Ortaçağa doğru (mu?)!

Ülkemizde ve dünyada yaşananlara binaen bu aralar aklıma “adım adım ortaçağ düzenine doğru kaymamı söz konusu”sorusunu getiriyor.

Bu düşünceye sevk eden en önemli etkenlerin başında pandemi sürecinden sonra ülkelerin genelinde içe doğru bir kapanmanın başlamasıdır.

Bunun yanında, uzuncabir süredir uyarı konusu olan kaynakların azalması sorununun dabu dönemde kendini ciddi biçimde hissettirmeye başlaması, ülke ekonomilerini kötü etkilemiştir.

Tarihi tecrübenin de gösterdiği üzere, ülke ekonomilerinin kötü etkilenmesi,insanlarda ve toplumlarda bunalıma, bunalım da insanları ve toplumları dogmatizme, dolayısıyla radikalliğe sevk etmektedir.

Nitekim son zamanlardadünya genelinde yapılan iktidar seçimlerinde öne çıkan adayların radikal fikirlere sahip adaylar olduğu gözlenmektedir. Mesela en son İtalya’da yapılan seçimlerde uzun zaman sonra ilk kez Mussolini tarzı fikirlere sahip olan kadın aday GiorgiaMeloniseçimi kazanmıştır.

Çin’e baktığımızda ise on yıl önce seçilen devlet başkanın bugün Mao’dan sonra en etkili isim olduğuna dair haberler yapıldığını görmekteyiz. Kendisinin başa geçmesinden sonra Tayvan’a ve Uygur Türklerine dair baskının son derece artması, dünyada başka bir radikal lider figürünün karşımıza çıktığını göstermektedir.

Söz konusu gelişmelerin Ortaçağı düşündürmesinin nedenine gelince:

Ortaçağ döneminde iki önemli özelliğin öne çıktığını söylemek mümkündür: Bunlardan birincisi zengin kaynaklara ulaşmak için yapılan savaşlardır. İkincisi ise din üzerinden insanların sömürülmesidir.

Özellikle Batı özelinde o döneme dair yapılan en önemli eleştiriler arasında papazların kendi cebini doldururken, halka,kanaatkarlığın dinen önemini telkin etmeleri ve hemen her olumsuzluğu Allah’ın takdirine bağlamaları yer alır.

Dönemin yönetim anlayışında dinin belirleyici rol oynadığını göz önüne alırsak, bunun sonucunun halkın dinden soğuması olarak tezahür ettiğini ve dinde reform hareketlerinin bu yönetim şekline tepki olarak ortaya çıktığını da söyleyebiliriz.

Günümüzde de,bilhassa son dönemde, ülkemizde yaşanan her sıkıntının ardından yönetim erkine mensup bazı kişilerindini motiflere dayalı sebepler ve mazeretler ortaya koyması,bu bağlamda, geçmişi hatırlatmaktadır.

Zira yöneticilerin seçilme nedenleri ahreti değil dünyayı düzenlemek,dünya hayatını yaşanır hale getirmektir.

Dünyanın yaşanır hale gelmesi için sorumluluk sahibi kişilerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir ki din açısından imtihanın anlamı da bir manada budur.

İnsanın üzerine düşensorumluluğu imkanı varken yerine getirmemesi, esasında takdir-i ilahiye karşı bir isyandır.

Dolayısıyla yaşanan herhangi bir sıkıntılı hadisedeotorite ve sorumluluk sahiplerinden vaaz verilmesi değil sorumluluğun üstlenilmesi beklenmektedir ki bu beklenti en doğal haktır.

Unutulmamalıdır ki, sorumluluk bilincine sahip olamayan toplumların gelişen bilgi ve teknoloji ile “çağ atladıkları” düşünülürse hata edilir.

Zira çağ atlamak öncelikle bir “zihniyet” meselesidir…

Saygılarımla…