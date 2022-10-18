AKP, “temel hak ve özgürlükler” sözünü neden unuttu?

“Sansür Yasası”, dün Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece ülkemizde demokrasitümüyle rafa kaldırılmış oldu.

Çünkü demokrasinin özü özgürlüklerdir, bir ülkede basın özgür değilse, bir başka özgürlükten söz etmek mümkün değildir.

“Evrensel değerlendirme” böyledir.

AKP, 2002 yılında iktidar olmadan önce millete “3 Y” sözü vermişti.

“Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları” kaldıracaktı.

Ama görüyoruz ki, Türkiye bugün “yolsuzluk-yoksulluk ve yasaklar” bataklığında.

Son “Sansür Yasası” ile “özgürlükler” de tamamen dinamitlendi.

Ama AKP’nin resmi web sitesine bakın, “Temel Hak ve Özgürlükler” başlıklı bölüm aynen yerinde duruyor.

“Niyet” başka, “uygulama” başka…

Yazılanları özetliyorum:

*Temel insan hak ve özgürlükleri, insanlığın yüzyıllar boyu süren mücadeleleri sonucu elde edilmiş kazanımıdır.

*Atılacak adımlar, insanımız bu hak ve özgürlüklere layık olduğu için atılmalıdır.

*Halkın özgür iradesine dayanmadan kurulacak hiçbir yapı, bireylere özgürlük ve topluma huzur getiremez.

*Özgürlükler, demokrasinin temelini oluşturur.

*Hiçbir bireysel ve kurumsal baskı kabul edilemez.

*Ayrıca bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı, toplumsal barış ve huzurun temel şartıdır.

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak partimiz aşağıdaki hedefleri gerçekleştirecektir:

*Başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Paris Şartı ve Helsinki Nihai Senedi olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin insan hakları alanında getirdiği standartlar uygulamaya geçirilecektir.

*Düşünce ve ifade özgürlükleri uluslararası standartlar temelinde inşa edilecek, düşünceler özgürce açıklanabilecek, farklılıklar birer zenginlik olarak görülecektir.

*Partimiz bütün vatandaşlarımızın özgür haber alma ve düşüncelerini yansıtma hakkını esas kabul eder.

*Çağımız demokrasilerinin vazgeçilmez koşullarından biri özgür medyanın varlığıdır.

*Başta anayasa olmak üzere medyaya ilişkin tüm yasal çerçeve ele alınarak, medyanın ifade özgürlüğüne getirilen ve demokratik toplum düzeninin gerekleri ile bağdaşmayan yasak ve cezalar kaldırılacaktır.

*Yazılı ve görsel medyanın özgürlükleri, titizlikle korunacak ve tekelleşmeye fırsat tanınmayacaktır.

Dahası var…

AKP programında, "Yazılı ve görsel basın" başlıklı bölümde ise vaatler özetle şöyle sıralanıyor:

*Özgür, bağımsız, çok sesli bir yazılı ve görsel basın, demokratik rejimin önemli güvencelerinden biridir.

*Doğru bilgi ve haber alma hürriyetinin korunması esastır.

*Medyada etkili denetim yöntemlerinden biri öz denetimdir.

*Bununla beraber, tarafsız basın meslek kuruluşlarının ve gönüllü teşekküllerin denetimiyle art niyetli yayınların doğal bir toplumsal muhalefet sayesinde kontrol edilmesi özendirilecektir.

*Sansür ve benzeri kavramların tanımı, şüpheye mahal bırakılmaksızın ve tamamen sivil inisiyatif tarafından belirlenecek ve önlemler de yine siyasi iradenin dışında alınacaktır.

*Yerel medya desteklenecektir.

*Medyayı denetleyen kurumların objektif kriterlerle hareket etmesi sağlanacak, bu kurumların medya üzerinde siyasi baskı aracı haline gelmeleri engellenecektir.

*Medyanın haber ve bilgi edinme özgürlüğü korunurken, bireyin özel hayatına müdahale edilmesine izin verilmeyecektir.

AKP, bu vaatlerini ne çabuk unuttu?

Sevgili okurlarım, AKP’nin, kurulurken başta medya olmak üzere diğer bütün “temel hak ve özgürlükler” konusunda neler düşündüğünü sizlere aktarmaya çalıştım.

Özgürlükleri “bol keseden” dağıtmıştı, ama bugün “zerresi” yok.

AKP, ne oldu da böyle bir noktaya geldi?

Söyleyeyim:

İktidara gelirken “gizli hedefi” vardı.

Laik ve demokratik yapılı demokrasi kaldırıp Türkiye’yi “İslam Cumhuriyeti” haline getirmek.

Bunun için “güçler ayrılığı”nı yok edip “devlet”i ele geçirmesi gerekiyordu, geçirdi.

Halkın gerçekleri öğrenmemesi için “medya”yı kontrol etmesi gerekiyordu, gazete, radyo ve televizyonların yüzde 90’nını yandaşlarına satın aldırarak kontrol etti.

Ancak gözden kaçırdığı bir şey vardı.

Gazete “okunmak”, televizyon “izlenmek” içindir.

Vatandaş gazeteyi “okumak için” satın alır, televizyonu ise “izlemek için” açar.

Gazetede “okunacak”, televizyonda “izlenecek” bir şey yoksa, vatandaşın gözünde o gazete ve televizyonlar çöptür.

İşte yandaş gazete ve televizyonlar kısa zamanda bu nedenle “okunmaz” ve “izlenmez” hale geldi.

Yani AKP, kontrol ettiği gazete ve televizyonlardan istediğini alamadı.

Kısaca, birlikte artık yol yürüyemeyeceğini anladı.

Bunun yanı sıra, satın alamadığı gazete ve televizyonlar halk tarafından çok okunuyor ve çok izleniyordu.

Eee, bir de ortada “sosyal medya” gerçeği vardı.

Yolsuzluklar ve yoksulluklar, “sosyal medya” aracılığıyla yayıldıkça yayılıyordu.

Böyle olunca, “var olma-yok olma” seçimine giderken, muhalif basın ve sosyal medyanın sesinin mutlaka kesilmesi gerekiyordu.

İşte son “Sansür Yasası” bu nedenle çıkarıldı.

AKP, 20 yıl önceki “özgürlük” vaatlerini unuttu, halkın gözü kulağı ve dili olan medyanın canına ot tıkamaya çalışıyor.

Eski dönemlerde, sıkışan her iktidarların yaptığı gibi “istibdat” dönemibaşlatmak istiyor.

Daha önce, 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle anayasayı değiştirip “Tek Adam Rejimi”ni yarattılar, şimdi de “Sansür Yasası” ile bu rejimi pekiştirmek istiyorlar.

Dünya “iletişim çağı”nı yaşarken bunun mümkün olamayacağını hep birlikte göreceğiz.