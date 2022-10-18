Kıssadan hisse…

Kısa kısa yazmam gereken öyle çok konu var ki…

Bugün onlardan kurtulayım ve izninizle beyin yükümü hafifleteyim istedim…

ARDA’YA AFERİN AMA, GÜRCAN HOCAYA ÖNERİM VAR…

Soyunma odası, takımın yatak odasıdır…

Orada yaşananlar pek dışarı sızmaz…

Ali Köksal arkadaşımız güzel bir habere imza attı…

Gazetecidir ve görevini yaptı…

Rakip takım eksik geliyor…

Kocaelisporlu genç futbolcu Arda, Gürcan Yazıcı hocanın “Kim fedakarlık yapar?” sorusuna “Ben” diyerek yanıt veriyor ve ismini bildiriyor…

Burada Arda’nın yaptığı gerçekten güzel bir hareket…

Pekala sevdiğim ve samimiyetine inandığım Gürcan hocanın bu yaklaşımı, bir eğitmen olarak doğru mu ?..

Tamam, rakip Çekmece’nin durumu olağanüstü bir durum…

Sahaya eksik gelmişler…

Ama bunun sorumlusu siz değilsiniz ki ?..

Diyelim ki sayı eşit olsun diye bir oyuncunuzu feda ettiniz…

Pekala bunun kararını siz niye vermediniz ?..

Karar verici konumda olan sizsiniz…

Duygusal davranmışsınız…

O zaman 12 gol de atmasaydınız…

Futbolcuya kıyamayıp, “Sen oynama” diyemiyorsanız, rakibe de kıymamalısınız…

Taviz tavizi doğurur…

Ama bu yazdığım öyle büyütülecek bir olay değil…

Hocanın yaptığı da çok kötü bir olay değil…

Yeter ki neden böyle demokratik bir davranış içerisine girildiği çocuklara iyi anlatılsın…

Arda yarın bir gün “Hocam bugün ben oynayacağım” derse, ne yapacaksınız ?..

Tamam demokrasi çok güzel, sağduyu çok güzel ama bir de bu noktalarda çocukların eğitilmesi şart…

Profesyonel liglere hazırlık olduğu için bunu yazdım…

Gürcan hoca ile genç Arda’nın davranışı, her şeye rağmen hoş bir harekettir…

Tebrik ederim…

ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETMEK…

Hani derler ya “Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmek” diye…

Bizim yeni stat olayı da öyle…

Kokuyor…

Çimi rezalet…

Ulaşım ayrı bir işkence…

Karanlıkta göz gözü görmüyor…

Küçük çapta birçok kaza yaşanıyor…

İsmetpaşa’ya ulaşmak daha kolaydı…

Bu stat bize soğuk geliyor, coşku yok…

Ama n’ooldu ?..

Stat bakıma alınınca bu stadı bile özledik…

Hani ölümü gördük sıtmaya razı şekilde pazar gecesini bekliyoruz…

Biletler kapış kapış gidiyor…

Gel pazar gel !..

MURAT BARIŞ BAŞKAN OLUR MU ?..

Malum kongremiz 19 Kasım’da… Bir ay kaldı… Mevcut Başkan Engin Koyun’un karşısına aday çıkmayacak gibi gözüküyor… Eğer Koyun aday olmazsa, kaos ortamına gireriz ve yalvar yakar hale geliriz…

Tıpkı Bahri Yavuz dönemi gibi…

Tıpkı Rafet Kırgız dönemi gibi..

Kayyumlar kuyyumlar atanır…

1.lig hayali seçimin gölgesinde güme gider…

Bunun için Engin Koyun’u acilen tavrını belirlemesi lazım…

Zaman çabuk geçiyor…

Neredeyse devre arası geldi bile…

Engin Koyun’dan sonra en güçlü aday Murat Barış’tır…

Transfer yasağını nasıl kaldırdığını hepimiz biliyoruz…

Koto seçimlerinden yeni çıktı ama dinamik ve ataktır…

Bu yükü kaldırır…

Hayırlısı olsun bakalım…

KULÜP BİNASI LUNASAN’DA…

Hala alışamadı insanlar…

Stadımızı hala İsmetpaşa olarak görüyorlar…

Kulüp binasını da hala fuardaki eski yerinde sanıyorlar…

Malum Pazar maç Kocaeli Stadı’nda ve Passolig telaşı sardı herkesi…

Dün gazetemizi arayanlara da her şeyi bilir kimliğimizle “Kulüp binası Lunasan”da dedik...

Çünkü diğer bina yıkıldı…

Tıpkı Baç’daki tarihi bina gibi…

Sessiz…

Sedasız…

Gürültüsüz…

FIRAT GÜL KENDİNİ KOVDURMAK MI İSTİYOR ?

Her zamanki terane…

Her zamanki paranoya…

Teknik direktör Fırat Gül, tazminatını almak için kendini kovdurmaya çalışıyor…

Yönetim de tazminat ödememek için hocanın kendi bırakmasını istiyor…

Böylesi çok olaya şahit oldum ve çoğu doğruydu…

Ama bu sefer herhangi bir kovdurma izlenimini almadım…

Haber kaynaklarımı da zorladım, bu yönde belirgin bir görüntü yok…

Sadece, iyi bir fırsat yakalamış olan ve kendi kariyerinde de sıçrama peşinde bulunan Fırat Gül’ün, taraftarın tepkisini görmeden çalışmak istediği ortada…

Ama o iş zor…

Taraftar bir yenilgide, hatta bir kornerde bile tepkisini koyar…

Bunu değiştiremezsiniz…

Savunmuyorum ama gerçek olan bu…

Ancak, biraz bu açıdan da bakın…

Bu taraftar 12 yıldır süründüğü alt liglerden kurtulup, bir nebze üst lig olan 1.Lig’e çıkıyor…

Aptalca transferlerle küme düşüyor ve sonra yine sabretmesi isteniyor…

Ama artık milletin sabrı kalmadı, psikolojisi bozuldu…

Biraz da teknik ekibin ve yönetimin sabretmesi gerekiyor…

Çok şey mi istiyoruz ?..

Fırat hoca istedi ya “Şartsız, şurtsuz bana destek vereceksiniz” diye…

Alın size sonuç…

Sakalımız yok ki dinlesinler…