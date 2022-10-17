Baro Genel Kurulu kentin SUSKUNLUĞUNU gösterdi

Baroların hukuki statüsü Avukatlık Kanununun 76 maddesinde düzenlenir. Buna göre barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bu düzenlemeye bakıldığında savcı,hakim ve avukattan oluşan yargılamada yargının sorunlarını doğrudan ödev olarak kabul eden kurum avukatlar ve barolardır.

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Bir kentin gelişmişliğine dair karar vermek gerektiğinde ilk bakılacak yer o kentin adliyeleridir. Adliye binasının fiziki yapısından, görülen davaların niteliği, çeşidi o kentin sosyal, ekonomik ve yargısal fotoğrafını verir. Adliyeler sadece hakim,savcı,avukat ve çalışanların değil tüm kentin uğrak yeridir.Yani bütün kente hizmet verir.Yargının içinde bulunduğu sorunlar bu nedenle tüm kent dinamikleri için çok önemlidir, önemli olmalıdır.

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Bakın gelişmiş ülkelere kentin en önemli binaları adliye binalarıdır. Adliye binaları tertemiz ve sükunet içerisinde çalışan binalardır. Biz de öyle mi ?

Adliye binamız utanılacak durumda. Avukatlar bile değişen mahkeme salonlarını bulmakta zorluk çekiyor, vatandaş nasıl ulaşsın. Dışarda yaşanan kavga gürültü ve şiddet Adliyelere taşınmış durumda. Adliyeler güven vermiyor.

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Bu kent düzensiz göç alıyor.

Düzensiz sanayileşme, ağır çevre sorunları, artan uyuşturucu vakaları, gasp ve cinsel suç vakaları kentin sosyal dokusunu bozmaya başladı.

Kentte kontrolsüz göç ve sanayileşme, ağır çevre kirliği vakaları var.

Kentte ciddi kanser vakaları görülmeye devam ediyor. Gelir adaletsizliği devasa boyutta.Bütün bu sorunların istatistiğini yapılabildiği,tartışıldığı tek yer adliyelerdir.Bu nedenle adliye çalışanları hakim, savcı ve avukatlar bu sorunları yerinden tesit etmektedirler.

Bu nedenle baro genel kurulları; o ilde yargının içinde bulunduğu sorunların ve çözüm önerilerinin hukuk devletine dair ciddi aksaklıkların konuşulduğu kentin en önemli ve tek toplantılarından birisidir.Bu türde bir genel kurula ;doğal olarak o kentin hakim ve savcıları,en azından başsavcı ve adalet komisyonu başkanının,belediye başkanından valisine ve kent protokolünden milletvekillerine kadar tamamının katılması,izlemesi,gerektiğinde önerilerde bulunması beklenir.Tabii tüm milletvekillerinin de. Önceki dönemlerde katılım böyle olurdu. Ancak ne var ki giderek bu katılım azalıyor. Kocaeli Barosu’nun 37.nci olağan genel kurulunda avukatlar dışında katılan kimse yoktu.

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Böyle bir ortamda öncelikle Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı ile Başsavcımızın bu sorunların tartışılacağı genel kurula katılması beklenir. Eğer katılmıyorlarsa; ”ya bu sorunlar kendilerini ilgilendirmiyor, ya da iktidardan çekiniyorlar” diye düşünülür.

Belediye başkanları, milletvekilleri de halkın bu devasa sorunları karşısında genel kurula mazeretsiz katılmamışlarsa aslında temsil ettikleri halk yığınları karşısında sorumluluk örneği göstermemişlerdir.

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Her şeye rağmen tam demokratik, huzur ve barış içersinde başarılı bir baro genel kurulu yapılmıştır.

Kazanan ve kaybeden tüm adayları katkıları için tebrik etmek gerekir.

Kocaeli Barosu tarihinden gelen gücü ile önümüzdeki dönemde de yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ve kent sorunları adına önemli çalışmalar yapmaya, ezilen, devlete ulaşamayan halk yığınlarının sözcülüğünü yapmaya devam edecektir, etmelidir.

Bu kent hiç bu kadar susmamış, susturulmamıştı.

Susarak kentin sorunlarına çözüm üretmenin imkansızlığı apaçık ortada.

Baro genel kurulu da bu suskunluğun bir göstergesi oldu.