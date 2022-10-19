T.C. İstanbul Anadolu 1.Sulh

Ceza Hakimliği Dosya

No: 2022/5924 D.İş. kararı

Gazetemiz yazarı Ruhittin Sönmez, 30 Ağustos 2022 tarihinde “Bir Tane Cumhuriyet Savcısı Yok mu?” başlıklı yazı yazdı. Serhat Albayrak Vekili Avukat Fatih Savaş, açıklamasının yayınlanması için mahkemeye başvurdu. T.C. İstanbul Anadolu 1.Sulh Ceza Hakimliği’nin Dosya No: 2022/5924 D.İş. kararı gereği aşağıdaki metni yayınlıyoruz.

Serhat Albayrak hakkında 30.08.2022 tarihinde yapılan habere ilişkin cevap ve düzeltme metnidir.

Kocaeli Gazetesi’nin 30.08.2022 tarihli nüshasının 2.Sayfasında “Bir Tane Cumhuriyet Savcısı Yok mu?” başlığı ile müvekkilimin kişilik haklarını ve itibarını açıkça zedeleyen, müvekkilime karşı açıkça hakaret ve iftira niteliğinde yalan bir haber yayınlanmıştır.

Müvekkilim Sn. Serhat Albayrak, uzun yıllardır Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmış olup, hali hazırda ülkemizin en büyük basın yayın organlarından bir olan Turkuvaz Medya Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir.

Son günlerde, kanun dışı odakların sosyal medya paylaşımlarını temel olarak, müvekkilim hakkında tümüyle gerçek dışı ve iftira niteliğinde haber üreten Kocaeli Gazetesi, gazetecilik etik değerlerini ayaklar altına almış bulunmaktadır.

Müvekkilim hakkında yapılan ve bütünüyle gerçek dışı olan bu haberi yapanları ve yayınlayan Kocaeli Gazetesi’ni kınıyor, sorumlular hakkında hukuken sahip olduğumuz hakları sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun dikkatine saygıyla sunuyoruz.

Serhat Albayrak Vekili Avukat Fatih Savaş