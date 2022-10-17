Menderes döneminde “basına sansür”!

İktidarlar, göreve geldikleri ilk yıllarda basına büyük ilgi gösterirler, ancak işler kötüye gitmeye başlayınca “hatalarını yazan” basını yok etmeye çalışırlar.

Geçen hafta yazdım, AKP iktidarı da böyle bir süreç içinde.

Yine geçen hafta, AKP’den sonra, “Milli Şef-Tek Adam İsmet İnönü’nün 1938-1950 arasında basına nasıl sansür uyguladığını da köşeme aldım.

Bugün sizlere Demokrat Parti, yani Menderes döneminde (1950-1960) basına uygulanan sansürü anlatacağım.

Hıfzı Topuz’un gözlemleri

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Bugün 99 yaşında olan Türk basının duayen ismi Hıfzı Topuz, Demokrat Parti döneminde basına uygulanan sansürü, 6 Eylül 2020’de Cumhuriyet Gazetesi’nde şöyle anlatır:

“14 Mayıs 1950 seçimleri ile Demokrat Parti iktidara geldiği zaman bütün gazeteciler bayram etmişti. Ben de onların arasındaydım. Adnan Menderes gazetecilerin dileklerini yerine getireceğini söylüyordu. İlk olarak Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasında Münasebetleri Tanzim Eden Kanun 13 Haziran 1952’de yayımlandı. Bu kanun gazetecilere şu hakları sağlıyordu;

• Sendika kurabilmek,

• Sosyal sigortalardan yararlanmak,

• İşverenin gazeteciyle yazılı iş anlaşması yapması zorunluluğu,

• İş anlaşmasını bozmak isteyen gazete sahibinin gazeteciye kıdem tazminatını ödemesi,

• Gazetenin kapanması durumunda gazeteciye ücret,

• Haftalık tatil, yıllık ücretli izin,

• Bu kanun o zaman için çok önemli bir aşamaydı.

SÖYLEDİĞİNİN TAM TERSİNİ YAPTI

Ama ne yazık ki bu bayram havası çok sürmedi. Menderes en ufak bir eleştiriye tahammül edemiyordu. DP hükümeti 1956’da radyo ve yayın yoluyla işlenen suçlar kanununa yeni maddeler ekledi. Bu maddelerden biri “Kötü niyetle ya da özel maksada dayanan yayında bulunmak, hükümetin dışarıdaki itibarını mübalağalı ve özel maksada dayanan haberlerle sarsmak.”

Menderes yasal yollarla basına her gün yeni yeni kısıtlamalar getiriyordu. Biz 1953 yılında Gazeteciler Sendikası’nı kurmuştuk. 1955 yılında da Türkiye Gazeteciler Konferansı adıyla ulusal çapta bir toplantı düzenledik. Ben sendikanın genel sekreteriydim. Ankara ve İzmir gazeteci sendikaları da bu toplantıya katılmışlardı. Menderes, konferansta verilen kararları tepkiyle karşıladı. Bir süre sonra sendikamız kapatıldı.

Her gün gazetecilere karşı yeni yeni davalar açılıyordu. Zaman, Ulus, Yenigün, Milliyet, Cumhuriyet, Dünya, Vatan, Tercüman gazetelerinin sorumluları haftada birkaç gün mahkemelere taşınıyorlardı.

1954-1960 yılları Türk Basın Tarihi’nde sonu gelmeyen davalarla dolu karanlık bir dönemdir. Yalnız dört yıllık bir süre içinde (Mart 1954 - Mayıs 1958) 1161 gazeteci hakkında kovuşturma açılmış ve bunlardan 238’inin mahkûmiyetine karar verilmişti. O dönemde gazetelerde şu başlıklar görünüyordu;

• Basın gazileri selam size (2 Ağustos 1959)

• 35 gazeteci yargılandı (17 Eylül 1959). Dün 7 gazete mahkûm oldu (3 Aralık 1959)

• İstanbul ve İzmir’de 29 basın davasına bakıldı (24 Aralık 1959)

• 3 arkadaş daha gitti (1 Şubat 1960)

• Dün 27 gazeteci yargılandı (17 Mart 1960).

1959-1960 yıllarının en önemli olayı Pulliam Davaları’dır. Amerika’nın ünlü gazetecilerinden Eugene Pulliam 1958 ortalarında Türkiye’ye gelmiş ve başbakanla görüşmek istemişti. Uzun zaman bekletildi ve Pulliam bu sevdadan vazgeçti. Tam Amerika’ya dönecekti ki, Menderes’in İzmir’e giderken vapurda kendisini kabul edeceği bildirildi. Pulliam da “Pekâlâ,” deyip vapura bindi. Ama Menderes vapurda hep parti işleriyle meşguldü, Pulliam’a zaman ayıramadı. Amerikalı gazeteci de küskün olarak memleketine döndü. İzlenimlerini Indianapolis Gazetesi’nde yayımladı.

Amerika’da 72 gazete bu yazıyı sütunlarına aldı. Yazının başlığı “12’ye Çeyrek Var”dı. Amerika’da çıkan bu yazıyı Dünya, Ulus, Vatan gazeteleri ve birkaç dergi de yayımladı. Bir kıyamettir koptu! Yazıyı yazan gazetelerin sorumluları mahkemeye verildi. Gazeteler kapatıldı. Menderes bu tepkilere boş veriyordu.

HER GÜN YENİ YASAK

Sevgili dostum Abdi İpekçi 1 Ağustos 1959’da Milliyet’te “Pulliam’a Açık Mektup” başlığıyla şöyle yazıyordu;

“Sayın Mister Pulliam, lütfen bir daha Türkiye hakkında yazı yazmayınız. Gerçi sizin oralarda basın hürdür. Herkes istediğini düşünüp yazar. Ama bizim buralarda basının hâlâ hür olduğunu zanneden bazı meslektaşlarımız var. Onlar bunları sütunlarını alıyorlar. Aradaki fark şimdilik 6 yıl 7 ay hapis.”

O yıl Pulliam Davaları yüzünden Dünya, Ulus, Vatan, Milliyet gazeteleri ve Kim Dergisi kapatıldı. En eski dostum Şahap Balcıoğlu 16 aya mahkûm oldu. Selami Akpınar, Naim Tirali ve Ahmet Emin Yalman da cezaevlerine yollandılar. Pulliam Davası işte buydu.

Menderes her gün gazetelere tekzipler gönderiyor ve yayın yasakları koyuyordu.”

Hıfzı Topuz’un yazısının giriş bölümü böyle.

Topuz, yazısında 1956 yılında çıkarılan “Sansür Yasası”ndan söz ediyor.

O yasada bakın neler var!

İşte Menderes’in “Sansür Yasası”!

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1954 yılında çıkarılan 6334 sayılı kanun, 7 Haziran 1956’da “Neşir Yoluyla veya Radyo ile Yahut Toplantılarda İşlenen Bazı Cürümler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirildi.

Kanun, TBMM’de kabul edildiğinin hemen ertesi günü 8 Haziran’da Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun değişikliğinin amacı, kamuoyuna, “halkı memleket ahlakını ve aile düzenini bozacak haberlerden koruma” olarak açıklandı.

Kanunun bası maddeleri günümüz Türkçesiyle şöyle:

*Resmi sıfata sahip kişiler hakkında, her ne surette olursa olsun, itibarı zedeleyenler, itibarı zedeleyecek bir hususu isnat edenler, küçük düşürenler, küçük düşürmeyi hedefleyenler, hor görenler, hor görme hissi telkin edenler, kuşku uyandıranlar, kuşku uyandıracak mahiyette imalarda bulunanlar, ailevi bir durumu duyuranlar, üç yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Resmi sıfata sahip kişilerin görevleri aleyhine yayın yapılırsa, bu hapis cezası bir yıl artırılır.

*Her ne surette olursa olsun, hükümetin itibarını zedeleyenler, halkın hükümete ve devlete beslediği güveni sarsanlar, halkı paniğe sevk edenler, halkın huzurunu bozacak haberleri yayınlayanlar, halkın huzurunu bozacak şekilde yazı yazanlar, hükümet hakkında maksatlı yayın yapanlar, hükümetin gücünü kıracak şekilde yayın yapanlar, üç yıla kadar hapisle cezalandırılır.

*Her ne surette olursa olsun, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatının yükselmesine sebep olacak şekilde yayın yapanlar, ekonomi, güvenlik, yargı konularında, resmi makamlara olan saygıyı/güveni sarsacak şekilde yayın yapanlar, bu resmi makamlar hakkında kuşku uyandıracak mahiyette maddi/manevi imalarda bulunanlar, üç yıla kadar hapisle cezalandırılır.

*Her ne surette olursa olsun, bu tür yayınları nakledenler, alıntı yapanlar, üç yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Ne kadar da benzerlik var değil mi?

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Yıl, 1956…

Yıl, 2022…

Aradan 66 yıl geçti.

Ama 66 yıl önce Demokrat Parti’nin çıkardığı sansür yasası ile bugün AKP iktidarı tarafından çıkarılan sansür yasası, “zihniyet” olarak aynı.

Bugün dünden, dün ise önceki günden hiç ders çıkarmamış.

“İktidarların basına olan kör bakışı” yıllardır devam edip geliyor.

Oysa bilseler ki, basın halkın gözüdür, kulağıdır, dilidir.

Basın, halkın kendisidir.

Hiç halkla kavga edilir mi?

Basınla kavga eden aslında halkla kavga ettiğini bilmez, sonunda yenilir ve kaybolup gider.

İktidarlar tarihini inceleyin, pek çok örneğini görürsünüz.