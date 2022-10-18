Susmayanları susturmak!..

Bu belki de son yazım olacak!

Çünkü, AKP tarafından Meclis’e sunulan, Basın Yasası’nda değişiklikler içeren yasa onaylanırsa, büyük olasılıkla yazılarıma son verecek ya da siyasi iktidarın işine gelmeyen yazı içeriğinden dolayı hapis cezası alabileceğim!

Bu yüzden, 1991’den bu yana, özgürce köşe yazarlığı yapmama olanak veren gazetem de cezalandırılacak!

Toplam 40 maddelik yasa teklifinin en önemli maddesi olan 292uncu madde AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi!

Belki bu yazım yayına girdiğinde, tasarının tamamı onaylanmış, Resmi Gazetede yayımlanmış olacak.

Bu yazımla, “tarihe not düşme” görevimi yerine getirmek istedim.

* * *

“DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİ”nde, herhangi bir yasa tasarısı hazırlanırken, o yasadan etkilenecek tarafların görüşleri ve varsa eleştirileri alınır ve tasarı öyle hazırlanır.

“Dezenformasyon Yasası” ya da “Sansür Yasası” olarak tanımlanan tasarı için, Meclis’teki parmak sayısı çoğunluğuna sığınan siyasi iktidar, hiçbir basın meslek örgütü ile “görüş alışverişi” yapmadı!

Basın Meslek Örgütleri bu tasarıya karşı feryat figan!

Tasarıya göre;

“Yanıltıcı haber yayanlara” yaptırım ve özellikle hapis cezası getiriliyor.

Elbette, toplumu yanlışa yönlendirenler önlenmelidir. İyi de, buna KİM karar verecek?

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu!”

Bu kurum ADİL kararlar verebilecek mi?

Bu kuruma “erişim engelleme” ve “sitelerden içerik kaldırma” yetkisi de veriliyor! RTÜK-Radyo ve Televizyon Kurumu’nun “muhalif” televizyonlar üzerindeki ADALETSİZLİĞİ ortada!

Yasa teklifi üzerinde “Basın Meslek Örgütleri” ortak bir açıklama yaptılar. Diyorlar ki;

· Yasa hazırlanırken, bizim öneri ve eleştirilerimiz alınmadı.

· “Yanıltıcı haber” sayılan yazı için, yazının çıktığı yayın organı da, bu yazıyı sosyal medyada yayınlayan da ceza alacak!

· Yerel gazetelerin resmi ilanları yüzde 70 oranında azalacak. Binlerce basın emekçisi işsiz kalacak!

· Sosyal Medya paylaşımları ağır cezalar görecek!

· Basın Kartları düzenlenmesi, siyasi iktidarın tercihlerine tabi olacak!

· “Muhalif” görülen basın-yayın organları, büyük baskılar altında kalacak.

Olumlu görülen, ancak kaygı duyulan maddeler de var;

Örneğin; “İnternet Haber Siteleri” sürekli yayın kapsamına alınıyor. Yani “resmi ilan” alabilecekler.

Peki, bu ilanlar “ADİL” bir şekilde dağıtılacak mı? Basın İlan Kurumu’nun adaletini yaşıyoruz!

Bu yasa tasarısı üzerinde büyük kaygılar var.

Özellikle “seçim öncesi” böyle bir yasanın çıkması, zaten “eşit koşullarda” olmayacak seçimlere yönelik, “Muhalif basını susturma” aracı mı olacak?

İNFAZ Yasası’nda de değişiklikler hazırlanıyor! Hapis cezası bir gün bile olsa bu ceza çektirilecek!?

KORKU salınacak meslektaşlarımıza!

Örneğin; geçen seçimlerde olduğu gibi, bir araç içinde, binlerce mühür basılı oylar çıkar ve haber olursa ne olacak?

Siyasi iktidar için bu haberin üstünü örtmek, “halk arasında endişe yaratmak için çıkarılmış bir yayın” damgası vurmak çok mu zor?

Bu ülkede, seçim sürecine girildiğinde İçişleri ve Adalet Bakanları parti bağı olmayan kişilere emanet edilirdi. Güvenlik ve Yargı gücü bir ölçüde de olsa “TARAFSIZLIK” ile hareket ederdi.

Şimdi, iktidar partisinin bakanlarıyla bir seçim yapılacak!

Son İstanbul seçimlerinde İçişleri Bakanı’nın özel çabalarına, Yüksek Seçim Kurulu’nun şaşırtan kararlarına tanık olmadık mı?

Bu ülkenin, Parlamenter düzenden “Partili Cumhurbaşkanı” düzenine geçmesi aşamasındaki seçimde, 2 buçuk milyon “Mühürsüz oy pusulaları” yasa hükmüne rağmen geçerli sayılmadı mı?

Bu tasarı yasalaşırsa, “Vakıf ve derneklere de basın kartı” verilecek!?

Ne alaka?

Ezcümle; bu yasa “Demokratik bir HUKUK Devletine yakışmıyor!”

“Halkı bilgilendirme” görevi ve “BASIN AHLAK YASASI” olan bir meslek dalı bu kadar hoyratça itilip kakılamaz.

Bu, KORKU SALMAK, SİNDİRMEK üzere hazırlanmış ve SEÇİME ŞAİBE düşürecek bir yasa olacaktır.

Bu yasa, 21. Yüzyıl Türkiye’sine yakışmayacaktır!