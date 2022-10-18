İki okul birleşince böyle oldu

Körfez Yarımca’da bulunan Atatürk Anadolu Lisesi, okulların açılmasıyla birlikte tadilata girdi. Tadilat nedeniyle bu okulda bulunan öğrenciler Petkim Ortaokulu’na yönlendirildi.

Aslında bu durum sıkça rastlanılan bir uygulama. Yaz boyunca inşaat yapılmaz, okulların açılmasına yakın, okullarda tadilat başlatılır ve öğrenciler en yakın okula yönlendirilir.

Ancak iki okulun mevcudu da kalabalık olunca, öğrenciler okula sığamaz. Tekli öğrenim gören Petkim Ortaokulu şimdi iki kat daha kalabalık. Hal böyle olunca okulda ikili öğretime geçildi. Öğrencilerin çıkış saatleri ise 19.15 oldu.

Havanın da karardığı saatlerde okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, pek de alışık olmadıkları bir durumu yaşıyorlar.

Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki tadilat bitene kadar yani muhtemelen bu eğitim öğretim yılı bitene kadar da bu durumu yaşamaya devam edecekler.

Suat Turizm’den şikayet var

Kentimizde Hac ve umre seyahatleri organize eden Suat Turizm son yaptığı seyahatte yolcularını biraz kızdırmış. Gazetemizi arayan Şaban Bey, eşinin umreye gittiğini söyleyerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Şaban Bey, “Bize anlattıkları vaatlerin hiçbiri yerine gelmedi. Umrecilerin başına hoca konulacağı söylenmesine rağmen konulmamış, yemekler anlatıldığı gibi değil hatta çok kötüymüş. Otelde anlatıldığı gibi güzel değil berbatmış. İlgi ve alaka da hiç olmamış. Üstüne üstlük Türkiye’ye dönerken eşime bir poşet vermişler ve bunu Türkiye’de senden alacağız demişler. Havaalanında ise poşette iki adet telefon olduğu tespit edilmiş ve eşim burada gümrük tarafından kısa bir süre tutuldu. Telefonun birine de el konuldu. Biz bunu yaşamak zorunda mıydık?” dedi. Şaban Bey yaşadığı bu durumla ilgili firmayı kınadığını da belirtiyor.

TÜBİTAK Fen Lisesi'nin çifte başarısına bir ödülde Vali Yavuz’dan

TÜBİTAK Fen Lisesi öğretmenlerinden Uzman PsikologMerve Koçer danışmanlığındaki 2 proje53.TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması’nda derece aldı. Okul, psikoloji alanında "Ergenlerde sosyal duygusal öğrenme psiko-eğitim programı" ile ilgili proje İstanbul Asya Bölge 2’ncisi oldu ve TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında iklim değişikliği, küresel ısınma gibi konularda toplumsal farkındalık oluşturmak için yapılan projeyle de Türkiye 3’üncüsü oldu. Derece alan projelerdeki öğrenciler; danışman öğretmen Merve Koçer,TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım ve Kocaeli ValisiSeddar Yavuz tarafından ödüllendirildi.

Kurtar Beni Damat cuma günü Kervansaray’da

Murat Kaçmaz’ın yazdığı ve yönettiği interaktif komedi oyunu“Kurtar Beni Damat” 21 Ekim Cuma günüsaat 20.00’de Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Ücretsiz sahnelenecek oyuna tiyatroya dileyen herkes davetli. Komedi türündeki bu oyunu ailenizle birlikte de izleyebilirsiniz.

Başiskele’de evlilik okulu eğitimleri başlıyor

Başiskele Belediyesi sıradışı bir programa ev sahipliği yapacak. Uzman Psikolog Aile ve Çift Terapisi Uzmanı Ayşe Altuğ’un katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Evlilik Okulu” 26 Ekim Çarşamba günü TheNessHotel’de yapılacak. 19.30 – 21.00 saatleri arasında yapılacak olan etkinlik kontenjanla sınırlı olduğu için katılımcıların 0534 952 67 99 numaralı telefonla rezervasyon yaptırması gerekiyor."Güçlü bir KALE için, güzel bi' başlangıç" sloganıyla yapılacak olan etkinliğin ilgi görmesi bekleniyor.