kırarken, alınan bir yenilgi de Fırat Gül hemen istifaya davet edildi. Taraftar ile Gül arasındaki buzlar çözülecek gibi değil. Bu da takıma zarar veriyor

TARAFTAR TRABZON YENİLGİSİNİ SİNDİREMEDİ

4 maç art arda kazanarak 4’te 4’lük seriyle rekor kıran Kocaelispor’da, 3-0’lık 1461 Trabzon deplasman yenilgisi sonrasında taraftar yine aynı plağı çalmaya ve “Fırat Gül istifa” sözlerini yinelemeye başladı. 2.Lig Kırmızı Grup’ta zirveye oynayan Körfez’de huzursuzluk sürerken, Kupada Ayvalıkgücü’ne karşı alınan 4-1’lik yenilgi sonrası hedef adam haline gelen Gül, ligde 4 maçlık lig serisi yakalayınca, güven sağlamıştı.

MEHMET TAŞ STOPER OYNAYAMIYOR, DİOGO KENARDA TUTULUYOR

Takıma mntte edilir edilmez bir anda savunmayı toparlayan, bununla da yetinmeyip gol de atan hem Portekiz hem Türk vatandaşı olan Diogo Coelho Özçakmak, Trabzon’da ilginç bir şekilde kenara çekilirken, Mehmet Taş ve Yalçın ikilisine yer açıldı. Yenen gollerle adeta yerlerde sürünen ve çaresiz bir görüntü çizen kaptan Mehmet Taş’ın durumu herkesin yüreğini parçaladı. Hem Taş, hem de takım zarar gördü.

KADRO SEÇİMİNDE HATALAR VAR

Taraftar Diogo ile Fırat Gül arasındaki sorunun nereden kaynaklandığı konusundaki soruya yanıt aramaya çabalarken, hazır olmayan Yalçın’ın ille de takıma monte edilmemesi gerektiğini, ikide bir savunmanın böyle değiştirilmesinin cezasını geçen yıl kalecilerin ve dolayısıyla takımın çektiğini irdeliyor. Buy ıl da kaleci Gökhan’ın mağdur olacağından endişe ediliyor.

FIRAT HOCA KURTLAR SOFRASININ ORTASINA ATILDI

Gereksiz inadıyla eleştirilerin hedefi haline gelen teknik patron Fırat Gül için değişik iddialar da ortaya atılıyor. İstifa eden, ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen, bu arada da Serkan Özbalta ile açık açık görüşme yapan yönetim, Gül’e olan inancı zayıflatırken, bu dönemde art arda gelen 4 lig galibiyeti, teknik adamın elini güçlendirmişti. Ancak son Trabzon maçının ardından taraftar yine Gül’ü hedef haline getirdi. Bakalım Pazar günü Kocaeli Stadı’nda oynanması kuvvetle muhtemel olan Adıyaman maçının ardından neler yaşanacak ?..