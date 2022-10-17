Karamürsel’de dere yatağına dökülen HAFRİYATlardan yetkililerin haberi var mı?

Sevgili okurlar.

Karamürsel Semetler, Fevziye ve Taşağıl Deresi olarak bilinen dere yatağına malzeme, moloz ve hafriyat döküldüğü iddia edildi. Bölge halkı, yetkililerin bu durumdan haberi var mı diye soruyor. Aylardan bu yana döküldüğü belirtilen bu atıkların dökülmesine kimin izin verdiği soruluyor.

HAFRİYAT DÖKÜMÜ

Gazetemize mail gönderen okurumuz, sorunu şu şekilde dile getirdi;

“Tüm Türkiye’de olduğu gibi Karamürsel’de de inşaat sektörünün geliştiği son yıllarda hafriyat toprağına döküm yeri bulunması önemli bir sorun...

Döküm yapılan yerlerin çoğunluğu sıkıntı olmuştur.

YAŞAMLARI DEĞİŞİYOR

Hafriyat işleri ‘ballı börek’tir; arkasında büyük paralar kazananlar oluştu. Bal tutan parmağını yalar misali aslında parmak yalasa iyi kolunu yalayanlar var! Bu işlerle uğraşanlar bir anda hayatı değişiyor, yaşam şekli, kullandığı araç gereç ev yenilenmesi, araç yenilenmesi (son model), yazlık, kışlık bağ evi gibi…

YÜZLERCE KAMYON

Eski adıyla İpek Yolu olarak bilinen İznik Yolu olarak anılan hem Yalakdere tarafından hem de Altınova’dan, Valideköprüye, Semetler, Fevziye, Taşağıl yoluna giderseniz, yüzlerce kamyonun toprak taşıdığını görürsünüz. Bu yol üzerinde ise dere görünür. Karamürsel’in uç noktaları olan bu yerlerde şahıs ya da kamu arazilerine yapılan hafriyat dökümleri sonucunda ovalar-yeşil alanlar, dere yatakları ‘tepe’lere dönüşmüş durumunda şu sıralar.

HAFRİYAT TEPELERİ OLUŞTU

Ne yazık ki sorunun temeline inilmiyor.

Döküm rantiyecilerinin çabaları 2022’de tepe yaptı. Birileri ‘görmemezlik’ten geldi, kamuoyu da duyarsız kaldı olanlara. Sonuç, ortada hafriyat tepeleri!

Karamürsel’de son zamanlarda hafriyat patlaması oluşmuş, çok yere zarar veriyor.

Karamürsel’in hafriyatı molozu bitti şimdi de komşu il ve ilçemiz olan Yalova-Altınova’dan bölgemize getirilen hafriyat dökülüyor.

Bilindiği üzere Valideköprü ve o yolun güzergahı tarihi İpek Yolu olarak bilinir, işte o yolun üzerinde Semetler, Fevziye ve Taşağıl Mahallesi bulunuyor. Karamürsel ilçesinin bu mahalleleri aynı zamanda Altınova ilçesine de sınır komşuları.

TERSANELERDEN ÇIKAN ATIKLAR

İşte olay burada başlıyor Karamürsel ve özellikle Altınova’da çıkan hafriyatları ve en önemlisi Altınova Hersek’te bulunan tersanelerden çıkan atıklar, Semetler-Taşağıl deresi etrafına dökülüyor. İddiaya göre tersanelerin gemi havuzlarında yapılan raspa artıkları zehir olduğu bilinen kalıntılar getiriliyor. Üstelik bu dökülenler hemen bir dozer vasıtasıyla gömülerek yok ediliyor.

ARAZİLERE DÖKÜLÜYOR

Bir kısmı şahısların yerine dökülse de aslında dere yatağına şahıs da olsa dökülmesi yasak, dere yatakları doldurulamaz, ama çoğunluğu kamu arazileri yani devlet arazilerine dökülüyor, üstelik bu dökümün yapılması, kamyonların rahat çalışması için geçici molozlarla yol dahi yapılmış.

HAFRİYAT TEPELERİ OLUŞMUŞ

Bu uzun zamandır sürüyormuş vatandaşlar tarafından yetkililere bildirilmesine rağmen. Hiç kimse tarafından ilgilenmediği gibi, görülmemesi mümkün değil, öyle birkaç kamyon hafriyatından bahsedilmiyor, anlayacağınız hafriyat tepeleri oluşmuş bunları da bir dozer vasıtasıyla da oluşan tepecikler düzleştiriliyor dere yatağına doğru! İş hala devam ediyormuş. Bu gidişle etmeye de devam edecek gibi çünkü ne karışan var, ne de gören. Tabii birileri de çok güzel rant sağlıyor!

BÜYÜK GELİR ELDE EDİLİYOR

Kimler bu hafriyatlardan büyük gelirler elde ediyor, etmeye devam ediyor, araştırın. Eminim bunun altından birçok kişinin adı çıkacak. Bir an öce bunun engellenmesi gerekiyor, neden mi, iddiaya göre zehir olduğu söylenen bu atıklar yağmur sularıyla bu dere suyuna karışacak, insanlara, hayvanlara hatta bu sularla sulanan sebze ve meyvelere büyük zarar verecek”.

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Gazetemize gelen maili ve gönderilen fotoğrafları sizinle paylaştım.

Fotoğraflara baktım, gerçekten de dere yataklarına moloz dökülmüş.

İddiaya göre bazı molozlar da toprağa gömülmüş.

Yetkililer bu olayı araştırsın, bölge halk ile görüşsün, bu sorunu çözsün.

Zira o bölgede doğa katliamı yaşanıyor.

Bölge halkı rahatsız.