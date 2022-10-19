“Fıtrat” mı demeli?

Dünyaya gelişi kendi iradesine ait olmayan insan, er ya da geç bir gün öleceğini biliyor. Ölümün bin türlüsü var.

Biz, inancımız gereği, başımıza gelen her şeyi “KADER” diye biliyoruz.

Ancak; kutsal kitabımızın pek çok ayetinde, yüce Yaradan; “Aklını kullan” diyor insana.

Bizi, diğer canlılardan farklı kılan “AKIL” ve o aklın oluşturduğu “MANTIK” değil mi?

Kader konusunda da net bir koşul var; “Sen, aklını kullanarak, elinden gelen her önlemi alacaksın, sonrasını Yaradan’a bırakacaksın.

Neden evler yapıyoruz?Soğuktan, sıcaktan, her türlü doğal ve insandan gelen sorunlar karşısında korunmak için.

Örneğin; DEPREM konusu.

Dünyanın oluşumundan bu yana var olan yer altı hareketleri, FAY hatlarındaki oynamalar yeryüzünü etkiliyor.

Bu gerçeği bilen insanlar sağlam yapılar yaparak canlarını koruyabiliyor. Örnek; Japonya.

Asıl konumuza gelelim;

1941’den bu yana 3 binden fazla insanımızı maden kazalarında yitirmişiz. Sakat kalanlar 100 binden fazla.

Önceleri, maden aramada insan canını korumaya yönelik “bilgi ve teknoloji” eksiğimiz vardı.

Şimdi, 21. Yüzyılda yaşıyoruz ve biz hala maden kazalarında kurbanlar veriyoruz.

Son olarak; Bartın-Amasra’da yaşanan maden kazasında, bu satırları yazarken 41 insanımızı yitirdiğimiz açıklandı.

Daha 2014 yılında Soma’da yitirdiğimiz 301 maden işçisinin acıları kabuk bağlamadı! O kurbanların aileleri hala ADALET bekliyor!

Geç gelen adalet “Adalet” midir?

Peki, bu kazalardan “DERS” alıyor muyuz?

Daha başkaları yaşanmasın diye ÖNLEM alıyor muyuz?

Takdiri “düşünebilen, aklı egemen kılan, aklını iradesini kiraya vermemiş” insanlara bırakıyorum!

“Kula kul olan” aklı bir kenara koyup sürüye katılan cehalete sözüm yok!

2008 yılında, ÇİN’de100 milyon ton madene karşılık kazalarda yitirilen insan sayısı 127 iken, aynı yıl Türkiye’de 722 kişi maden kazalarında yaşamını yitirmiş.

ÇİN, o yıldan bu yana, çağın gereklerine uygun önlemlerini almış ve 2013 yılında bu kaybı 37 kişiye indirmiş!

Ama Türkiye’de bu rakam 710 kişi!.

ABD’de ise, 100 milyon ton üretime karşı yalnızca 6 kişi yaşamını yitirmiş!

Bizde, maden kazaları ve bu kazalarda ölümler neden çok?

Buna, bu konuda uzmanlaşmış bilim insanları yanıt veriyor;

· “ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” önlemleri yetersiz!

· Havalandırma sistemleri ve kaçış yolları yetersiz!

· Kişisel koruyucu donanımları yetersiz!

· Altyapı ve teknolojik donanım yetersiz!

· “Üretim yönetimi” gerekli önlemleri almıyor ya da alamıyor!

· Üretim planı ve projeleri yetersiz!

· DENETİM YETERSİZ! İş Güvenliği denetimlerinden birinci derece

sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetim kadrosu yetersiz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, YASA GEREĞİ “Madencilik faaliyetlerinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkelerine uygun yürütülmesinin takibi” ile görevliydi! Ancak; 8 Şubat 2015 tarihli, 659 sayılı yasanın 27. Maddesi ile bu görevi yürürlükten kaldırıldı! NEDEN?

Bu yasa değişikliğine el kaldıran milletvekillerinden kaçı bu kararın sonuçları üzerine düşünmüştür?

Madencilik konusunda “BİLİM, TEKNOLOJİ ve SORUMLULUK” değerleriyle önlemler alan, maden kazalarını ve bu kazalarda ölümleri önleyen devlet yönetimlerinin bu işi nasıl başardıkları incelenmiş midir?

Sanmıyorum! Öyle olsa, bizde de maden kazaları “Fıtrat” ya da “Kader” sözcükleriyle değerlendirilemezdi!

Evet, madencilikte “ kaza riski” her zaman vardır.

Ama,Aklı,kullanıp, bilimsel ve teknik önlemleri alabilirseniz, bu risk en aza iner, gencecik insanları kurban vermezsiniz!

Bir bilge diyor ki;

“BELA, akılsız başın hak ettiği cezadır!”