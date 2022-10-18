Mehmet Taş kaptansın açık konuşmalısın, soruyorum: Ne demek istedin ?..

Burası büyük bir camia ve sen kaptansın. Sorumlulukların var. Söylediklerine dikkat etmelisin. Geçen yıl kahramandın, bu sezon çok kötü durumdasın

İLGİNÇ VE HER YORUMA AÇIK PAYLAŞIM YAKIŞMADI…

Kocaelispor’da kaptan Mehmet Taş’tan sosyal medyada enteresan bir paylaşım geldi. Şaşırdık. Taş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İnsanlar düzlüğe çıkınca, sizinle çıktığı yokuşu unutur. İhtiyaçtan doğan sadakat, sadakat değildir. İnsanların size olan ihtiyaçları bittiğinde sadakatleri de biter” yorumuna yer verdi.

KİMİN MİNNET DUYGUSU?

Taş sözlerinin devamında “Minnet duygusu ağırdır. Bir insana ihtiyacınız bittiği halde değer vermek, kıymet bilmek, vefa göstermek, ruhtaki asaletin, karakterin ortaya dökülüş biçimidir. Bu kimseye sonradan öğretilmez. Ya ruhunda vardır, ya da yoktur” derken, kimlere sesleniyor, kimlere sitem ediyor. Gerçek bir Kocaelispor kaptanı ya bu açıklamayı yapmaz, ya da açıklamasını cesaretle yaparak, kimi kastettiğini de yazar ve haklıysa arkasında da durulur.

ÖRNEKLERİ ÇOKTUR

Sosyal medyanın daha bu düzeye gelmediği ortamda bile, Kocaelispor’un efsane kaptanları, bin düşünür bir söylerdi. Dilin kemiği yok. Bunun için dikkatli olmak gerekir. Bu satırların yazarı Mahir Danabay, Kamil Öztezer, Orhan Görsen, Saffet Sancaklı, Murat Doğansoy, Osman Çakır, Bülent Uygun gibi efsane kaptanların döneminde görev yapmış bir isimdir. Bunların hepsi hala sağ durumdadır. Onlara danış, dertleş !.. Kol kırılır yen içinde kalır denen bir camiadayız. Ama bu camiada, gerektiğinde de isim vererek tek tek konuşan cesaretlilere hep sahip çıkılmıştır. Haydi bakalım, içindekileri dök şimdi, isim vererek. Biz de bilelim, kulüp ne halde. Aksi taktirde bu tip duygusal demeçler, tıpkı senin hocanın da, başkanının da yaptığı gibi, kulübü kaosa sürükler ve sorumsuzluk riski taşır.