2021 yılında 828 milyon insan yetersiz beslenmiş ve açlık yaşamış!

İklim değişikliği, kuraklık, israf ve pandemi derken, dünya düzeninin dengesi değişti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Dünya Gıda Günü münasebetiyle açıklama yaptı. Bayraktar,Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün bazı verilerini paylaştı. Birlikte okuyalım,

Tüm dünyada açlıkla mücadelemiz devam ederken, FAO verilerine göre 2021 yılında 828 milyon insan yetersiz beslenmiş ve açlık yaşamıştır. Yine 2021'de dünyada yaklaşık 2,3 milyar insan yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u, orta veya ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşamıştır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

2019 yılında başlayan ve dünyayı etkisi altına alan pandeminin ağır etkileri devam ederken Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Bu durum ne yazık ki dünyamızda yaşanan açlık ve yetersiz beslenmeyle olan savaşı daha da zorlaştırdı. Birçok ülke için gıda güvenliği ve beslenme durumuna gölge düşürdü.

Açlık ve yetersiz beslenmeden en çok etkilenen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gıda üretiminde kendine yeterli düzeye gelmeleri önem taşıyor. Ancak günümüzde gıda yardımına ihtiyaç duyan ülke sayısı artıyor. FAO’nun gıda üretimine ilişkin raporunda, dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyan ülke sayısının 45’e yükseldiği belirtiliyor.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan açıklamalar;

-“FAO verilerine göre 2021 yılında 828 milyon insan yetersiz beslenmiş ve açlık yaşamıştır. Yine 2021'de dünyada yaklaşık 2,3 milyar insan yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u, orta veya ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşamıştır”

-“FAO’nun gıda üretimine ilişkin raporunda, dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyan ülke sayısının 45’e yükseldiği belirtiliyor”

-“Sorunların kısa sürede çözülmesini beklememekle birlikte istikrarlı politikaların ve uygulamaların bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Gerekli tedbirleri acilen alarak, bu riskleri ülke olarak yönetmek zorundayız”

-“Ürün fiyatlarını baskılayarak enflasyonu düşüremeyiz. Üretici fiyatlarını baskılama yanlış bir politika aracı seçimidir”

-“İhracata kısıtlama getirme kısa vadede sonuca ulaşsa da orta ve uzun vadede ihracat pazarlarının kaybedilmesine ve ürün arzının azalmasına neden olacaktır”

-“Son aylarda gıda enflasyonuna sebep olan en önemli etkenlerden birisi olarak tarım üretici fiyat endeksinde aşırı artışlar ön plana çıkıyor. Bu durum, tarımsal üretimdeki maliyet yüksekliğinin neticesidir”

-“Gıda güvenliğini sağlamada kayıp ve israfın azaltılması en az verimlilik kadar önemlidir. Büyük emek ve kaynak harcanarak üretilen her ürünün bir gramı dahi ziyan edilmeyecek kadar değerlidir”

-“Üretimde atıl kapasite en aza indirilmeli ve verimin artırılması ile üretim potansiyelinin istenen düzeyde kullanılması, gıda enflasyonu riskinin azaltılmasında önemli bir araç olacaktır”

-“Tarım ürünleri için piyasa garantisi sağlamak, fiyat dalgalanmalarını azaltmak, gıda değer zincirini kısaltmak ve çiftçinin ürettiği ürünün ticaretinde söz sahibi olması için sözleşmeli çiftçiliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak gerekiyor”

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın “2021 yılında dünyada yaklaşık 2,3 milyar insan yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u, orta veya ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşamıştır” açıklaması dikkat çekici… Yetkililer gerekli önlemi almazsa, işler daha da zorlaşacak… Dünyadaki gelişmeler doğal olarak Türkiye’yi de etkiliyor. Şu bir gerçek ki, ne yaparsak yapalım, öncelikle tarımda dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız.

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Kaynak kitap-kıyafet ve kantinler!

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden okurum Necati Konakçı, “Kaynak kitap-kıyafet ve kantinler’le ilgili bir yazı gönderdi. Bazı önemli tespitlerde bulundu. Bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum.

“2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi, bildiğiniz gibi yeni başladı. Okullar açılırken Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız, kaynak kitaplarının devlet tarafından verileceğini söyleyince inanın kendim okula başlamış gibi sevindim.

Oldum olası kaynak kitap meselesine karşı olan bir kişiyim. Ben 60 yaşında bir vatandaşım. Bizim yaşlarda olanlar gayet iyi bilirler. İlkokul, Ortaokul ve Lise kitapları bir kez basılınca yıllarca aynı kitaplarla birçok kişimiz okullarımızdan mezun olmuşuktur. Kaynak kitabın esamesi bile ortada yoktu.

Yıllar geçtikçe ne olduysa oldu. Okul kitaplarındaki konular her geçen gün kalitesini yitirdiğinden zamanla kaynak kitaplar, peşinden dershaneler meydana çıkmaya başladı. Bunlara değinecek değilim. Ancak bu kaynak kitap meselesi yüzünden 2017 yılında CİMER kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na onlarca yazı yazdım. Birkaç kez görevlendirilen müfettişler kanalıylada tutanaklar tutuldu. Aradan geçen altı dönem sonunda kaynak kitaplar şükür ki devletimiz tarafından dağıtılmaya başlandı.

Gelelim kıyafet meselesine; biz yaşlardakiler bu durumu da gayet iyi hatırlayacaktır. İlkokullar; siyah önlük, beyaz yaka. Ortaokul ve liseler serbest olarak, erkekler için kravat ve ceket, kızlar için renk belirlenip etek, gömlek veya tişört. Onlarca yıl bu kıyafetlerle okuyan bizlerin neyimiz eksik kaldı. Şimdi forma dayatmasıyla çocuklarımızın nesi fazlalaştı. O yıllarda ne Bakanlık, nede okul idareleri, illaki şu kıyafetlerin rengi bu olacak, illaki şuradan buradan alacaksınız diye dayatan olmamıştır. Son 10 – 15 yıl içinde sırasıyla önce kaynak kitap, dershane, her okulun ayrı kıyafet dayatmaları. Böyle dayatmalarda bulunulması benim kanaatime göre anayasamıza dahi aykırıdır.

Okullar olarak şayet renk, model seçtiyseniz eğer, bunu illaki bu mağazadan alacaksınız diye şart koşulacağı yerde velilere bildirirsiniz, tercihi veliler ister pazardan, isterse mağazadan karşılar. Bu durumda uygun fiyata bulacağı kıyafetleri dayatma ve zorlama neticesinde 3-5 katına almak zorunda bırakılmaktalar.

Kantin meselesi ise başlı başına bir sorun. 7 yaşında ilkokula başlayan 0dışarıdaki fiyatlardan hiçbir farkı olmayan fiyatlarla öğrencilere satış yapılması bence son derece vahim bir olaydır. Okul kantinlerini tamamen Ticarethaneye dönüştürüp çok yüksek fiyatlarla ihaleye çıkartmak önce çocuklarımızı, sonrada velileri ezmektir. Okul kantinlerinde yapılacak endoğru iş yüksek kâr marjı gütmeden kooperatifleşip, toptancıdan alınan ürünlerin cüzi bir miktar üzerine konarak hem çocuklarımız karınlarını harçlıklarıyla daha rahat doyurması sağlanmalı, hemde velilerin sırtından para kazanmanın önüne geçilmelidir.

Önümüzdeki 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi düşünülerek, hem kıyafet dayatmasından, hem de kantinlerin çok yüksek fiyatlardan ihalelere çıkarmaktan vazgeçilerek daha uygun fiyatlardan kantinciliğin önü açılmalıdır.”

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Necati Konakçı’nın görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım. Yetkililer bu uyarıları dikkate almalı.

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ATAKIZ

20 yılda neydi? / Ne oldu?



Ekim 2002 Ekim 2022

Dolar 1,35 TL 18,59 TL

Motorin 1,45 TL 27,39 TL

Benzin 1,62 TL 20,62 TL

Gram Altın 13 TL 990 TL

Çeyrek Altın 20 TL 1631 TL

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GIDA DEDEKTİFİ

Görme fonksiyonunda önemli rolü olan A vitaminini yüksek oranda içeren sebze ve sebze ürünler

-Ebegümeci

-Maydanoz

-Dereotu

-Ispanak

-Isırgan

-Havuç

-Nane

-Kara lahana

-Pazı

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Kahve içmek!

Kahve ve karaciğer: 215 bin kişinin 18 yıllık takibiyle yapılan büyük bir araştırmaya göre: Günde 2-3 fincan kahve içmek karaciğer kanseri riskinde % 38 azalma ve karaciğer hastalığından ölümde % 46 azalma ile ilişkilidir. (Prof. Dr. Güner Sönmez)

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KONUŞAN KİTAP

"Şeytan kimseye bir şey yaptırmaz. İnsanlar bir şeyler yapar ve sonrasında suçu şeytana atarlar."- David Levithan